Il forte carisma di Enrica Bonaccorti su Prime Video nell'ultimo film con Libero De Rienzo
Stefano Sardo, alla sua prima opera da regista, tenta di raccontare la fine di un amore e la volontà, nonostante tutto, di rimanere amici
La fine di una storia d’amore è uno dei grandi temi del cinema, che ha provato a raccontarlo in decine di modi. C’è quello burrascoso e urlato di Noah Baumbach col suo Storia di un matrimonio. C’è l’ostinazione dei sentimenti di (500) Giorni Insieme di Marc Webb. C’è il desiderio, nonostante tutto, di non dimenticare anche a costo di soffrire di Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry. E poi c’è Stefano Sardo, che prova a dare la sua opinione con l’ultimo film in cui ha recitato l’indimenticato Libero De Rienzo, affiancato tra gli altri da Enrica Bonaccorti, e disponibile in streaming su Prime Video.
La trama di Una relazione con Enrica Bonaccorti in streaming su Prime Video
Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) stanno assieme da 15 anni, pur essendo non sposati e senza figli. Lui è un musicista, lei un’attrice, entrambi senza successo. L’unico atto di responsabilità è il mutuo che hanno acceso assieme per la casa in cui convivono a Roma. Una sera invitano gli amici di una vita a cena da loro e tutti pensano subito si tratti dell’annuncio del matrimonio. E invece Tommaso e Alice gli comunicano la volontà di lasciarsi. E che lo vogliono fare in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. Il loro desiderio, però, per quanto legittimo, si scontra ingenuamente con la realtà dei fatti: le storie finiscono perché́ le persone cambiano. E nessun cambiamento è, né può essere indolore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un (poco autentico) abbraccio alla realtà
Una relazione, prima opera da regista di Stefano Sardo, scritta assieme a Valentina Gaia, tenta in tutti i modi di non eccedere, risultando però poco autentico. L’incedere è scandito ritmicamente dai giorni (45) che mancano alla vendita della casa, l’unico lascito "fisico" della relazione tra Tommaso e Alice, e manca quel senso di crisi a cui le grandi storie sulla fine di un rapporto ci hanno abituati. Il cast funziona, in particolar modo Libero De Rienzo alla sua ultima apparizione (e a cui il film è dedicato) ed Enrica Bonaccorti, che mette in scena tutto il forte carisma di una madre.
La pellicola ci prova, ma a tratti risulta più evanescente che concreta. Un film che ha bisogno di sin troppi dialoghi per spiegare il malessere che i due protagonisti stanno vivendo e che finisce per parlarsi addosso, spesso con musiche che coprono i dialoghi.
Dove vedere Una relazione in streaming
Se volete comunque dare una chance a Una relazione, con Enrica Bonaccorti e Libero De Rienzo alla sua ultima interpretazione, trovate il film disponibile in streaming su Prime Video.
Potrebbe interessarti anche
Enrica Bonaccorti, chi è la figlia Verdiana: l'abbandono del padre e l’annuncio della malattia
Scopriamo di più sulla carriera e sulla vita privata della figlia della nota condutt...
Enrica Bonaccorti ha il cancro, la foto e l’annuncio struggente: "Non sono come Eleonora Giorgi"
La conduttrice, dopo una lunga assenza, ha rivelato sui social di avere un tumore: "...
Prime Video regala emozioni: due star italiane in una serie Tv che vi terrà incollati allo schermo
Tre star italiane, tra cui Maria Chiara Giannetta, nel cast di una serie super intri...
Lino Guanciale nei guai con la famiglia in questo film su Prime Video: un vortice di emozioni vi strapperà una lacrime
Lino Guanciale guida una famiglia in crisi tra bugie, segreti e tante difficoltà: ri...
Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il doppio gesto per la mamma-coraggio in lacrime: cosa ha fatto
La puntata del 23 settembre di "Affari Tuoi" è stata ricca di emozioni, ma il coragg...
George Clooney manda in tilt i cuori a Venezia nel nuovo film Netflix (con Adam Sandler) che vi farà perdere la testa
Al Festival di Venezia 2025 ci sarà anche il film con Clooney e Sandler: un viaggio ...
Sabrina Impacciatore nei guai su Netflix: è spumeggiante nel film (ma porta iella)
Sabrina Impacciatore guida un trio di donne audaci e irresistibili in una commedia n...
Tommaso Cerno: chi Stefano Balloch, il marito del nuovo conduttore di Domenica In
Chi è Stefano Balloch, ex sindaco e politico friulano, compagno del nuovo conduttore...