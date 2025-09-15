In Faccio un salto all’Avana, Enrico Brignano è protagonista di una commedia degli equivoci ambientata tra l’Italia e Cuba. Il suo personaggio, Fedele, è convinto di aver perso tragicamente il fratello maggiore Tito, ma quando decide di partire per l’Avana scopre che in realtà l’uomo è vivo e vegeto, e conduce una vita tutt’altro che ordinaria. Ad affiancarlo in questa rocambolesca avventura c’è Francesco Pannofino, mentre Vanessa Incontrada porta un tocco di fascino e romanticismo. Tra colpi di scena, panorami cubani e incontri inaspettati, il film gioca sul contrasto tra i due fratelli e sulla scoperta che, a volte, la verità è molto più complicata delle apparenze.

Faccio un salto all’Avana va in onda proprio stasera, alle 23.20, su Cine 34.