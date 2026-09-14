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Emmy Awards 2026, la diretta in streaming e tutte le nomination: The Pitt fa il pieno, ma la vera sorpresa è un’altra (e rischia di rubargli la scena)

The Pitt guida le nomination agli Emmy 2026 con 25 candidature, seguita da Hacks con 24. La sorpresa è Widow's Bay, che al debutto ne conquista 19 e fa il botto.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Gli Emmy Awards 2026 entrano nel vivo con l’annuncio delle nomination della 78esima edizione. A guidare la corsa è The Pitt, che raccoglie 25 candidature, seguito da Hacks con 24. Ma è Widow’s Bay a conquistare il titolo di sorpresa della stagione: la serie horror e grottesca di Apple TV ottiene 19 nomination al debutto. Tra i nomi più attesi spiccano Zendaya, candidata per Euphoria, Colman Domingo, in gara per due serie, e Jason Bateman. La cerimonia si terrà il 14 settembre a Los Angeles, con Mariska Hargitay alla conduzione (QUI tutti i dettagli per seguire la diretta in streaming stanotte).

Emmy Awards 2026, le nomination: tutte le categorie e candidati

La 78esima edizione degli Emmy Awards si prepara a celebrare il meglio della televisione americana con una cerimonia prevista il 14 settembre 2026 a Los Angeles, condotta da Mariska Hargitay. Le candidature, annunciate l’8 luglio, confermano una stagione particolarmente ricca e competitiva. Come abbiamo anticipato nel paragrafo introduttivo, a guidare la classifica è The Pitt, che raggiunge 25 nomination, seguita da Hacks con 24. Tra le sorprese spicca invece Widow’s Bay, che al suo debutto conquista 19 candidature, mentre Pluribus e Beef – Lo scontro ottengono rispettivamente 18 e 16 nomination. Tra le miniserie emerge Margo ha problemi di soldi.

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La competizione riguarda le produzioni trasmesse tra giugno 2025 e maggio 2026. L’edizione introduce inoltre alcune modifiche alle categorie, tra cui il cambio di denominazione del premio per il miglior film televisivo e l’inserimento dei talk show nella categoria dei varietà. Di seguito, tutte le nomination, mentre i premi più tecnici sono già stati consegnati:

Miglior Serie Drammatica

  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends and Neighbors

Miglior Serie Commedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Margo ha problemi di soldi
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow’s Bay

Miglior Miniserie

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef – Lo scontro
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Mark Ruffalo – Task
  • Rufus Sewell – The Diplomat
  • Noah Wyle – The Pitt

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica

  • Carrie Coon – The Gilded Age
  • Chase Infiniti – The Testaments
  • Keri Russell – The Diplomat
  • Rhea Seehorn – Pluribus
  • Zendaya – Euphoria

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Commedia

  • Quinta Brunson – Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Elle Fanning – Margo ha problemi di soldi
  • Lisa Kudrow – The Comeback
  • Jean Smart – Hacks

Miglior Attore Protagonista in una Serie Commedia

  • Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
  • Steve Carell – Rooster
  • Matthew Rhys – Widow’s Bay
  • Jason Segel – Shrinking
  • Martin Short – Only Murders in the Building

Miglior Attore Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

  • Riz Ahmed – Bait
  • Jason Bateman – Black Rabbit
  • Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac – Beef – Lo scontro
  • Matthew Rhys – The Beast in Me

Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

  • Claire Danes – The Beast in Me
  • Sally Field – Creature luminose
  • Carey Mullighan – Beef – Lo scontro
  • Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
  • Sarah Snooke – All Her Fault

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica

  • Patrick Ball – The Pitt
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Shawn Hatosy – The Pitt
  • Gerran Howell – The Pitt
  • Jack Lowden – Slow Horses
  • Tom Pelphrey – Task
  • Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica

  • Taylor Dearden – The Pitt
  • Fiona Dourif – The Pitt
  • Allison Janney – The Diplomat
  • Katherine LaNasa – The Pitt
  • Sephideh Moafi – The Pitt
  • Julianne Nicholson – Paradise
  • Karolina Wydra – Pluribus

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Commedia

  • Dale Dickey – Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Janelle James – Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn – Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer – Margo ha problemi di soldi
  • Megan Stalter – Hacks
  • Jessica Williams – Shrinking

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Commedia

  • Colman Domingo – The Four Seasons
  • Paoul W. Downs – Hacks
  • Harrison Ford – Shrinking
  • Nick Offerman – Margo ha problemi di soldi
  • Stephen Root – Widow’s Bay
  • Tyler James Williams – Abbott Elementary

Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

  • Jason Bateman – DTF St. Louis
  • Richard Gadd – Half Man
  • David Harbour – DTF St. Louis
  • Richard Jenkins – DTF St. Louis
  • Charles Melton – Beef – Lo scontro
  • Nick Offerman – Death by Lightning

Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

  • Linda Cardellini – DTF St. Louis
  • Dakota Fanning – All Her Fault
  • Laurie Metcalf – Monster: La storia di Ed Gein
  • Joy Sunday – DTF: St. Louis
  • Youn Yuh-jung – Beef – Lo scontro
  • Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Miglior Attore Guest in una Serie Drammatica

  • Colman Domingo – Euphoria
  • Ernest Harden, Jr. – The Pitt
  • Jeff Hiller – Pluribus
  • Jeff Kober – The Pitt
  • Jonathan Pryce – Slow Horses
  • Bradley Whitford – The Diplomat

Miglior Attrice Guest in una Serie Drammatica

  • Brittany Allen – The Pitt
  • Tal Anderson – The Pitt
  • Tina Ivlev – The Pitt
  • Miriam Shor – Pluribus
  • Merritt Wever – The Gilded Age
  • Shailene Woodley – Paradise

Miglior Attore Guest in una Serie Commedia

  • Michael J. Fox – Shrinking
  • Brett Goldstein – Shrinking
  • Hamish Linklater – Widow’s Bay
  • Christopher McDonald – Hacks
  • Connor Storrie – Saturday Night Live

Miglior Attrice Guest in una Serie Commedia

  • Leslie Bibb – Hacks
  • Jamie Lee Curtis – The Bear
  • Betty Gilpin – Widow’s Bay
  • Cherry Jones – Hacks
  • Laurie Metcalf – Hacks
  • Kaitlin Olson – Hacks
  • Lauren Weedman – Hacks

Miglior Film

  • Capi di stato in fuga
  • Creature luminose
  • Miss You, Love You
  • People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza
  • Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Miglior Programma di Varietà

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Show With Stephen Colbert
  • Saturday Night Live
  • Miglior Reality
  • Dancing With the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Miglior Programma Animato

  • Bob’s Burgers
  • I Simpson
  • Rick and Morty
  • Smiling Friends
  • South Park
  • Star Wars: Visions

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