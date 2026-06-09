Enola Holmes 3, il trailer accende il mistero e svela il colpo di scena più folle: per Millie Bobby Brown cambia tutto su Netflix Millie Bobby Brown torna nei panni di Enola: matrimonio in vista, una persona da salvare e un'indagine a Malta che cambierà tutto. Da luglio su Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ebbene sì, ci siamo quasi! Manca davvero poco al ritorno di una saghe gialle più amate degli ultimi anni e, di recente, Netflix ha diffuso online il trailer ufficiale italiano di Enola Holmes 3. Millie Bobby Brown, star che ha conosciuto la popolarità grazie a Stranger Things, è la protagonista del terzo capitolo (così come nei due precedenti) e questa volta, dovrà fare i conti con un mistero alquanto particolare. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown alla ricerca di Sherlock nel trailer italiano della saga Netflix

Il nuovo trailer di Enola Holmes 3 anticipa un capitolo ancora più ricco di azione e colpi di scena per la giovane detective interpretata da Millie Bobby Brown, pronta a tornare su Netflix dal 1° luglio 2026. Come si evince dal trailer, nel film, Enola si trova a un punto importante della sua vita: sta infatti preparando il matrimonio con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), ma la sua tranquillità viene interrotta dal rapimento del fratello Sherlock, evento che la trascina in una nuova indagine molto più pericolosa del solito. La clip mostra proprio questo contrasto tra la dimensione personale e quella investigativa, ed evidenzia come il caso la porti fino a Malta, in uno scenario lontano da quelli abituali.

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La terza avventura segna anche un cambiamento dietro la macchina da presa, con Philip Barantini alla regia al posto di Harry Bradbeer, mentre la sceneggiatura resta firmata da Jack Thorne, adattando i romanzi di Nancy Springer. Il tono rimane quello della saga: azione, mistero e ironia, con un ritmo serrato. Nel cast tornano, oltre a Brown e Partridge, anche:

Henry Cavill come Sherlock Holmes

Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria

Himesh Patel come dottor Watson

Sharon Duncan-Brewster nei panni di Moriarty

Millie Bobby Brown protagonista del film Netflix The Electric State

Tra i recenti film in cui possiamo ammirare Millie Bobby Brown nei panni di protagonista c’è The Electric State, diretto da Anthony e Joe Russo. La pellicola è ambientata in una versione retro-futuristica degli anni ’90, dove robot senzienti con sembianze da mascotte sono stati esiliati dopo una rivolta fallita. Michelle è un’orfana la cui vita cambia quando incontra Cosmo, un misterioso robot collegato a suo fratello Christopher, che credeva morto. Determinata a ritrovarlo, parte per il sud-ovest degli Stati Uniti e si unisce al contrabbandiere Keats e al suo robot Herman.

Nel viaggio verso la Zona Interdetta, un’area isolata dove vivono i robot, il gruppo scopre nuovi alleati e una verità inquietante: dietro la scomparsa di Christopher si nasconde una minaccia molto più oscura del previsto.

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