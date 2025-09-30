Il forte carisma di Enrica Bonaccorti su Prime Video nell'ultimo film con Libero De Rienzo Stefano Sardo, alla sua prima opera da regista, tenta di raccontare la fine di un amore e la volontà, nonostante tutto, di rimanere amici

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

La fine di una storia d’amore è uno dei grandi temi del cinema, che ha provato a raccontarlo in decine di modi. C’è quello burrascoso e urlato di Noah Baumbach col suo Storia di un matrimonio. C’è l’ostinazione dei sentimenti di (500) Giorni Insieme di Marc Webb. C’è il desiderio, nonostante tutto, di non dimenticare anche a costo di soffrire di Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry. E poi c’è Stefano Sardo, che prova a dare la sua opinione con l’ultimo film in cui ha recitato l’indimenticato Libero De Rienzo, affiancato tra gli altri da Enrica Bonaccorti, e disponibile in streaming su Prime Video.

La trama di Una relazione con Enrica Bonaccorti in streaming su Prime Video

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) stanno assieme da 15 anni, pur essendo non sposati e senza figli. Lui è un musicista, lei un’attrice, entrambi senza successo. L’unico atto di responsabilità è il mutuo che hanno acceso assieme per la casa in cui convivono a Roma. Una sera invitano gli amici di una vita a cena da loro e tutti pensano subito si tratti dell’annuncio del matrimonio. E invece Tommaso e Alice gli comunicano la volontà di lasciarsi. E che lo vogliono fare in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. Il loro desiderio, però, per quanto legittimo, si scontra ingenuamente con la realtà dei fatti: le storie finiscono perché́ le persone cambiano. E nessun cambiamento è, né può essere indolore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un (poco autentico) abbraccio alla realtà

Una relazione, prima opera da regista di Stefano Sardo, scritta assieme a Valentina Gaia, tenta in tutti i modi di non eccedere, risultando però poco autentico. L’incedere è scandito ritmicamente dai giorni (45) che mancano alla vendita della casa, l’unico lascito "fisico" della relazione tra Tommaso e Alice, e manca quel senso di crisi a cui le grandi storie sulla fine di un rapporto ci hanno abituati. Il cast funziona, in particolar modo Libero De Rienzo alla sua ultima apparizione (e a cui il film è dedicato) ed Enrica Bonaccorti, che mette in scena tutto il forte carisma di una madre.

La pellicola ci prova, ma a tratti risulta più evanescente che concreta. Un film che ha bisogno di sin troppi dialoghi per spiegare il malessere che i due protagonisti stanno vivendo e che finisce per parlarsi addosso, spesso con musiche che coprono i dialoghi.

Dove vedere Una relazione in streaming

Se volete comunque dare una chance a Una relazione, con Enrica Bonaccorti e Libero De Rienzo alla sua ultima interpretazione, trovate il film disponibile in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche