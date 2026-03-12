Enrica Bonaccorti, chi è l’ex marito Daniele Pettinari e l’ultimo compagno Giacomo Paladino: tutti gli amori della conduttrice La vita privata e sentimentale dell’attrice ligure è stata segnata da tante relazioni importanti, come quella con Michele Placido o Renato Zero

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, infatti, è morta nella mattinata di oggi giovedì 12 marzo 2026 a Roma, dove da tempo combatteva contro un tumore al pancreas. L’attrice savonese è stata uno dei volti più amati e prolifici della televisione degli anni Ottanta e Novanta, ma ha fatto parlare di sè anche al di fuori del piccolo schermo. La sua intricata vita privata e sentimentale, infatti, è stata segnata da numerose relazioni importanti – da quella con Michele Placido a Giacomo Paladino – e da un matrimonio finito male con Daniele Pettinari. Scopriamo tutti i suoi amori.

Enrica Bonaccorti, chi era l’ex marito Daniele Pettinari e il secondo matrimonio

Enrica Bonaccorti è stata sposata per due anni con il regista e sceneggiatore Daniele Pettinari, scomparso nell’agosto del 2021 all’età di 78 anni. I due hanno avuto una figlia, Verdiana, nata nel 1973, ma il loro matrimonio fu a dir poco travagliato, come raccontato dall’attrice stessa in più occasioni. Abbandonata quando Verdiana (che poi decise di prendere il cognome della madre) aveva solo undici mesi, Enrica dimenticò l’ex marito disfandosi di ogni suo ricordo: "Lui è uscito di casa e non è più tornato (…) Era un sognatore, scriveva, non era pratico… tanta fantasia e tante bugie" spiegò l’attrice a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, svelando anche di avere dovuto lasciare la casa (che era in subaffitto) e rifugiarsi dalla madre. Nel 1986 Enrica Bonaccorti si risposò con Arnaldo Del Piave, estraneo all’ambiente dello spettacolo. Nell’anno delle seconde nozze la conduttrice rimase incinta, ma purtroppo perse il bambino e la coppia non ebbe più figli.

Tutti gli amori e le relazioni di Enrica Bonaccorti: chi era l’ultimo compagno Giacomo Paladino

La vita sentimentale di Enrica Bonaccorti – come detto – è stata segnata da varie relazioni importanti. Tra le storie d’amore più chiacchierate ci fu quella con Michele Placido, ma anche con Carlo Di Borbone, Francesco Villari e con Renato Zero. Negli anni Novanta iniziò il lungo legame (durato 24 anni) con Giacomo Paladino, altro compagno estraneo al mondo dello spettacolo, definito dall’attrice stessa "l’ultimo uomo della mia vita" e scomparso nel 2021 a causa di una malattia. "È stata la persona più dolce, gentile ed elegante che io abbia mai incontrato nella vita. Mi ha viziata per 24 anni" raccontò Enrica a Verissimo nel corso della sua ospitata nel salotto di Sivlia Toffanin.

