Emmy Awards 2026, cosa è successo: The Pitt fa (ancora) il bis e Noah Wyle entra nella storia, ma la vera sorpresa è un'altra
La serie HBO Max conquista il secondo Emmy consecutivo come miglior drama. L'attore trionfa ancora ed è il protagonista di una delle serate più memorabili.
È stata una serata importante agli Emmy Awards 2026, con The Pitt che ha conquistato per il secondo anno consecutivo il premio come miglior serie drammatica. Un successo accompagnato dalla vittoria di Noah Wyle come miglior attore protagonista, al suo terzo Emmy in carriera. A sorprendere, però, è stata anche la commedia di Apple TV, Widow’a Bay, che ha dominato la serata, raccogliendo numerosi premi tra cui quelli per attori, sceneggiatura e regia. Una conferma per la piattaforma, che ha chiuso la cerimonia davanti alle altre concorrenti per numero di statuette conquistate.
Emmy Awards 2026, The Pitt Miglior Serie Drammatica e Noah Wyle fa la storia
La 78esima edizione degli Emmy ha confermato The Pitt come regina del dramma televisivo. La serie medicale di HBO Max ha conquistato per il secondo anno consecutivo il premio come miglior serie drammatica, confermando il successo ottenuto già nella precedente edizione. A completare il trionfo è stato Noah Wyle, premiato ancora una volta come miglior attore protagonista per il ruolo di Michael "Robby" Robinavitch. Per l’attore si tratta del secondo successo consecutivo nella categoria e del terzo Emmy della carriera. La serie era arrivata alla serata con 25 candidature, il numero più alto tra tutti i programmi in gara, e aveva già raccolto diversi riconoscimenti ai Creative Arts Emmy. Tra questi figurano il premio per il casting, quello per il trucco prostetico, il riconoscimento per la musica e i testi originali e quello ottenuto da Ernest Harden Jr. come miglior attore ospite.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il successo di The Pitt si inserisce in una serata particolarmente favorevole alle produzioni drammatiche. Rhea Seehorn ha conquistato il suo primo Emmy come miglior attrice protagonista per Pluribus, mentre Allison Janney e Tom Pelphrey hanno vinto rispettivamente come miglior attrice e miglior attore non protagonisti per The Diplomat e Task. Saul Metzstein ha invece portato a casa il premio per la regia drammatica grazie a Slow Horses.
Emmy Awards 2026, la vera sorpresa è Widow’s Bay: Miglior Serie Commedia
Se The Pitt ha dominato il settore drammatico, Widow’s Bay ha praticamente monopolizzato la categoria comedy. La produzione di Apple TV ha conquistato il premio come miglior serie comica e ha aggiunto alla serata altri importanti riconoscimenti, tra cui quelli per Matthew Rhys, miglior attore protagonista, Kate O’Flynn, miglior attrice non protagonista, Stephen Root, miglior attore non protagonista, e Katie Dippold, premiata per la sceneggiatura. Hiro Murai ha inoltre ottenuto il premio per la miglior regia comedy. Considerando anche gli otto riconoscimenti conquistati ai Creative Arts Emmy, Widow’s Bay ha raggiunto quota 14 statuette, stabilendo il nuovo record per una serie comedy in una singola stagione degli Emmy.
Il risultato più sorprendente è stato quello di Matthew Rhys, protagonista di una doppia impresa. L’attore ha vinto anche come miglior protagonista in una miniserie o film TV per The Beast in Me, diventando il primo interprete a imporsi nelle tre principali categorie di recitazione degli Emmy e il primo uomo a conquistare due premi da protagonista nella stessa edizione. Un altro record è arrivato da Jean Smart, che ha ottenuto il quinto Emmy consecutivo come miglior attrice protagonista comedy per Hacks, portando a otto il totale dei suoi riconoscimenti.
