Enrica Bonaccorti, parla il medico che ha provato a salvarla: “Ci sono state complicanze”, il racconto degli ultimi giorni Il direttore dell’UOC di Oncologia del Gemelli di Roma Giampaolo Tortora ha parlato del tumore al pancreas che colpì la conduttrice: domani i funerali

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

IPA

Il mondo dello spettacolo si prepara a salutare per l’ultima volta Enrica Bonaccorti. Domani, infatti, si terranno i funerali della conduttrice savonese, morta lo scorso 12 marzo a Roma all’età di 78 anni a causa di un tumore al pancreas. Il direttore dell’UOC di Oncologia del Gemelli di Roma Giampaolo Tortora ha parlato proprio della malattia contro la quale l’attrice ha combattuto nel suo ultimo anno di vita, svelando anche alcuni retroscena legati a questa battaglia. Scopriamo tutti i dettagli.

Enrica Bonaccorti, il tumore raccontato dal medico: "Non è stato possibile operare"

Nella mattinata di ieri giovedì 12 marzo 2026 è venuta a mancare Enrica Bonaccorti, nota conduttrice tra i volti più attivi tra gli Ottanta e Novanta della televisione. L’attrice ligure era stata colpita da un tumore al pancreas diagnosticatole lo scorso anno. Il direttore dell’UOC (Unità Operativa Complessa) di Oncologia Medica del Policlinico Gemelli di Roma Giampaolo Tortora ha parlato per la prima volta della malattia di Enrica oggi a Fanpage. "Il tumore non era operabile alla diagnosi, era in uno stadio localmente avanzato. Abbiamo usato le migliori terapie standard, una combinazione di chemio e radioterapia, sperando di farlo regredire e poter tentare un intervento chirurgico, ma non ci siamo riusciti" ha raccontato il dottore, aggiungendo: "Ci sono state delle complicanze e non è stato possibile operare, né fare altri trattamenti". Tortora ha parlato anche degli ultimi mesi dell’attrice che, stando alle sue parole, non avrebbe mai perso la fiducia e il sorriso nonostante la situazione: "Essendo una persona dotata di grande classe, ironia e di senso dell’umorismo, è stata capace di continuare a vivere, ridere, fare battute. In questo senso spero che il suo esempio possa essere utile ad altri".

I funerali di Enrica Bonaccorti domani a Roma

Domani sabato 14 marzo 2026 si terranno i funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa all’età di 78 anni. Le esequie si terranno presso la Chiesa di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo A Roma (città in cui la conduttrice viveva da anni), nota anche come Chiesa degli Artisti, e saranno l’occasione per dare l’ultimo saluto a uno dei volti protagonisti della storia recente della tv e del mondo dello spettacolo.

