Omari Hardwick sfida Gerard Butler: sarà suo nemico in un action ad alta tensione tra ostaggi e fiamme Un nemico carismatico, una città in pericolo e un’azione senza tregua: Omari Hardwick entra in scena accanto a Butler in un thriller fatto di fuoco e paura.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Pochi mesi fa, è stato reso noto che il grande regista cult S. Craig Zahler dirigerà un nuovo film, Empire City, un interessantissimo crime noir con protagonisti Gerard Butler e Hayley Atwell. Di recente, abbiamo appreso che un’altra star si è unita al cast in un ruolo molto importante: Omari Hardwick. L’attore, noto soprattutto per progetti come Power e Army of the Dead, darà del filo da torcere al personaggio di Butler. In che modo? Be’, proseguite la lettura per scoprire tutti i dettagli.

Empire City, Omari Hardwick sarà il rivale spietato di Gerard Butler nel nuovo film: trama e cast

Omari Hardwick, volto noto per le sue interpretazioni in Power e Army of the Dead, entra nel cast del thriller d’azione Empire City, affiancando Gerard Butler e Hayley Atwell. Il film, attualmente in produzione a Melbourne, è ambientato durante una violenta crisi di ostaggi che esplode all’interno del Clybourn Building di New York. Butler interpreta Rhett, un pompiere che, insieme alla sua squadra e alla moglie Dani, agente della polizia di New York interpretata da Atwell, tenta di penetrare nell’edificio per salvare le persone intrappolate. Hardwick veste i panni dell’antagonista Hawkins, affiancato dalla sua fedele collaboratrice Leda, interpretata da Mel Jarnson. A supportare Rhett nell’operazione ci sono i membri della sua squadra, interpretati da Tre Hale, Michael Beach, Dominic Bogart, Stephen Murphy e Jack DiFalco, mentre Kaiwi Lyman compare in un ruolo di supporto. Il film è diretto da Michael Matthews e prodotto da Marc Butan insieme a Gerard Butler, Alan Siegel e Paul Currie, su una sceneggiatura firmata da Brian Tucker e S. Craig Zahler. Le riprese sono circa a metà del loro svolgimento in Australia. Per quanto riguarda la data di uscita, ancora non ci sono informazioni al riguardo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Momento d’oro per Omari Hardwick

Per Hardwick si tratta di un momento particolarmente positivo della carriera: dopo il successo ottenuto con il personaggio di James "Ghost" St. Patrick in Power, ha recitato di recente in Star Trek: Section 31 per Paramount+ e sarà prossimamente protagonista della miniserie Prime Video, The Greatest, dedicata a Muhammad Ali, oltre che della serie prequel di Bosch, Start Of Watch, per MGM+.

Empire City segna il ritorno del regista S. Craig Zahler

Il film ha già trovato distributori internazionali, tra cui DeAPlaneta (Spagna), Eagle Pictures (Italia) e IDC Distribution (America Latina). Inoltre, questa pellicola segna il ritorno di S. Craig Zahler, regista di culto degli anni 2010, noto per Bone Tomahawk, Brawl in Cell Block 99 e Dragged Across Concrete. Proprio per questo motivo, c’è grande attesa.

Potrebbe interessarti anche