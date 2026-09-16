Emmy Awards, Amazon Prime Video pronta a strappare la cerimonia alla TV dopo 30 anni: il piano clamoroso Dopo trent’anni di trasmissioni sulle reti generaliste, gli Emmy potrebbero approdare su Amazon: la piattaforma tratta i diritti con la Television Academy.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si è da poco conclusa la 78esima edizione, ma c’è una notizia che sta ‘rumore’. Gli Emmy Awards potrebbero presto cambiare casa, e non si tratta di un semplice passaggio di testimone. Amazon Prime Video sarebbe, infatti, in trattativa con la Television Academy per portare la prestigiosa cerimonia in streaming, segnando una svolta senza precedenti nella storia della manifestazione. L’ipotesi arriva al termine dell’attuale ciclo quadriennale che ha visto alternarsi le grandi reti americane e si inserisce in una trasformazione più ampia del mondo dei premi televisivi. Se l’accordo andasse in porto, dal prossimo anno gli Emmy potrebbero abbandonare definitivamente la tv generalista per approdare sulla piattaforma di Jeff Bezos. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Emmy Awards, Amazon prepara il colpo grosso: la trattativa per portare la cerimonia in streaming

Gli Emmy Awards potrebbero entrare in una nuova era: Amazon sarebbe in trattativa per ottenere i diritti di trasmissione della cerimonia a partire dal prossimo anno. Se l’accordo andasse in porto, sarebbe la prima volta che gli Emmy lasciano la televisione generalista per approdare a una piattaforma di streaming. La possibile intesa riflette un cambiamento più ampio nel settore delle cerimonie televisive, sempre più orientate verso il digitale. Negli ultimi mesi, la Television Academy ha valutato diverse proposte, anche da parte delle reti tradizionali, ma il calo degli ascolti ha reso meno appetibile la trasmissione degli Emmy per i broadcaster.

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Il sistema di alternanza tra ABC, CBS, NBC e Fox era stato introdotto negli anni Novanta, quando la cerimonia poteva contare su oltre 20 milioni di spettatori. Da allora, però, il pubblico televisivo è progressivamente diminuito, fino a scendere sotto i dieci milioni negli ultimi anni. La possibile scelta di Amazon rappresenterebbe quindi non solo un cambio di piattaforma, ma anche il segnale della trasformazione del modo in cui vengono seguite le grandi cerimonie di premiazione.

Emmy Awards 2026, The Pitt e Widow’s Bay sbaragliano la concorrenza

La 78esima edizione degli Emmy Awards ha visto The Pitt confermarsi come protagonista della categoria drama, vincendo per il secondo anno consecutivo il premio come miglior serie drammatica. Noah Wyle ha inoltre conquistato nuovamente il riconoscimento come miglior attore protagonista. Nella categoria comedy, Widow’s Bay ha ottenuto numerosi premi, tra cui quello per la miglior serie comica, arrivando complessivamente a 14 statuette e stabilendo un nuovo record per una serie del genere in una singola stagione.

Tra i protagonisti della serata anche Matthew Rhys, autore di una doppia vittoria come miglior protagonista per Widow’s Bay e The Beast in Me. Jean Smart, invece, ha conquistato il quinto Emmy consecutivo come miglior attrice comedy per Hacks, portando a otto i premi complessivi della sua carriera.

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