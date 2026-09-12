Enrico Nigiotti annuncia nuove date per il 2027 ma il 12 settembre si ferma e salta il concerto: "Circostanze delicate"
Enrico Nigiotti avrebbe dovuto suonare a Monti, in provincia di Sassari, il 12 settembre ma una serie di circostanze delicate legate al comitato organizzatore hanno richiesto lo stop al concerto
Una settimana che ha raccontato due storie diverse, per Enrico Nigiotti. Da una parte l’annuncio di due nuovi concerti per il 2027, con le prevendite già partite. Dall’altra un palco rimasto vuoto, a Monti, in provincia di Sassari, e un rinvio deciso per rispetto verso un’intera comunità.
A comunicarlo è stata l’organizzazione a poche ore dall’inizio: una circostanza particolarmente delicata, che tocca da vicino tutto il comitato 1979 di Monti, ha reso impossibile andare avanti. Il concerto è rimandato a data da definirsi. Nessun dettaglio in più.
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Concerto rinviato a Monti: perché Enrico Nigiotti si è fermato il 12 settembre
Il cantautore livornese ha affidato ai social un messaggio breve e senza retorica. Avrebbe voluto esserci, ha scritto, ma esistono "circostanze delicate in cui la forma di vicinanza migliore è il silenzio": momenti in cui ogni parola, e a volte perfino la musica, diventa superflua. Da qui l’abbraccio a tutto il comitato e a chi aveva lavorato alla serata, insieme alla certezza di poter recuperare più avanti.
Chi è cresciuto in paese sa bene cosa significhi. Un comitato di festa non è un ufficio: è un gruppo di famiglie, di amici, di persone che si conoscono da sempre e che per mesi organizzano l’evento dell’anno. Quando arriva un dolore, non riguarda qualcuno ma tutti. Quindi rinunciare a salire sul palco, in un contesto così, non è una mancanza verso il pubblico. È un modo di esserci.
Maledetti Innamorati Tour, le nuove date 2027 ad Assago e Roma
Il Maledetti Innamorati Tour, intanto, allunga il passo e piazza due bandierine sul calendario del prossimo anno. Il primo appuntamento è fissato per il 7 aprile 2027 al Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano; il secondo per il 13 maggio al Teatro Brancaccio di Roma. Le due serate sono a cura di AD Management e organizzate da A1 Concerti, con le prevendite disponibili da oggi su TicketOne.
Prima di tornare nei teatri, però, c’è un traguardo che pesa più di tanti altri: il 21 novembre 2026 Nigiotti salirà per la prima volta sul palco di un palazzetto, e lo farà nella sua città. Il Modigliani Forum di Livorno è già tutto esaurito per una serata dal gusto quasi domestico, con il pubblico di casa pronto a festeggiare un artista che Livorno non l’ha mai davvero lasciata.
Del resto il 2026 è stato un anno che ha corso veloce: il Festival di Sanremo, l’uscita dell’album Maledetti Innamorati, un’estate intera passata da un palco all’altro. Oltre venticinque date, diversi sold out – tra cui quello di Gallarate, conferma di quanto il legame con il pubblico lombardo si sia consolidato – e la sensazione netta di un rapporto che cresce concerto dopo concerto.
Nei teatri di Assago e Roma arriverà la versione più raccolta di questo repertorio: canzoni scritte in prima persona, che parlano d’amore senza abbellirlo, con le sue contraddizioni, le fragilità e le domande lasciate aperte. Un formato che sembra cucito su misura per la scrittura diretta di Nigiotti, quella che funziona meglio quando tra artista e platea non c’è troppa distanza.
E Monti? Resta una data sospesa, non cancellata. Prima o poi quel concerto si farà, e con ogni probabilità avrà un significato diverso da tutti gli altri.
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