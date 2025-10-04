La vita di Enrico Brignano stravolta da una richiesta assurda in uno dei film più divertenti su Netflix Enrico Brignano è un papà con un grande desiderio in uno dei film più divertenti disponibili in streaming (ancora per poco) su Netflix

Enrico Brignano è la star di uno dei film più divertenti disponibili (ancora per poco) in streaming su Netflix. Il celebre comico, oltre che a teatro, si è spesso distinto anche per le sue apparizioni cinematografiche in film che hanno sempre riscosso un buon successo in quanto a pubblico. In questa pellicola del 2023, Brignano però stupisce tutti grazie ad un cast corale che garantisce risate e imprevisti.

Enrico Brignano desidera a tutti i costi un figlio maschio in questo divertente film su Netflix

Il film di cui parliamo è Volevo un figlio maschio, una commedia familiare che unisce la comicità di Enrico Brignano ad un elemento puramente fantastico ma molto frequente nel cinema. Il protagonista è un padre di famiglia e marito innamorato, che vive una vita abbastanza serena e felice. Tuttavia, c’è un desiderio grande che lo assilla ed è quello di avere un figlio maschio. Alberto, infatti, è papà di 3 figlie femmine nel film, e la moglie sta per partorire il quarto figlio (e sembra proprio sarà un’altra femminuccia). Proprio quando la moglie è in ospedale per darla alla luce, Alberto si trova ad esprimere un desiderio: "Basta figlie femmine!". Il desiderio si realizzerà, ma in modo inaspettato: invece di 4 figlie femmine, il protagonista si risveglierà con 4 maschi!

Tre curiosità sul film

Non mancano curiosità su questo esilarante film di Enrico Brignano. La prima riguarda la trama, che non è proprio una sceneggiatura originale ma trae invece ispirazione da uno dei monologhi teatrali di maggior successo del celebre comico, In questo, l’attore rifletteva proprio sulle differenze tra l’essere padre di femmine o di maschi in chiave divertente.

Altra curiosità è la regia di Neri Parenti, regista storico del cinema comico italiano, al quale si affianca però il lavoro da sceneggiatore di Brignano, che è stato dunque a lavoro anche dietro le quinte oltre che davanti alla telecamera. Menzione speciale va, inoltre, anche alla presenza nel cast di Giulia Bevilacqua, che interpreta la moglie di Brignano. Volevo un figlio maschio è, insomma, un film divertente e perfetto da vedere con tutta la famiglia. È perciò consigliabile approfittare della visione in streaming su Netflix, disponibile fino al 21 ottobre.