Emmy Awards 2026, tutti i vincitori
Tra gli altri vincitori spicca DTF St. Louis, premiata come miglior miniserie o serie antologica e protagonista di diversi successi anche nelle categorie dedicate alla recitazione, alla regia e alla sceneggiatura. Sally Field ha conquistato il premio come miglior attrice protagonista per Remarkably Bright Creatures, mentre The Traitors ha ottenuto il terzo Emmy consecutivo come miglior reality competitivo. Riconoscimenti anche per The Late Show with Stephen Colbert, premiato come miglior programma di varietà, e per South Park, vincitore nella categoria dedicata ai programmi animati. Di seguito, tutti i vincitori:
Miglior serie drammatica
- The Pitt
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Miglior serie comedy
- Widow’s Bay
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
Miglior attore protagonista in una serie drammatica
- Noah Wyle – The Pitt
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
Miglior attrice protagonista in una serie drammatica
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infiniti – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- Zendaya – Euphoria
Miglior attore non protagonista in una serie drammatica
- Tom Pelphrey – Task
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Jack Lowden – Slow Horses
- Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica
- Allison Janney – The Diplomat
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sepideh Moafi – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradise
- Karolina Wydra – Pluribus
Miglior attore protagonista in una serie comedy
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
Miglior attrice protagonista in una serie comedy
- Jean Smart – Hacks
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow – The Comeback
Miglior attore non protagonista in una serie comedy
- Stephen Root – Widow’s Bay
- Colman Domingo – The Four Seasons
- Paul W. Downs – Hacks
- Harrison Ford – Shrinking
- Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles
- Michael Urie – Shrinking
- Tyler James Williams – Abbott Elementary
Miglior attrice non protagonista in una serie comedy
- Kate O’Flynn – Widow’s Bay
- Dale Dickey – Widow’s Bay
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Abbott Elementary
- Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter – Hacks
- Jessica Williams – Shrinking
Miglior miniserie o serie antologica
- DTF St. Louis
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV
- Matthew Rhys – The Beast in Me
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef
Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV
- Sally Field – Creature luminose
- Claire Danes – The Beast in Me
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snook – All Her Fault
Miglior regia per una serie drammatica
- Saul Metzstein – Slow Horses
- Salli Richardson Whitfield – The Gilded Age
- Hanelle M. Culpepper – Paradise
- Noah Wyle – The Pitt
- Vince Gilligan – Pluribus
- Salli Richardson-Whitfield – Task
Miglior regia per una serie comedy
- Hiro Murai – Widow’s Bay
- Randall Einhorn – Abbott Elementary
- Christopher Storer – The Bear
- Andrew DeYoung – The Chair Company
- Lucia Aniello – Hacks
- Mary Lou Belli – The Ms. Pat Show
Miglior sceneggiatura per una serie drammatica
- Vince Gilligan – Pluribus
- Peter Ackerman e Debora Cahn – The Diplomat
- Valerie Chu – The Pitt
- Kirsten Pierre-Geyfman e R. Scott Gemmill – The Pitt
- Will Smith – Slow Horses
- Brad Ingelsby – Task
Miglior sceneggiatura per una serie comedy
- Katie Dippold – Widow’s Bay
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Tim Robinson e Zach Kanin – The Chair Company
- Michael Patrick King e Lisa Kudrow – The Comeback
- Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky – Hacks
- Anthony King – Jury Duty Presents: Company Retreat
Miglior reality competitivo
- The Traitors
- Dancing with the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
Miglior programma di varietà
- The Late Show with Stephen Colbert
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- Saturday Night Live
Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV
- David Harbour – DTF St. Louis
- Jason Bateman – DTF St. Louis
- Richard Gadd – Half Man
