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Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown torna in azione a Malta: un matrimonio in vista e il caos sono solo l'inizio

Netflix mostra le prime immagini di Enola Holmes 3: uscita il 1° luglio 2026, tra un caso pericoloso a Malta e una nuova fase della vita di Enola.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Netflix ha finalmente acceso i riflettori sul ritorno di una delle sue saghe più amate. Enola Holmes torna con un terzo capitolo che promette di essere il più maturo e intenso della serie. Le prime immagini diffuse dalla piattaforma anticipano un cambio di tono importante per la giovane detective. L’uscita globale è già stata fissata: il film arriverà il 1° luglio 2026. Ancora una volta, a interpretare Enola è Millie Bobby Brown, volto ormai iconico della serie Stranger Things. E questa volta la protagonista non dovrà affrontare solo un mistero, ma anche scelte personali destinate a cambiarle la vita.

Enola Holmes 3: il nuovo caso a Malta tra misteri e pericoli nel trailer

Nel terzo capitolo della saga, Enola Holmes viene trascinata lontano dagli scenari londinesi che il pubblico ha imparato a conoscere. La giovane investigatrice si ritrova infatti a Malta, dove si apre un’indagine definita come la più complessa e rischiosa della sua carriera. Un caso che non rappresenta soltanto una sfida sul piano professionale, ma che la costringerà a confrontarsi con situazioni imprevedibili e pericolose, mettendo alla prova il suo ingegno e il suo coraggio.

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Le immagini diffuse da Netflix suggeriscono fin da subito un’atmosfera più cupa e stratificata rispetto ai capitoli precedenti. La narrazione sembra voler abbandonare in parte la leggerezza iniziale per abbracciare una dimensione più adulta, in cui il mistero resta centrale ma si intreccia con una crescita personale più profonda. Il trailer lascia intendere un’evoluzione significativa del franchise, che punta a esplorare emozioni più complesse e dinamiche narrative più mature.

Amore, famiglia e caos: il ritorno del cast storico

Accanto all’indagine, Enola Holmes 3 mette al centro anche la sua vita privata, che si complica proprio nel momento più delicato. La relazione con Tewkesbury, interpretato da Louis Partridge, compie un passo decisivo: tra i due arriva infatti una proposta di matrimonio che apre a scenari inediti per entrambi. Un momento che sembra portare felicità e stabilità, ma che verrà presto sconvolto da nuovi eventi imprevisti.

Il trailer anticipa infatti un’escalation di tensione: tra sentimenti e progetti futuri, la situazione precipita quando Sherlock Holmes viene rapito, gettando Enola nel caos. Il confine tra vita personale e indagine si fa sempre più sottile, costringendola a reagire su più fronti contemporaneamente. Il cast storico torna al completo, con Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria, Himesh Patel come Dr. Watson e Sharon Duncan-Brewster nei panni di Moriarty. La regia passa a Philip Barantini, mentre la sceneggiatura resta firmata da Jack Thorne, garantendo continuità con i capitoli precedenti.

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