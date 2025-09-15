Emmy Awards 2025, Adolescence è la miglior serie tv della stagione: 5 curiosità sul teen drama di Netflix Dal trionfo inaspettato al fenomeno globale: Adolescence conquista gli Emmy 2025. Il teen-drama che racconta senza filtri il caos interiore della Generazione Z.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Alla 77ª edizione degli Emmy Awards, organizzati dall’Academy of Television Arts & Sciences, a imporsi è stata la serie Adolescence. Per quanto riguarda il genere drammatico, il riconoscimento è stato attribuito a James Hawes per Slow Horses, produzione britannica di spionaggio con protagonista Gary Oldman, arrivata alla sua seconda stagione. Nella categoria principale, i 20.000 membri votanti della Television Academy hanno premiato Seth Rogen come miglior regista per The Studio, che già alla sua prima stagione ha conquistato ben 23 nomination, un risultato da record. Previsioni confermate anche per Philip Barantini, che ha sollevato l’ambita statuetta per la serie inglese Adolescence. Vediamo 5 curiosità proprio sulla serie Netflix che ha sbaragliato la concorrenza.

Addolescence, 5 curiosità sulla serie tv di Netflix che ha trionfato agli Emmy Awards 2025

Ebbene sì, la miglior serie tv eletta agli Emmy Awards 2025 è stata Adolescence, miniserie britannica drammatica/crime psicologico creata da Jack Thorne e Stephen Graham, diretta da Philip Barantini. La storia prende avvio in una tranquilla cittadina britannica, scossa dal ritrovamento del corpo di Katie Leonard, una quattordicenne molto nota e amata, in un parco locale. Poco tempo dopo, Jamie Miller (Owen Cooper), un ragazzo di tredici anni, viene arrestato con l’accusa di omicidio. La narrazione si concentra sulla famiglia Miller, Eddie (Stephen Graham), Manda (Christine Tremarco) e Lisa, mentre cercano di affrontare lo shock per l’accusa rivolta a Jamie e le conseguenze devastanti che essa ha sulla loro vita quotidiana. La comunità, inizialmente vicina e solidale, si trasforma rapidamente in un ambiente ostile, alimentato da media e social network che diffondono teorie e condanne pubbliche ancor prima dell’inizio del processo.

Vi sono diverse curiosità che riguardano questa serie, noi vi sveliamo le 5 più interessanti:

Tecnica di ripresa

Una delle caratteristiche più sorprendenti della serie è la sua scelta tecnica: ogni episodio è girato come un piano sequenza, cioè un’unica ripresa continua senza tagli evidenti. Questa tecnica ha richiesto settimane di prove per coordinare attori e troupe, trasformando la visione in un’esperienza quasi teatrale e aumentando la tensione drammatica in ogni scena.

Owen Cooper, giovane attore premiato agli Emmy

Owen Cooper, che interpreta Jamie Miller, ha quindici anni ed è stato premiato agli Emmy come Miglior Attore Non Protagonista di una miniserie. La sua vittoria lo ha reso uno dei più giovani vincitori nella storia della categoria, e il suo discorso di accettazione ha colpito pubblico e critica per emotività e sincerità.

Stephen Graham, protagonista e non solo…

Stephen Graham non è solo interprete principale, ma anche co-creatore e co-sceneggiatore della serie insieme a Jack Thorne. Questo doppio ruolo gli ha permesso di avere un controllo creativo significativo sulla storia, rendendo il suo riconoscimento agli Emmy ancora più personale e simbolico.

Nella produzione c’è lo zampino di Brad Pitt

La produzione di Adolescence è firmata anche dalla Plan B di Brad Pitt. La combinazione tra la regia più che innovativa, la scrittura intensa e il sostegno di un produttore di fama mondiale ha portato la serie a ottenere risonanza internazionale e ad accumulare milioni di visualizzazioni su Netflix nelle prime settimane.

Bullismo e violenza giovanile tra i temi principali

Oltre agli aspetti tecnici e artistici, Adolescence ha innescato un dibattito su temi delicati come bullismo, mascolinità tossica e violenza giovanile, diventando argomento di discussione non solo nei media, ma anche in contesti accademici e sociali. La serie è stata apprezzata per la capacità di rappresentare dinamiche complesse della giovinezza in modo realistico e coinvolgente.

Emmy Awards 2025, tutti i vincitori

Di seguito, l’elenco completo con tutti i vincitori della serata:

Miglior Serie Comica

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Miglior Serie Drammatica

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Miglior Miniserie

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez

The Penguin

Miglior Attore Protagonista in una Serie Comica

Adam Brody – Nobody Wants This

Seth Rogen – The Studio

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Miglior Attore Protagonista in una Miniserie

Colin Farrell – The Penguin

Stephen Graham – Adolescence

Jake Gyllenhaal – Presunto innocente

Brian Tyree Henry – Dope Thief

Cooper Koch – Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Comica

Uzo Aduba – The Residence

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Jean Smart – Hacks

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica

Kathy Bates – Matlock

Sharon Horgan – Bad Sisters

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keru Russell – The Diplomat

Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie

Cate Blanchett – Disclaimer

Meghann Fahy – Sirens

Rashida Jones – Black Mirror

Cristin Milioti – The Penguin

Michelle Williams – Dying for Sex

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Comica

Ike Barinholtz – The Studio

Colman Domingo – The Four Seasons

Harrison Ford – Shrinking

Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Michael Urie – Shrinking

Bowen Yang – Saturday Night Live

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica

Zach Cherry – Severance

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

James Marsden – Paradise

Sam Rockwell – The White Lotus

Tramell Tillman – Severance

John Turturro – Severance

Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie

Javier Bardem – Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez

Bill Camp – Presunto innocente

Owen Cooper – Adolescence

Rob Delaney – Dying For Sex

Peter Sarsgaard – Presunto innocente

Ashley Walters – Adolescence

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Comica

Liza Colón-Zayas – The Bear

Hannah Einbinder – Hacks

Kathryn Hahn – The Studio

Janelle James – Abbott Elementary

Catherine O’Hara – The Studio

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Jessica Williams – Shrinking

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica

Patricia Arquette – Severance

Carrie Coon – The White Lotus

Katherine LaNasa – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Parker Posey – The White Lotus

Natasha Rothwell – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie

Erin Doherty – Adolescence

Ruth Negga – Presunto innocente

Deirdre O’Connell – The Penguin

Chloë Sevigny – Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez

Jenny Slate – Dying For Sex

