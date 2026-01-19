Trova nel Magazine
Omari Hardwick sfida Gerard Butler: sarà suo nemico in un action ad alta tensione tra ostaggi e fiamme

Un nemico carismatico, una città in pericolo e un’azione senza tregua: Omari Hardwick entra in scena accanto a Butler in un thriller fatto di fuoco e paura.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Pochi mesi fa, è stato reso noto che il grande regista cult S. Craig Zahler dirigerà un nuovo film, Empire City, un interessantissimo crime noir con protagonisti Gerard Butler e Hayley Atwell. Di recente, abbiamo appreso che un’altra star si è unita al cast in un ruolo molto importante: Omari Hardwick. L’attore, noto soprattutto per progetti come Power e Army of the Dead, darà del filo da torcere al personaggio di Butler. In che modo? Be’, proseguite la lettura per scoprire tutti i dettagli.

Empire City, Omari Hardwick sarà il rivale spietato di Gerard Butler nel nuovo film: trama e cast

Omari Hardwick, volto noto per le sue interpretazioni in Power e Army of the Dead, entra nel cast del thriller d’azione Empire City, affiancando Gerard Butler e Hayley Atwell. Il film, attualmente in produzione a Melbourne, è ambientato durante una violenta crisi di ostaggi che esplode all’interno del Clybourn Building di New York. Butler interpreta Rhett, un pompiere che, insieme alla sua squadra e alla moglie Dani, agente della polizia di New York interpretata da Atwell, tenta di penetrare nell’edificio per salvare le persone intrappolate. Hardwick veste i panni dell’antagonista Hawkins, affiancato dalla sua fedele collaboratrice Leda, interpretata da Mel Jarnson. A supportare Rhett nell’operazione ci sono i membri della sua squadra, interpretati da Tre Hale, Michael Beach, Dominic Bogart, Stephen Murphy e Jack DiFalco, mentre Kaiwi Lyman compare in un ruolo di supporto. Il film è diretto da Michael Matthews e prodotto da Marc Butan insieme a Gerard Butler, Alan Siegel e Paul Currie, su una sceneggiatura firmata da Brian Tucker e S. Craig Zahler. Le riprese sono circa a metà del loro svolgimento in Australia. Per quanto riguarda la data di uscita, ancora non ci sono informazioni al riguardo.

Momento d’oro per Omari Hardwick

Per Hardwick si tratta di un momento particolarmente positivo della carriera: dopo il successo ottenuto con il personaggio di James "Ghost" St. Patrick in Power, ha recitato di recente in Star Trek: Section 31 per Paramount+ e sarà prossimamente protagonista della miniserie Prime Video, The Greatest, dedicata a Muhammad Ali, oltre che della serie prequel di Bosch, Start Of Watch, per MGM+.

Empire City segna il ritorno del regista S. Craig Zahler

Il film ha già trovato distributori internazionali, tra cui DeAPlaneta (Spagna), Eagle Pictures (Italia) e IDC Distribution (America Latina). Inoltre, questa pellicola segna il ritorno di S. Craig Zahler, regista di culto degli anni 2010, noto per Bone Tomahawk, Brawl in Cell Block 99 e Dragged Across Concrete. Proprio per questo motivo, c’è grande attesa.

