Enrica Bonaccorti, il talento segreto nella musica: la canzone famosissima scritta con Modugno
Pochi sanno che la conduttrice è stata anche un'abile paroliera: insieme al cantautore pugliese scrisse 'La lontananza'.
C’è un pezzo di storia della musica italiana nascosto tra le pieghe della carriera di Enrica Bonaccorti. La celebre conduttrice, morta oggi (12 marzo 2026) all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas, è stata amata dal grande pubblico che la ricorda soprattutto come volto televisivo e attrice, ma in pochi sanno che è stata anche un’abile autrice, capace di trasformare emozioni intime in parole destinate a diventare canzoni immortali. Tra queste, due brani legati a doppio filo al nome di Domenico Modugno: La lontananza e Amara terra mia, titoli e testi che raccontano con poesia la nostalgia, l’emigrazione e il rapporto doloroso con la propria terra d’origine.
Enrica Bonaccorti, autrice di testi musicali come La lontananza di Modugno
Enrica Bonaccorti se ne è andata ma ha lasciato un’eredità artistica che attraversa musica, televisione e teatro. Non tutti sanno che la sua carriera è stata costellata anche di successi come paroliera e tutto iniziò quando incontrò Modugno: lei era poco più che una ragazza e aveva appena iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo tra università e teatro. Proprio durante una tournée con il grande cantautore pugliese nacque una collaborazione destinata a lasciare il segno.
Modugno rimase colpito dalla sensibilità della giovane Enrica, così come dalla sua capacità di raccontare sentimenti complessi con parole semplici. Da quella collaborazione nacquero testi che sarebbero diventati parte del repertorio della musica italiana e uno dei più celebri è La lontananza, una canzone che racconta la distanza come esperienza emotiva prima ancora che geografica. Secondo la stessa Bonaccorti, l’idea nacque da alcune frasi scritte nel suo diario quando aveva appena 15 anni, e che rapirono Modugno: "Gli feci vedere delle parole sul mio diario dei 15 anni (appena cinque anni prima) e Mimmo impazzì subito! Cominciò a gridare: ‘Questo è un successo!'", raccontava a La Stampa.
Un altro capolavoro firmato insieme a Modugno è Amara terra mia, pubblicato nel 1971 e diventato uno dei canti più intensi sull’emigrazione italiana. Anche se negli anni successivi il grande pubblico la conobbe soprattutto come conduttrice televisiva e radiofonica, il lavoro di Enrica come autrice rimase una parte fondamentale della sua identità artistica. Nei testi che firmò si ritrovano spesso temi universali e alcune delle sue canzoni hanno continuato a vivere nel tempo, come ‘Nostra dea‘ cantata da Rossella Falk, ‘Rimmel & Cipria’ dalle Sorelle Bandiera, e ‘Miss Manhattan’ da Sharon Russell.
