Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Enrica Bonaccorti, parla il medico che ha provato a salvarla: “Ci sono state complicanze”, il racconto degli ultimi giorni

Il direttore dell’UOC di Oncologia del Gemelli di Roma Giampaolo Tortora ha parlato del tumore al pancreas che colpì la conduttrice: domani i funerali

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Enrica Bonaccorti
IPA

Il mondo dello spettacolo si prepara a salutare per l’ultima volta Enrica Bonaccorti. Domani, infatti, si terranno i funerali della conduttrice savonese, morta lo scorso 12 marzo a Roma all’età di 78 anni a causa di un tumore al pancreas. Il direttore dell’UOC di Oncologia del Gemelli di Roma Giampaolo Tortora ha parlato proprio della malattia contro la quale l’attrice ha combattuto nel suo ultimo anno di vita, svelando anche alcuni retroscena legati a questa battaglia. Scopriamo tutti i dettagli.

Enrica Bonaccorti, il tumore raccontato dal medico: "Non è stato possibile operare"

Nella mattinata di ieri giovedì 12 marzo 2026 è venuta a mancare Enrica Bonaccorti, nota conduttrice tra i volti più attivi tra gli Ottanta e Novanta della televisione. L’attrice ligure era stata colpita da un tumore al pancreas diagnosticatole lo scorso anno. Il direttore dell’UOC (Unità Operativa Complessa) di Oncologia Medica del Policlinico Gemelli di Roma Giampaolo Tortora ha parlato per la prima volta della malattia di Enrica oggi a Fanpage. "Il tumore non era operabile alla diagnosi, era in uno stadio localmente avanzato. Abbiamo usato le migliori terapie standard, una combinazione di chemio e radioterapia, sperando di farlo regredire e poter tentare un intervento chirurgico, ma non ci siamo riusciti" ha raccontato il dottore, aggiungendo: "Ci sono state delle complicanze e non è stato possibile operare, né fare altri trattamenti". Tortora ha parlato anche degli ultimi mesi dell’attrice che, stando alle sue parole, non avrebbe mai perso la fiducia e il sorriso nonostante la situazione: "Essendo una persona dotata di grande classe, ironia e di senso dell’umorismo, è stata capace di continuare a vivere, ridere, fare battute. In questo senso spero che il suo esempio possa essere utile ad altri".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I funerali di Enrica Bonaccorti domani a Roma

Domani sabato 14 marzo 2026 si terranno i funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa all’età di 78 anni. Le esequie si terranno presso la Chiesa di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo A Roma (città in cui la conduttrice viveva da anni), nota anche come Chiesa degli Artisti, e saranno l’occasione per dare l’ultimo saluto a uno dei volti protagonisti della storia recente della tv e del mondo dello spettacolo.

Potrebbe interessarti anche

Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, chi è l’ex marito Daniele Pettinari e l’ultimo compagno Giacomo Paladino: tutti gli amori della conduttrice

La vita privata e sentimentale dell’attrice ligure è stata segnata da tante relazion...
enrica_bonaccorti

Enrica Bonaccorti: il funerale, il testamento e le parole d’addio del manager

L’addio a Enrica Bonaccorti dopo la battaglia contro il tumore al pancreas. Il racco...
Enrica Bonaccorti

Morta Enrica Bonaccorti, il dolore in diretta degli amici vip da Mara Venier a Federica Panicucci: “Donna straordinaria”

Ecco come hanno reagito molti volti noti dello spettacolo alla triste notizia, arriv...
Renato Zero - Enrica Bonaccorti

Renato Zero, il gesto da brividi per Enrica Bonaccorti: lo stop al concerto e l’abbraccio

Il cantante romano ha fermato il live al Palazzo dello Sport per dedicare alcune par...
Caterina Balivo

La Volta Buona, diretta in lutto per Enrica Bonaccorti: Balivo in lacrime, Magalli svela la sua richiesta ai medici

Un ricordo carico di emozione da parte della Balivo a La volta buona, tra lacrime si...
Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti e la sua ultima (e indimenticabile) apparizione sul grande schermo con Libero De Rienzo

Dal teatro al cinema, dalla radio alla tv: l'ultimo atto di una grande artista. Ripe...
Enrica Bonaccorti, la canzone famosissima scritta con Modugno

Enrica Bonaccorti, il talento segreto nella musica: la canzone famosissima scritta con Modugno

Pochi sanno che la conduttrice è stata anche un'abile paroliera: insieme al cantauto...
Enrica Bonaccorti

Addio a Enrica Bonaccorti, le cause della morte: le ore finali e l'ultima richiesta della conduttrice

Ci lascia Enrica Bonaccorti, ecco cosa è successo: dall’ultimo saluto senza fiori al...
Serena Grandi ed Enrica Bonaccorti

Serena Grandi contro Enrica Bonaccorti, la rivelazione in diretta: "Ecco perché non le parlo più", Caterina Balivo è basita

Un momento di tensione inatteso nello studio di Caterina Balivo, una domanda innocen...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti
Fabrizio De André

Fabrizio De André
Franco Battiato

Franco Battiato
fedez

Fedez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963