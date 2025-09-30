Enrica Bonaccorti, chi è la figlia Verdiana: l'abbandono del padre, il cognome materno e l’annuncio della malattia Scopriamo di più sulla carriera e sulla vita privata della figlia della nota conduttrice che ha da poco annunciato la sua lotta contro un brutto male.

In queste ore si è tornati a parlare della storica conduttrice Enrica Bonaccorti dopo che quest’ultima ha rivelato attraverso i social la sua lotta contro un tumore. Accanto a lei, come sempre, la figlia Verdiana Bonaccorti, una donna molto riservata e lontana dai riflettori che, nel corso della vita, ha dovuto affrontare la totale assenza del padre, scegliendo di conseguenza di portare il cognome materno. Scopriamo di più su di lei tra carriera e vita privata.

Chi è Verdiana Bonaccorti, figlia di Enrica Bonaccorti

Verdiana Bonaccorti è nata a Roma il 24 settembre 1974 e dal 2003 è una giornalista pubblicista, una scelta professionale che l’ha dunque portata a rimanere lontana dai riflettori nonostante la popolarità della madre, ovvero la storica conduttrice Enrica Bonaccorti. Nel corso della sua carriera, Verdiana ha avuto diverse esperienze lavorative in ambito cinematografico e culturale, assumendo il ruolo di Talent Handler per la Twentieth Century Fox nel corso dell’anteprima italiana del film The Revenant. In aggiunta, ha anche partecipato all’organizzazione di numerosi eventi per il Roma Film Festival.

Verdiana è nata dalla storia d’amore tra Enrica Bonaccorti e il regista e fotografo Daniele Pettinari, il quale ha poi abbandonato la figlia quando aveva solo 11 mesi. Vista la totale assenza del padre nella sua vita, Verdiana è stata cresciuta unicamente dalla madre Enrica e dalla nonna, scegliendo in seguito di cambiare il cognome, sostituendo quello paterno con quello materno. Un gesto simbolico volto a rompere una volta per tutte il legame con una figura assente. Pettinari, ovvero il padre biologico, è deceduto nel 2021 all’età di 78 anni. Trattandosi di una donna molto riservata, non si hanno invece notizie in merito alla vita privata e sentimentale di Verdiana.

Enrica Bonaccorti e l’annuncio della malattia accanto alla figlia

Nelle ultime ore, Verdiana Bonaccorti è tornata sotto i riflettori facendosi immortalare accanto alla madre Enrica Bonaccorti in un post social che ha lasciato tutti senza parole. La storica conduttrice, apparendo in foto su una sedia a rotelle, accompagnata appunto dalla figlia, ha infatti annunciato la sua lotta contro un tumore. Un momento difficile che Enrica sta cercando di affrontare con tutta la forza possibile grazie anche all’amore e al sostegno della figlia Verdiana, che negli anni le è sempre rimasta accanto in ogni momento.

Solo poco tempo fa, la conduttrice aveva subito un delicato intervento al cuore e, anche il quel caso, la figlia Verdiana era rimasta con lei dall’inizio alla fine del pesante periodo. "Mia mamma è stata senza cuore per alcune ore. Il medico ha preso in mano il suo cuore e poi gliel’ha rimesso. Il chirurgo ha tenuto in mano anche il mio cuore e la mia vita. Vederti così forte mentre eri così debole mi ha fatto capire chi sono e chi voglio essere", aveva affermato Verdiana nei confronti della madre in una passata intervista, sottolineando nuovamente i loro legame profondo e indissolubile.

