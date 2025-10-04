Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La vita di Enrico Brignano stravolta da una richiesta assurda in uno dei film più divertenti su Netflix

Enrico Brignano è un papà con un grande desiderio in uno dei film più divertenti disponibili in streaming (ancora per poco) su Netflix

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Enrico Brignano
iPa

Enrico Brignano è la star di uno dei film più divertenti disponibili (ancora per poco) in streaming su Netflix. Il celebre comico, oltre che a teatro, si è spesso distinto anche per le sue apparizioni cinematografiche in film che hanno sempre riscosso un buon successo in quanto a pubblico. In questa pellicola del 2023, Brignano però stupisce tutti grazie ad un cast corale che garantisce risate e imprevisti.

Enrico Brignano desidera a tutti i costi un figlio maschio in questo divertente film su Netflix

Il film di cui parliamo è Volevo un figlio maschio, una commedia familiare che unisce la comicità di Enrico Brignano ad un elemento puramente fantastico ma molto frequente nel cinema. Il protagonista è un padre di famiglia e marito innamorato, che vive una vita abbastanza serena e felice. Tuttavia, c’è un desiderio grande che lo assilla ed è quello di avere un figlio maschio. Alberto, infatti, è papà di 3 figlie femmine nel film, e la moglie sta per partorire il quarto figlio (e sembra proprio sarà un’altra femminuccia). Proprio quando la moglie è in ospedale per darla alla luce, Alberto si trova ad esprimere un desiderio: "Basta figlie femmine!". Il desiderio si realizzerà, ma in modo inaspettato: invece di 4 figlie femmine, il protagonista si risveglierà con 4 maschi!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tre curiosità sul film

Non mancano curiosità su questo esilarante film di Enrico Brignano. La prima riguarda la trama, che non è proprio una sceneggiatura originale ma trae invece ispirazione da uno dei monologhi teatrali di maggior successo del celebre comico, In questo, l’attore rifletteva proprio sulle differenze tra l’essere padre di femmine o di maschi in chiave divertente.

Altra curiosità è la regia di Neri Parenti, regista storico del cinema comico italiano, al quale si affianca però il lavoro da sceneggiatore di Brignano, che è stato dunque a lavoro anche dietro le quinte oltre che davanti alla telecamera. Menzione speciale va, inoltre, anche alla presenza nel cast di Giulia Bevilacqua, che interpreta la moglie di Brignano. Volevo un figlio maschio è, insomma, un film divertente e perfetto da vedere con tutta la famiglia. È perciò consigliabile approfittare della visione in streaming su Netflix, disponibile fino al 21 ottobre.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Enrico Brignano

Programmi tv, cosa vedere oggi 21 settembre: Enrico Brignano prepara uno spettacolo unico, Le Iene rilanciano con nuovi casi

Dalle indagini de Le Iene, ai momenti di vita vera di BellaMa' di Sera con Diaco, pa...
Enrico Brignano

Enrico Brignano in lutto per il fratello: la notizia inaspettata

Tutti i dettagli poco noti sulla pellicola con Brignano, dai folli casting all'ester...
Domenica In cosa successo puntata 28 settembre 2025

Domenica In, Venier difende Barbara d'Urso da Lucarelli: "Ce l'ha fatta". E Brignano ironizza su Meloni

Nella puntata del 28 settembre, si parte dal blocco su Ballando con le Stelle e si f...
Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

L'attrice romana è protagonista di questa pellicola diretta da Fausto Brizzi, al fia...
Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, delusione d'amore per un collega: il terribile malinteso

Dai dettagli sul sottile omaggio ad un grande film internazionale, fino alla storia ...
Lucia Ocone

Lucia Ocone spiazza tutti con la trasformazione choc su Netflix: mai stata così ricca

Lucia Ocone diventa ricchissima, insieme alla sua famiglia, in un film divertentissi...
Chiara Francini irresistibile su Netflix, il caos e la follia dilagano in questo film

Chiara Francini esplosiva su Netflix: il caos e la follia regnano sovrani in questo film

Chiara Francini torna a farci ridere su Netflix con una commedia esilarante e irresi...
Chiara Poggi, delitto di Garlassco

Stasera in tv (28 settembre), le Iene indagano su Garlasco e Brignano mattatore sul Nove

Programmi tv stasera: la soap La notte nel cuore (Canale 5, Soap) contro NCIS – Unit...
La seconda stagione di Ranma mezzo in streaming su Netflix

Negli anni '90 la sua spudorata irriverenza sconvolse il pubblico di MTV: Netflix lancia la nuova stagione

Arriva su Netflix un anime cult anni '90 che vi farà fare un tuffo nel passato (e no...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Antonio Ornano

Antonio Ornano
Nancy Brilli

Nancy Brilli
Giulio Carotenuto

Giulio Carotenuto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963