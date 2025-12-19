Enrico Mentana, il Tg La7 si blocca prima di Garlasco e lui sbotta: bordate in diretta contro la regia
Un problema tecnico nel pieno del telegiornale della rete di Urbano Cairo ha costretto il conduttore a ‘improvvisare’, poi la frecciata agli addetti ai lavori
Enrico Mentana e il ‘bello’ della diretta. Il direttore e conduttore del Tg La7, infatti, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi tecnici nel pieno della diretta del suo telegiornale. L’edizione delle 20 dello scorso mercoledì, infatti, è stata bruscamente interrotta da un intoppo che ha costretto Mentana a ‘improvvisare’ prima di un servizio sul delitto di Garlasco fino a perdere la pazienza con la regia. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Enrico Mentana, problemi tecnici al Tg La7 prima di Garlasco
Enrico Mentana sta per chiudere un’altra annata super al timone del Tg La7, coronata da un autunno da record in termini di numeri. La7 si è confermata tra le reti più viste tra l’access prime time e la prima serata e il direttore del telegiornale – insieme alla vecchia ‘nemica’ Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo – è indubbiamente tra i volti simbolo di questo successo della rete di Urbano Cairo. Mentana ha ritrovato l’intesa anche con quest’ultimo ma – come anticipato – i problemi sono sempre dietro l’angolo, di natura tecnica in questo caso. L’edizione delle 20 del telegiornale dello scorso mercoledì 17 dicembre 2025, infatti, è stata segnata da alcuni attimi ad alta tensione a causa di complicazioni arrivate nel pieno della diretta. Dopo avere lanciato un servizio sul delitto di Garlasco (e in particolare sul verbale ‘dimenticato’ del 2014 in cui si parlava del famoso Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi), infatti, Mentana è stato costretto agli ‘straordinari’.
Mentana-show in diretta: le parole del direttore
"Se non avete sentito niente, non è un problema del vostro televisore" ha scherzato il direttore del Tg La7, dal momento che il servizio su Garlasco non è mai partito: "Ditemi, regia, se possiamo ripartire". Ancora niente da fare. "Bellissimo momento di televisione" ha ironizzato Mentana, con un sorriso chiaramente dolceamaro sul volto per questo momento di vuoto: "Complimenti a tutti". Poi lo schermo nero per pochi secondi e, infine, di nuovo la telecamera sullo studio di Mentana. "Non potete immaginare cosa sta succedendo di là" ha spiegato, rassegnato, il giornalista e compagno di Francesca Fagnani. "Io posso stare qua una mezz’oretta, solo che poi c’è il programma dopo" l’ultima uscita nel pieno stile sarcastico di Mentana che, poco dopo, ha visibilmente iniziato a perdere la pazienza con i suoi uomini: "Scusate ma c’è una regia o è sciopero?".