- Richard Jenkins – DTF St. Louis
- Charles Melton – Beef
- Nick Offerman – Death by Lightning
Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV
- Linda Cardellini – DTF St. Louis
- Dakota Fanning – All Her Fault
- Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday – DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung – Beef
- Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Miglior attrice ospite in una serie drammatica
- Shailene Woodley – Paradise
- Brittany Allen – The Pitt
- Tal Anderson – The Pitt
- Tina Ivlev – The Pitt
- Miriam Shor – Pluribus
- Merritt Wever – The Gilded Age
Miglior attore ospite in una serie drammatica
- Ernest Harden Jr. – The Pitt
- Colman Domingo – Euphoria
- Jeff Hiller – Pluribus
- Jeff Kober – The Pitt
- Jonathan Pryce – Slow Horses
- Bradley Whitford – The Diplomat
Miglior attrice ospite in una serie comedy
- Betty Gilpin – Widow’s Bay
- Leslie Bibb – Hacks
- Jamie Lee Curtis – The Bear
- Cherry Jones – Hacks
- Laurie Metcalf – Hacks
- Kaitlin Olson – Hacks
- Lauren Weedman – Hacks
Miglior attore ospite in una serie comedy
- Rob Reiner – The Bear
- Michael J. Fox – Shrinking
- Brett Goldstein – Shrinking
- Hamish Linklater – Widow’s Bay
- Christopher McDonald – Hacks
- Connor Storrie – Saturday Night Live
Miglior regia per una miniserie, serie antologica o film TV
- DTF St. Louis
- Beef – stagione 2, episodio 4
- Beef – stagione 2, episodio 8
- Black Rabbit
Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film TV
- DTF St. Louis – Steve Conrad
- All Her Fault – episodio 8, Megan Gallagher
- Beef – Tutte le cose che non avremo mai, Lee Sung-Jin
- The Beast in Me – Inumano, Gabe Rotter e Daniel Pearle
- Death by Lightning – Mike Makowsky
Miglior film TV
- Creature luminose
- Heads of State
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Miglior speciale di varietà dal vivo
- The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- 83ª edizione annuale dei Golden Globes
- 68ª edizione annuale dei Grammy Awards
- 97ª edizione annuale degli Academy Awards
- 78ª edizione annuale dei Tony Awards
Miglior speciale di varietà preregistrato
- The Muppet Show
- Dave Chappelle: The Unstoppable …
- Nikki Glaser: Good Girl
- Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show
- Wicked: One Wonderful Night
Miglior sceneggiatura per un programma di varietà
- The Late Show with Stephen Colbert
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
Miglior programma animato
- South Park
- Bob’s Burgers
- Rick and Morty
- The Simpsons
- Smiling Friends
- Star Wars: Visions
Potrebbe interessarti anche
Emmy Awards 2026, tutte le nomination: The Pitt fa il pieno, ma la vera sorpresa è un’altra (e rischia di rubargli la scena)
The Pitt guida le nomination agli Emmy 2026 con 25 candidature, seguita da Hacks con...
A Rob Reiner un Emmy postumo per The Bear: come il compianto regista ha superato il padre
L'attore e regista è stato premiato come miglior Guest star in una serie comedy, vit...
Emmy 2026, The Pitt riscrive le gerarchie ma succede l’impensabile: il colosso dello streaming perde lo scettro
Ci siamo, finalmente! L’Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le nomin...
Emmy Awards 2026, manca davvero poco all'evento più atteso della TV: dove e quando vedere la diretta della premiazione delle serie migliori
Sarah Snook, Zendaya, Carrie Coon e Mark Ruffalo tra le star più attese per la premi...
Noah Wyle, la star di The Pitt ‘tradita’ dal successo: quell’occasione persa ha ancora un peso enorme
L'attore rivela i grandi rimpianti della sua carriera: il successo di ER gli impedì ...
Emmy Awards 2026, Macaulay Culkin non trattiene le lacrime per Catherine O’Hara: omaggio da brividi e la frase dal peso enorme
Nel corso della cerimonia, il toccante omaggio a Catherine O'Hara, Rob Reiner e Doll...
Apple ha fatto una mossa geniale: unendo horror e commedia ha creato la migliore serie del 2026. Il paragone con Twin Peaks è inevitabile
La serie Apple TV+ che mescola horror e commedia sta conquistando (giustamente) il p...
Brad Pitt porta su Mediaset Infinity un thriller da 327 milioni di dollari
Su Mediaset Infinity un thriller che ha definito un genere e che ha contribuito a sa...