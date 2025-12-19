Enrico Ruggeri dopo l’operazione: “Ora inizia il silenzio”, il messaggio dall’ospedale
Enrico Ruggeri rassicura i fan dopo l’operazione alla gola: intervento riuscito, dimissioni dall’ospedale e un periodo di silenzio forzato per recuperare.
Enrico Ruggeri è tornato a parlare ai suoi fan, anche se solo virtualmente. Il cantautore milanese si è sottoposto a un intervento chirurgico alla gola per risolvere un problema che lo accompagnava da tempo e che aveva reso sempre più faticose le sue esibizioni. A operazione conclusa, Ruggeri ha voluto aggiornare il pubblico attraverso i social, mostrando un’immagine lontana dai cliché ospedalieri. Niente letto, flebo o camice: solo lui, in piedi, pronto a lasciare la stanza e a rientrare a casa. Un modo semplice e diretto per dire che tutto è andato bene e che ora inizia una nuova fase, fatta di riposo e silenzio.
Enrico Ruggeri operato alla gola: come sta dopo l’intervento
Dopo l’operazione, Enrico Ruggeri ha spiegato di aver preferito evitare la classica foto dal letto d’ospedale, scegliendo invece uno scatto che lo ritrae già pronto a tornare a casa. Un’immagine simbolica, che racconta meglio di mille parole il suo stato d’animo: prudente ma positivo. Secondo quanto riferito dallo stesso artista, l’intervento per la rimozione di un polipo alla gola è riuscito e non ci sono state complicazioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ora, però, lo attende la parte forse più difficile: il recupero. I medici gli hanno prescritto un periodo di silenzio forzato, necessario per permettere alle corde vocali di guarire completamente. Un sacrificio non da poco per chi vive di musica e parole, ma che Ruggeri sembra affrontare con filosofia. Il cantautore ha ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto, sottolineando di aver sentito chiaramente la vicinanza dei fan anche nei giorni più delicati.
Il polipo alla gola e il futuro tra musica e televisione
L’operazione non è arrivata all’improvviso. Già alcune settimane fa, al termine delle registrazioni del programma Gli occhi del musicista, Ruggeri aveva raccontato di convivere da oltre un anno con un polipo alla gola. Un problema che aveva reso sempre più dolorosa ogni performance vocale, costringendolo infine a scegliere la strada dell’intervento chirurgico.
Nonostante lo stop momentaneo, i progetti non si fermano. Ruggeri ha infatti spiegato che il programma televisivo è già in fase di montaggio e che il pubblico potrà vederlo a gennaio. Per quanto riguarda la musica dal vivo, l’obiettivo è recuperare i concerti già programmati non appena le condizioni lo permetteranno. Nel frattempo, questo "Natale silenzioso" rappresenta una pausa obbligata ma necessaria, con lo sguardo già rivolto al ritorno sul palco. Ancora una volta, Enrico Ruggeri dimostra di saper affrontare anche gli imprevisti con lucidità e ironia, trasformando una difficoltà personale in un messaggio di resilienza e gratitudine.
Potrebbe interessarti anche
Rai, Enrico Ruggeri "snobba" Sanremo e confessa la peggior esperienza televisiva della sua vita
Dall’hype su Gaza alla voce per cui vorrebbe scrivere un brano, passando per l’infel...
Umberto Tozzi, concerto senza freni all'Arena di Verona: "Voglio approfittare di te". E Laura Pausini accetta la proposta
Durante il concerto di Tozzi all'Arena in onda il 4 dicembre su Canale 5, tante emoz...
Claudia Ruggeri molla Avanti un altro, l’addio social inatteso: “Ancora qualche giorno”, cosa farà dopo Bonolis
L'iconico personaggio del game show Mediaset ha sorpreso i followers con la notizia ...
Sandokan: il finale epico della Tigre della Malesia tra amore, tradimenti e battaglia finale
Ultima puntata di Sandokan su Rai 1: scontro con il Sultano, intrighi e la battaglia...
Elodie in lacrime annuncia lo stop ai concerti: “Mi fermo, torno nel 2027”. Le ragioni della scelta
La cantante ex Amici si è commossa durante l'ultima data del suo tour nei palazzetti...
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso torna in ospedale: “Ora è il legamento”, paura per la semifinale
La conduttrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando una s...
Artem Tkachuk, il dramma di Pino di Mare Fuori: "Tso, ospedale e denuncia. Ora non provo più niente"
Dal TSO all’addio ai social: lo sfogo choc dell’attore di Mare Fuori tra accuse resp...
Morto Sandro Giacobbe, chi sono i figli Andrea e Alessandro: il dramma della malattia e cosa fanno
Il cantautore si è spento a 75 anni dopo una lunga lotta contro il tumore. Aveva avu...