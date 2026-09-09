Enrico Mentana via da La7? Le ipotesi sul futuro del conduttore e il nome del sostituto (inaspettato) Si sta parlando di un presunto addio di Enrico Mentana da La7 ed ecco chi potrebbe prendere il suo posto nel Tg

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Nella stagione televisiva che sta per iniziare, potrebbe cambiare il destino professionale di Enrico Mentana. Il conduttore – ormai volto fisso di La7 – è al centro dell’attenzione mediatica per via di una presunta decisione presa che farebbe ribaltare le carte in tavola. Mentana non ha infatti escluso la sua uscita di scena dalla rete che gli ha regalato una grande popolarità negli ultimi 16 anni, durante i quali lui è stato il direttore del Tg.

Chi può essere il sostituto di Enrico Mentana a La7

Si tratta in realtà solamente di indiscrezioni che, per il momento, non sono state ufficializzate. Le voci dicono però che il palinsesto starebbe pensando già ad un’alternativa per chi potrà assumere il ruolo di direttore del Tg La7. Sta infatti circolando il nome di Antonio Di Bella, ex direttore di Rai 3, Tg3 e Rai News, oltre che punto di riferimento della Rai e storico corrispondente da New York e Parigi per vari anni.

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I produttori di La7 starebbero quindi puntando molto su Di Bella e potrebbe essere proprio lui il valido sostituto di Mentana, attualmente alla guida del Tg. Tra l’altro, il giornalista è già stato apprezzato dai telespettatori della rete, dato che è stato opinionista in vari programmi quotidiani di La7 come Dimartedì, L’aria che tira e Tagadà. Qualora Di Bella arrivasse realmente al Tg La7, sarebbero smontate figure come la vicedirettrice Gaia Tortora, ma anche Alessandra Sardoni, Paolo Celata e Francesca Fanuele, tutti parte del team di Enrico Mentana negli ultimi anni.

Quale sarà il futuro lavorativo di Enrico Mentana

In un’intervista rilasciata per Fanpage, il direttore Andrea Salerno aveva specificato che la speranza è sempre quella che Mentana rimanga nel palinsesto. Le ipotesi parlano in primis della nascita di un canale all-news e di un Tg diretto da Montana. In più si sta parlando anche di un suo ritorno a Mediaset dopo vent’anni dalla sua uscita di scena dall’azienda di Cologno Monzese. Altri stanno invece riflettendo su un ipotetico ritorno del giornalista in Rai, anche se molti lo ritengono più idoneo alla rete La7, com’è d’altronde accaduto in questi ultimi anni.

Si sta quindi attendendo di capire cosa succederà nei prossimi mesi, ma di certo un eventuale addio di Enrico Mentana da La7 sarebbe la fine di una vera e propria era. O meglio, di un capitolo importante dell’informazione italiana che, nel corso degli anni, ha fatto sì che Mentana diventasse uno dei volti più amati della comunicazione e della tv nazionale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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