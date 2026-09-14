Emmy Awards 2026, la diretta in streaming e tutte le nomination: The Pitt fa il pieno, ma la vera sorpresa è un’altra (e rischia di rubargli la scena)
The Pitt guida le nomination agli Emmy 2026 con 25 candidature, seguita da Hacks con 24. La sorpresa è Widow's Bay, che al debutto ne conquista 19 e fa il botto.
Gli Emmy Awards 2026 entrano nel vivo con l’annuncio delle nomination della 78esima edizione. A guidare la corsa è The Pitt, che raccoglie 25 candidature, seguito da Hacks con 24. Ma è Widow’s Bay a conquistare il titolo di sorpresa della stagione: la serie horror e grottesca di Apple TV ottiene 19 nomination al debutto. Tra i nomi più attesi spiccano Zendaya, candidata per Euphoria, Colman Domingo, in gara per due serie, e Jason Bateman. La cerimonia si terrà il 14 settembre a Los Angeles, con Mariska Hargitay alla conduzione (QUI tutti i dettagli per seguire la diretta in streaming stanotte).
Emmy Awards 2026, le nomination: tutte le categorie e candidati
La 78esima edizione degli Emmy Awards si prepara a celebrare il meglio della televisione americana con una cerimonia prevista il 14 settembre 2026 a Los Angeles, condotta da Mariska Hargitay. Le candidature, annunciate l’8 luglio, confermano una stagione particolarmente ricca e competitiva. Come abbiamo anticipato nel paragrafo introduttivo, a guidare la classifica è The Pitt, che raggiunge 25 nomination, seguita da Hacks con 24. Tra le sorprese spicca invece Widow’s Bay, che al suo debutto conquista 19 candidature, mentre Pluribus e Beef – Lo scontro ottengono rispettivamente 18 e 16 nomination. Tra le miniserie emerge Margo ha problemi di soldi.
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La competizione riguarda le produzioni trasmesse tra giugno 2025 e maggio 2026. L’edizione introduce inoltre alcune modifiche alle categorie, tra cui il cambio di denominazione del premio per il miglior film televisivo e l’inserimento dei talk show nella categoria dei varietà. Di seguito, tutte le nomination, mentre i premi più tecnici sono già stati consegnati:
Miglior Serie Drammatica
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Miglior Serie Commedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo ha problemi di soldi
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Miglior Miniserie
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef – Lo scontro
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
- Noah Wyle – The Pitt
Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infiniti – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Miglior Attrice Protagonista in una Serie Commedia
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo ha problemi di soldi
- Lisa Kudrow – The Comeback
- Jean Smart – Hacks
Miglior Attore Protagonista in una Serie Commedia
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
Miglior Attore Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef – Lo scontro
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Claire Danes – The Beast in Me
- Sally Field – Creature luminose
- Carey Mullighan – Beef – Lo scontro
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snooke – All Her Fault
Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Jack Lowden – Slow Horses
- Tom Pelphrey – Task
- Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- Allison Janney – The Diplomat
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sephideh Moafi – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradise
- Karolina Wydra – Pluribus
Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Commedia
- Dale Dickey – Widow’s Bay
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Abbott Elementary
- Kate O’Flynn – Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer – Margo ha problemi di soldi
- Megan Stalter – Hacks
- Jessica Williams – Shrinking
Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Commedia
- Colman Domingo – The Four Seasons
- Paoul W. Downs – Hacks
- Harrison Ford – Shrinking
- Nick Offerman – Margo ha problemi di soldi
- Stephen Root – Widow’s Bay
- Tyler James Williams – Abbott Elementary
Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Jason Bateman – DTF St. Louis
- Richard Gadd – Half Man
- David Harbour – DTF St. Louis
- Richard Jenkins – DTF St. Louis
- Charles Melton – Beef – Lo scontro
- Nick Offerman – Death by Lightning
Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Linda Cardellini – DTF St. Louis
- Dakota Fanning – All Her Fault
- Laurie Metcalf – Monster: La storia di Ed Gein
- Joy Sunday – DTF: St. Louis
- Youn Yuh-jung – Beef – Lo scontro
- Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Miglior Attore Guest in una Serie Drammatica
- Colman Domingo – Euphoria
- Ernest Harden, Jr. – The Pitt
- Jeff Hiller – Pluribus
- Jeff Kober – The Pitt
- Jonathan Pryce – Slow Horses
- Bradley Whitford – The Diplomat
Miglior Attrice Guest in una Serie Drammatica
- Brittany Allen – The Pitt
- Tal Anderson – The Pitt
- Tina Ivlev – The Pitt
- Miriam Shor – Pluribus
- Merritt Wever – The Gilded Age
- Shailene Woodley – Paradise
Miglior Attore Guest in una Serie Commedia
- Michael J. Fox – Shrinking
- Brett Goldstein – Shrinking
- Hamish Linklater – Widow’s Bay
- Christopher McDonald – Hacks
- Connor Storrie – Saturday Night Live
Miglior Attrice Guest in una Serie Commedia
- Leslie Bibb – Hacks
- Jamie Lee Curtis – The Bear
- Betty Gilpin – Widow’s Bay
- Cherry Jones – Hacks
- Laurie Metcalf – Hacks
- Kaitlin Olson – Hacks
- Lauren Weedman – Hacks
Miglior Film
- Capi di stato in fuga
- Creature luminose
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Miglior Programma di Varietà
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live
- Miglior Reality
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Miglior Programma Animato
- Bob’s Burgers
- I Simpson
- Rick and Morty
- Smiling Friends
- South Park
- Star Wars: Visions
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