Emmy Awards 2026, cosa è successo: The Pitt fa (ancora) il bis e Noah Wyle entra nella storia, ma la vera sorpresa è un'altra La serie HBO Max conquista il secondo Emmy consecutivo come miglior drama. L'attore trionfa ancora ed è il protagonista di una delle serate più memorabili.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È stata una serata importante agli Emmy Awards 2026, con The Pitt che ha conquistato per il secondo anno consecutivo il premio come miglior serie drammatica. Un successo accompagnato dalla vittoria di Noah Wyle come miglior attore protagonista, al suo terzo Emmy in carriera. A sorprendere, però, è stata anche la commedia di Apple TV, Widow’a Bay, che ha dominato la serata, raccogliendo numerosi premi tra cui quelli per attori, sceneggiatura e regia. Una conferma per la piattaforma, che ha chiuso la cerimonia davanti alle altre concorrenti per numero di statuette conquistate.

Emmy Awards 2026, The Pitt Miglior Serie Drammatica e Noah Wyle fa la storia

La 78esima edizione degli Emmy ha confermato The Pitt come regina del dramma televisivo. La serie medicale di HBO Max ha conquistato per il secondo anno consecutivo il premio come miglior serie drammatica, confermando il successo ottenuto già nella precedente edizione. A completare il trionfo è stato Noah Wyle, premiato ancora una volta come miglior attore protagonista per il ruolo di Michael "Robby" Robinavitch. Per l’attore si tratta del secondo successo consecutivo nella categoria e del terzo Emmy della carriera. La serie era arrivata alla serata con 25 candidature, il numero più alto tra tutti i programmi in gara, e aveva già raccolto diversi riconoscimenti ai Creative Arts Emmy. Tra questi figurano il premio per il casting, quello per il trucco prostetico, il riconoscimento per la musica e i testi originali e quello ottenuto da Ernest Harden Jr. come miglior attore ospite.

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Il successo di The Pitt si inserisce in una serata particolarmente favorevole alle produzioni drammatiche. Rhea Seehorn ha conquistato il suo primo Emmy come miglior attrice protagonista per Pluribus, mentre Allison Janney e Tom Pelphrey hanno vinto rispettivamente come miglior attrice e miglior attore non protagonisti per The Diplomat e Task. Saul Metzstein ha invece portato a casa il premio per la regia drammatica grazie a Slow Horses.

Emmy Awards 2026, la vera sorpresa è Widow’s Bay: Miglior Serie Commedia

Se The Pitt ha dominato il settore drammatico, Widow’s Bay ha praticamente monopolizzato la categoria comedy. La produzione di Apple TV ha conquistato il premio come miglior serie comica e ha aggiunto alla serata altri importanti riconoscimenti, tra cui quelli per Matthew Rhys, miglior attore protagonista, Kate O’Flynn, miglior attrice non protagonista, Stephen Root, miglior attore non protagonista, e Katie Dippold, premiata per la sceneggiatura. Hiro Murai ha inoltre ottenuto il premio per la miglior regia comedy. Considerando anche gli otto riconoscimenti conquistati ai Creative Arts Emmy, Widow’s Bay ha raggiunto quota 14 statuette, stabilendo il nuovo record per una serie comedy in una singola stagione degli Emmy.

Il risultato più sorprendente è stato quello di Matthew Rhys, protagonista di una doppia impresa. L’attore ha vinto anche come miglior protagonista in una miniserie o film TV per The Beast in Me, diventando il primo interprete a imporsi nelle tre principali categorie di recitazione degli Emmy e il primo uomo a conquistare due premi da protagonista nella stessa edizione. Un altro record è arrivato da Jean Smart, che ha ottenuto il quinto Emmy consecutivo come miglior attrice protagonista comedy per Hacks, portando a otto il totale dei suoi riconoscimenti.

Emmy Awards 2026, tutti i vincitori

Tra gli altri vincitori spicca DTF St. Louis, premiata come miglior miniserie o serie antologica e protagonista di diversi successi anche nelle categorie dedicate alla recitazione, alla regia e alla sceneggiatura. Sally Field ha conquistato il premio come miglior attrice protagonista per Remarkably Bright Creatures, mentre The Traitors ha ottenuto il terzo Emmy consecutivo come miglior reality competitivo. Riconoscimenti anche per The Late Show with Stephen Colbert, premiato come miglior programma di varietà, e per South Park, vincitore nella categoria dedicata ai programmi animati. Di seguito, tutti i vincitori:

Miglior serie drammatica

The Pitt

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Miglior serie comedy

Widow’s Bay

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Noah Wyle – The Pitt

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – The Diplomat

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Rhea Seehorn – Pluribus

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infiniti – The Testaments

Keri Russell – The Diplomat

Zendaya – Euphoria

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Tom Pelphrey – Task

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Slow Horses

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Allison Janney – The Diplomat

