Enrico Papi oltre Sarabanda, Mediaset lo sceglie per Yoga Radio Estate: con lui una star della musica. Chi è Enrico Papi torna protagonista su Italia 1 dopo Sarabanda Celebrity: sarà alla guida di Yoga Radio Estate con Noemi in un tour musicale tra le piazze italiane.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Enrico Papi continua a essere uno dei volti più presenti dell’estate televisiva di Mediaset. Dopo il ritorno alla conduzione di "Sarabanda Celebrity" su Italia 1, il conduttore è pronto a un nuovo impegno importante. Secondo quanto emerge, infatti, sarà al timone anche di uno degli eventi musicali più attesi della stagione estiva. Si tratta di "Yoga Radio Estate", lo show itinerante che porta la musica live nelle piazze italiane. Una nuova sfida che lo vedrà affiancato da una delle artiste più amate del panorama musicale italiano.

Un’accoppiata inedita che promette intrattenimento, energia e grande richiamo televisivo.

Enrico Papi protagonista dell’estate Mediaset tra televisione e musica

Enrico Papi sta vivendo una nuova fase particolarmente intensa della sua carriera televisiva. Il suo ritorno con "Sarabanda Celebrity" su Italia 1 ha riportato in prima serata uno dei format più iconici della storia del quiz musicale italiano, aggiornato in versione VIP e con un taglio più leggero e spettacolare. Ma il percorso del conduttore non si ferma qui. Mediaset ha deciso di puntare ancora su di lui per uno degli appuntamenti più strategici dell’estate: gli eventi musicali legati al mondo radiofonico e ai live show itineranti. La scelta conferma la fiducia nel suo stile riconoscibile, fatto di ritmo, ironia e interazione costante con il pubblico.

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Il suo coinvolgimento in più progetti nello stesso periodo rafforza l’idea di un’estate televisiva costruita su volti forti e immediatamente riconoscibili, capaci di tenere insieme pubblico televisivo e audience dei grandi eventi live.

Yoga Radio Estate 2026 su Italia 1: la coppia Papi-Noemi e il tour nelle piazze italiane

Il nuovo progetto che vedrà protagonista Enrico Papi è "Yoga Radio Estate", lo show musicale prodotto da Radio Bruno e in onda su Italia 1 per quattro prime serate ad agosto. L’evento porterà sullo schermo l’atmosfera dei concerti estivi nelle piazze, trasformando alcune città italiane in veri palchi a cielo aperto. Alla conduzione ci sarà una coppia inedita: Enrico Papi e Noemi. La cantante romana, tra le voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea, affiancherà il conduttore con la sua sensibilità artistica e la sua esperienza live, creando un equilibrio tra spettacolo televisivo e performance musicali.

Il tour toccherà diverse località dell’Emilia-Romagna, tra cui Riccione, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi, con la partecipazione di numerosi artisti delle classifiche estive. Accanto ai due conduttori ci sarà anche lo speaker Enzo Ferrari, storica voce di Radio Bruno, che contribuirà a dare ritmo e continuità al racconto delle serate.

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