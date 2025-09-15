Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Enrico Brignano in lutto per il fratello: la notizia inaspettata

Tutti i dettagli poco noti sulla pellicola con Brignano, dai folli casting all'estero alla sottile frecciata ai soliti film estivi e le location esclusive.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Faccio un salto all’Avana, Enrico Brignano è protagonista di una commedia degli equivoci ambientata tra l’Italia e Cuba. Il suo personaggio, Fedele, è convinto di aver perso tragicamente il fratello maggiore Tito, ma quando decide di partire per l’Avana scopre che in realtà l’uomo è vivo e vegeto, e conduce una vita tutt’altro che ordinaria. Ad affiancarlo in questa rocambolesca avventura c’è Francesco Pannofino, mentre Vanessa Incontrada porta un tocco di fascino e romanticismo. Tra colpi di scena, panorami cubani e incontri inaspettati, il film gioca sul contrasto tra i due fratelli e sulla scoperta che, a volte, la verità è molto più complicata delle apparenze.
Faccio un salto all’Avana va in onda proprio stasera, alle 23.20, su Cine 34.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, delusione d'amore per un collega: il terribile malinteso

Dai dettagli sul sottile omaggio ad un grande film internazionale, fino alla storia ...
80 voglia di te in streaming su CHILI

Il ritorno al cinema di Dalila Di Lazzaro dopo il terribile lutto

L'ex modella torna un'ultima volte sulle scene per 80 voglia di te, commedia degli e...
Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards : look da capogiro

Tim Music Awards, Vanessa Incontrada sfoggia un fisico da capogiro. Ovazione sul web: "In silenzio quelli che ti hanno offesa"

La conduttrice è apparsa raggiante al fianco di Carlo Conti e sui social è scattata ...
tim music awards

Tim Music Awards 2025 (13 settembre), le pagelle: Achille Lauro non rischia più (5), Giorgia crea magia (9)

Top e flop e promossi e bocciati della seconda puntata della grande kermesse musical...
Riccardo Iaconna, Amadeus e Roberto Giacobbo

Stasera in tv (31 agosto): guerra-talk con Presadiretta di Iaconna e Freedom di Giacobbo, ma attenti ad Amadeus

Coa vedremo nella prima serata del 31 agosto 2025? Ecco il meglio dei palinsesti tra...
Tim Music Awards 2025, Vanessa Incontrada e Carlo Conti

Carlo Conti chiude i Tim Music Awards 2025, ultimo show su Rai 1: anticipazioni, chi canta e scaletta di stasera

Da Fiorella Mannoia a Lazza, dai Pooh a Fabri Fibra: ecco chi illuminerà il palco de...
Serena Rossi

Serena Rossi perdutamente innamorata (ma la storia è impossibile)

Tutti i segreti sulla pellicola, dallo sconvolgimento della pandemia alle guest star...
Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro

Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 8 settembre 2025: ...
La fidanzata di papà in streaming su Prime Video

Simona Ventura esilarante nel film con Massimo Boldi, su Prime Video

Prime Video ripropone un film senza tempo: Simona Ventura e Massimo Boldi guidano un...

Personaggi

Alberto Brandi

Alberto Brandi
Monica Bertini

Monica Bertini
Simone Montedoro

Simone Montedoro
Paolo Belli

Paolo Belli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963