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Pluribus

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Matthew Rhys – Widow’s Bay

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Jean Smart – Hacks

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow – The Comeback

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Stephen Root – Widow’s Bay

Colman Domingo – The Four Seasons

Paul W. Downs – Hacks

Harrison Ford – Shrinking

Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles

Michael Urie – Shrinking

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Dale Dickey – Widow’s Bay

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Shrinking

Miglior miniserie o serie antologica

DTF St. Louis

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV

Matthew Rhys – The Beast in Me

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac – Beef

Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV

Sally Field – Creature luminose

Claire Danes – The Beast in Me

Carey Mulligan – Beef

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Sarah Snook – All Her Fault

Miglior regia per una serie drammatica

Saul Metzstein – Slow Horses

Salli Richardson Whitfield – The Gilded Age

Hanelle M. Culpepper – Paradise

Noah Wyle – The Pitt

Vince Gilligan – Pluribus

Salli Richardson-Whitfield – Task

Miglior regia per una serie comedy

Hiro Murai – Widow’s Bay

Randall Einhorn – Abbott Elementary

Christopher Storer – The Bear

Andrew DeYoung – The Chair Company

Lucia Aniello – Hacks

Mary Lou Belli – The Ms. Pat Show

Miglior sceneggiatura per una serie drammatica

Vince Gilligan – Pluribus

Peter Ackerman e Debora Cahn – The Diplomat

Valerie Chu – The Pitt

Kirsten Pierre-Geyfman e R. Scott Gemmill – The Pitt

Will Smith – Slow Horses

Brad Ingelsby – Task

Miglior sceneggiatura per una serie comedy

Katie Dippold – Widow’s Bay

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Tim Robinson e Zach Kanin – The Chair Company

Michael Patrick King e Lisa Kudrow – The Comeback

Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky – Hacks

Anthony King – Jury Duty Presents: Company Retreat

Miglior reality competitivo

The Traitors

Dancing with the Stars

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

Miglior programma di varietà

The Late Show with Stephen Colbert

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV

David Harbour – DTF St. Louis

Jason Bateman – DTF St. Louis

Richard Gadd – Half Man

Richard Jenkins – DTF St. Louis

Charles Melton – Beef

Nick Offerman – Death by Lightning

Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film TV

Linda Cardellini – DTF St. Louis

Dakota Fanning – All Her Fault

Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday – DTF St. Louis

Youn Yuh-jung – Beef

Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Miglior attrice ospite in una serie drammatica

Shailene Woodley – Paradise

Brittany Allen – The Pitt

Tal Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Miriam Shor – Pluribus

Merritt Wever – The Gilded Age

Miglior attore ospite in una serie drammatica

Ernest Harden Jr. – The Pitt

Colman Domingo – Euphoria

Jeff Hiller – Pluribus

Jeff Kober – The Pitt

Jonathan Pryce – Slow Horses

Bradley Whitford – The Diplomat

Miglior attrice ospite in una serie comedy

Betty Gilpin – Widow’s Bay

Leslie Bibb – Hacks

Jamie Lee Curtis – The Bear

Cherry Jones – Hacks

Laurie Metcalf – Hacks

Kaitlin Olson – Hacks

Lauren Weedman – Hacks

Miglior attore ospite in una serie comedy

Rob Reiner – The Bear

Michael J. Fox – Shrinking

Brett Goldstein – Shrinking

Hamish Linklater – Widow’s Bay

Christopher McDonald – Hacks

Connor Storrie – Saturday Night Live

Miglior regia per una miniserie, serie antologica o film TV

DTF St. Louis

Beef – stagione 2, episodio 4

Beef – stagione 2, episodio 8

Black Rabbit

Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film TV

DTF St. Louis – Steve Conrad

All Her Fault – episodio 8, Megan Gallagher

Beef – Tutte le cose che non avremo mai, Lee Sung-Jin

The Beast in Me – Inumano, Gabe Rotter e Daniel Pearle

Death by Lightning – Mike Makowsky

Miglior film TV

Creature luminose

Heads of State

Miss You, Love You

People We Meet on Vacation

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Miglior speciale di varietà dal vivo

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

83ª edizione annuale dei Golden Globes

68ª edizione annuale dei Grammy Awards

97ª edizione annuale degli Academy Awards

78ª edizione annuale dei Tony Awards

Miglior speciale di varietà preregistrato

The Muppet Show

Dave Chappelle: The Unstoppable …

Nikki Glaser: Good Girl

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

Wicked: One Wonderful Night

Miglior sceneggiatura per un programma di varietà

The Late Show with Stephen Colbert

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

Miglior programma animato

South Park

Bob’s Burgers

Rick and Morty

The Simpsons

Smiling Friends

Star Wars: Visions

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