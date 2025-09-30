Enrica Bonaccorti ha il cancro, la foto e l’annuncio struggente: "Non sono come Eleonora Giorgi" La conduttrice, dopo una lunga assenza, ha rivelato sui social di avere un tumore: "Ora sono riuscita a dirvelo e mi sento più forte".

È arrivato come un fulmine a ciel sereno il doloroso annuncio della malattia di Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha voluto affidare a un post struggente su Instagram la notizia più difficile da dare, quella di un tumore che da tempo la tiene lontana dalla Tv ma anche dagli affetti più cari. "È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è…", queste le sue parole a corredo di una foto in cui compare in sedia a rotelle insieme alla figlia Verdiana Bonaccorti. Pochissimi i dettagli, se non la frase in cui si legge "Siamo all’inizio", che lascia intuire che il percorso, tutte le terapie e le cure siano appena cominciate.

Enrica Bonaccorti ha un tumore: "Ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte"

Dopo mesi di assenza dalle scene, tanti si chiedevano che fine avesse fatto Enrica Bonaccorti, ma nessuno si aspettava una notizia tanto dolorosa. È stata proprio la conduttrice a rompere il silenzio tornando sui social con un annuncio molto difficile da fare, dicendo a tutti con il cuore in mano di avere un cancro.

È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi.

Il perché del suo essere lontana dal mondo dello spettacolo ora è chiaro: metabolizzare una diagnosi che fa paura, per poi trovare il coraggio di tornare e affrontare la malattia e (anche) il pubblico che la ama. Enrica Bonaccorti ha ammesso di non aver avuto inizialmente la forza di dire tutto, un po’ come fece invece Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa il 3 marzo scorso, che aveva condiviso da subito tutto il suo lungo percorso e la battaglia per provare a sconfiggere il tumore. Ora, però, Enrica ha nuove energie e la "voglia di volare" grazie all’affetto della sua famiglia e dei suoi fan.

