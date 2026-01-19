Trova nel Magazine
Enrico De Martino, chi era il papà di Stefano: l’addio al ballo, la malattia e il grande 'no' al figlio

Scomparso all'età di 61 anni, il padre del conduttore ha dovuto abbandonare la sua carriera da ballerino a soli 25 anni. Solo più tardi si è riconciliato con il figlio.

Scomparso oggi all’età di 61 anni, Enrico De Martino è stato il primo, vero maestro di Stefano, ma anche l’uomo che gli ha detto il ‘no’ più difficile, quello alla danza come mestiere. Un ‘no’, quello del padre del conduttore, dettato dalla paura dei sacrifici che lui stesso aveva conosciuto sulla propria pelle. Ma che col tempo si è trasformato in grande orgoglio e complicità con il figlio. Ecco qui sotto tutti i dettagli sulla vita di Enrico De Martino.

Enrico De Martino, dall’amore per la danza al lavoro nella ristorazione

Napoletano verace, Enrico De Martino ha passato la sua intera giovinezza sul palco. Come ballerino professionista ha lavorato con scuole e compagnie in tutta la Campania, arrivando a esibirsi anche al Teatro San Carlo di Napoli, tempio della danza e dell’opera. E nel 2025 il suo percorso è stato celebrato con il Premio Salerno Danza alla carriera al Teatro Verdi, nell’ambito della XXIV edizione diretta da Corona Paone e Luigi Ferrone.

In un’intervista al Corriere, il padre di Stefano De Martino aveva raccontato il momento in cui tutto cambiò. A 25 anni la moglie gli annunciò di essere incinta di Stefano: "A quel punto ho dovuto assumermi una responsabilità. La danza è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione". Nel frattempo, Enrico ha intrapreso una nuova vita da ristoratore, senza smettere però di dare una mano a scuole e compagnie locali fino ai quarant’anni.

Il grande ‘no’ a Stefano De Martino e la svolta nei rapporti

Il rapporto con Stefano è stato segnato da alti e bassi, questi ultimi legati soprattutto all’inziale rifiuto di Enrico verso la carriera del figlio. Preoccupato per una scelta di vita così complicata, Enrico si era opposto fin da subito alla volontà di Stefano di seguire le sue orme, perché non voleva che il figlio ripetesse la sua stessa vita di sacrifici e incertezze. Poi però l’insistenza del giovane ballerino ha avuto la meglio, e una carriera folgorante ha contribuito a riavvicinare padre e figlio.

E non è stata certo da meno la soddisfazione nel vedere Stefano affermarsi come conduttore. "Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo", aveva dichiarato Enrico a proposito, "vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa". Tra i ricordi più cari, Enrico De Martino citava anche il primo incontro con Maria De Filippi, che di Stefano è stata una grande sostenitrice: "Mi chiese se ero contento della carriera di mio figlio e cosa potevo rispondere? Contentissimo".

