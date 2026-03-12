Enrica Bonaccorti, chi è l’ex marito Daniele Pettinari e l’ultimo compagno Giacomo Paladino: tutti gli amori della conduttrice
La vita privata e sentimentale dell’attrice ligure è stata segnata da tante relazioni importanti, come quella con Michele Placido o Renato Zero
Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, infatti, è morta nella mattinata di oggi giovedì 12 marzo 2026 a Roma, dove da tempo combatteva contro un tumore al pancreas. L’attrice savonese è stata uno dei volti più amati e prolifici della televisione degli anni Ottanta e Novanta, ma ha fatto parlare di sè anche al di fuori del piccolo schermo. La sua intricata vita privata e sentimentale, infatti, è stata segnata da numerose relazioni importanti – da quella con Michele Placido a Giacomo Paladino – e da un matrimonio finito male con Daniele Pettinari. Scopriamo tutti i suoi amori.
Enrica Bonaccorti, chi era l’ex marito Daniele Pettinari e il secondo matrimonio
Enrica Bonaccorti è stata sposata per due anni con il regista e sceneggiatore Daniele Pettinari, scomparso nell’agosto del 2021 all’età di 78 anni. I due hanno avuto una figlia, Verdiana, nata nel 1973, ma il loro matrimonio fu a dir poco travagliato, come raccontato dall’attrice stessa in più occasioni. Abbandonata quando Verdiana (che poi decise di prendere il cognome della madre) aveva solo undici mesi, Enrica dimenticò l’ex marito disfandosi di ogni suo ricordo: "Lui è uscito di casa e non è più tornato (…) Era un sognatore, scriveva, non era pratico… tanta fantasia e tante bugie" spiegò l’attrice a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, svelando anche di avere dovuto lasciare la casa (che era in subaffitto) e rifugiarsi dalla madre. Nel 1986 Enrica Bonaccorti si risposò con Arnaldo Del Piave, estraneo all’ambiente dello spettacolo. Nell’anno delle seconde nozze la conduttrice rimase incinta, ma purtroppo perse il bambino e la coppia non ebbe più figli.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tutti gli amori e le relazioni di Enrica Bonaccorti: chi era l’ultimo compagno Giacomo Paladino
La vita sentimentale di Enrica Bonaccorti – come detto – è stata segnata da varie relazioni importanti. Tra le storie d’amore più chiacchierate ci fu quella con Michele Placido, ma anche con Carlo Di Borbone, Francesco Villari e con Renato Zero. Negli anni Novanta iniziò il lungo legame (durato 24 anni) con Giacomo Paladino, altro compagno estraneo al mondo dello spettacolo, definito dall’attrice stessa "l’ultimo uomo della mia vita" e scomparso nel 2021 a causa di una malattia. "È stata la persona più dolce, gentile ed elegante che io abbia mai incontrato nella vita. Mi ha viziata per 24 anni" raccontò Enrica a Verissimo nel corso della sua ospitata nel salotto di Sivlia Toffanin.
Potrebbe interessarti anche
Morta Enrica Bonaccorti, il dolore degli amici vip da Mara Venier a Balivo: “Era una poetessa”
Ecco come hanno reagito molti volti noti dello spettacolo alla triste notizia, arriv...
Renato Zero, il gesto da brividi per Enrica Bonaccorti: lo stop al concerto e l’abbraccio
Il cantante romano ha fermato il live al Palazzo dello Sport per dedicare alcune par...
Addio a Enrica Bonaccorti, le cause della morte: le ore finali e l'ultima richiesta della conduttrice
Ci lascia Enrica Bonaccorti, ecco cosa è successo: dall’ultimo saluto senza fiori al...
Enrica Bonaccorti, chi è la figlia Verdiana: l'abbandono del padre e l’annuncio della malattia
Scopriamo di più sulla carriera e sulla vita privata della figlia della nota condutt...
Serena Grandi contro Enrica Bonaccorti, la rivelazione in diretta: "Ecco perché non le parlo più", Caterina Balivo è basita
Un momento di tensione inatteso nello studio di Caterina Balivo, una domanda innocen...
Enrica Bonaccorti malata, il racconto a Verissimo: "Pensavo mi mancassero pochi mesi, non volevo più esserci. Poi è cambiato tutto"
Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 16 novembre di Verissimo, intervista la c...
Domenica In, Mara Venier profondamente scossa: "Vergogna". E Raoul Bova sugli audio rubati: "Ecco cosa mi fa male"
Nella puntata del 4 gennaio di Domenica In, il blocco sull'attualità tocca anche Ven...
Andrea Bocelli, chi è la moglie Veronica. Dal corteggiamento “lampo” alla sfortuna (poi smentita) con le donne
Il tenore italiano è stato sposato due volte. Dalla prima compagna, Enrica Cenzatti,...