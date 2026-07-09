Emmy 2026, The Pitt guida le nomination ma succede l’impensabile: il colosso dello streaming perde lo scettro
Ci siamo, finalmente! L’Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le nomination per la 78ª edizione degli Emmy Awards, i più importanti premi della televisione statunitense, che celebrano serie, programmi e professionisti del settore. La cerimonia si terrà il 14 settembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles, condotta da Mariska Hargitay e trasmessa da Peacock e NBC negli Stati Uniti. Le candidature mostrano una stagione televisiva ricca di sorprese: The Pitt fa il pieno, Hacks stabilisce nuovi record nella categoria comedy e una serie horror di Apple TV+ si afferma come una delle rivelazioni dell’anno. Ma il vero colpo di scena arriva dalla competizione tra le grandi piattaforme streaming. Di seguito, tutti i dettagli.
Emmy 2026, tutte le nomination: duello tra The Pitt e Hacks, Netflix ‘si arrende’ a HBO Max
Le candidature degli Emmy 2026 sono state annunciate durante una diretta YouTube condotta da Liza Colón-Zayas e Jeff Hiller. Tra le sorprese della stagione spicca Widow’s Bay, serie horror-grottesca di Apple TV che ottiene 19 candidature e si afferma come uno dei migliori debutti dell’anno. La serie più nominata è The Pitt con 25 candidature, seguita da Hacks con 24, che stabilisce un record nella categoria Comedy. Buoni risultati anche per Pluribus (18 nomination) e Beef – Lo scontro (16). Tra gli attori candidati spiccano: Zendaya, Colman Domingo, Nick Offerman e Jason Bateman. Per le miniserie emerge Margo ha problemi di soldi. C’è da dire, inoltre, che gli Emmy 2026 introducono alcune modifiche alle categorie, tra cui il cambio di nome del premio per il film televisivo e l’integrazione dei talk show nella categoria varietà.
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Tuttavia, il vero colpo di scena, arriva dalle piattaforme streaming. HBO Max ha dominato le nomination agli Emmy, conquistando il primo posto con 122 candidature grazie soprattutto a Hacks e The Pitt; ha superato così Netflix fermo a 111. Apple ha invece ottenuto il miglior risultato della sua storia con 87 nomination, trainata da Pluribus, Widow’s Bay, The Studio e Severance. Disney ha raccolto complessivamente 111 nomination, con risultati diversi tra le sue piattaforme: ABC è cresciuta, mentre Disney+ e FX hanno registrato un calo rispetto allo scorso anno. Amazon Prime Video ha mostrato una forte ripresa arrivando a 28 candidature, mentre Paramount+ è scesa a una sola nomination. Di seguito, l’elenco completo di tutte le nomination:
Miglior Serie Drammatica
- Il diplomatico
- L’età dell’oro
- Un cavaliere dei Sette Regni
- Paradiso
- La Fossa
- Pluribus
- Cavalli lenti
- I tuoi amici e vicini
Miglior Serie Commedia
- Scuola elementare Abbott
- L’Orso
- Trucchi
- Margo ha problemi di soldi
- Nessuno lo vuole
- Solo omicidi nell’edificio
- Rimpicciolimento
- Baia della vedova
Miglior Miniserie
- È tutta colpa sua
- La bestia che è in me
- Manzo – Lo scontro
- DTF: St. Louis
- Storia d’amore: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica
- Sterling K. Brown – Paradiso
- Gary Oldman – Cavalli lenti
- Mark Ruffalo – Compito
- Rufus Sewell – Il diplomatico
- Noah Wyle – The Pitt
Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica
- Carrie Coon – L’età dell’oro
- Chase Infiniti – I Testamenti
- Keri Russell – La diplomatica
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Miglior Attrice Protagonista in una Serie Commedia
- Quinta Brunson – Scuola elementare Abbott
- Ayo Edebiri – L’Orso
- Elle Fanning – Margo ha problemi di soldi
- Lisa Kudrow – Il ritorno
- Jean Smart – Trucchi
Miglior Attore Protagonista in una Serie Commedia
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Gallo
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Jason Segel – Rimpicciolimento
- Martin Short – Solo omicidi nell’edificio
Miglior Attore Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Riz Ahmed – Esca
- Jason Bateman – Coniglio Nero
- Charlie Hunnam – Mostro: La storia di Ed Gein
- Oscar Isaac – Manzo – Lo scontro
- Matthew Rhys – La bestia che è in me
Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Claire Danes – La bestia che è in me
- Sally Field – Creature libertà
- Carey Mulligan – Manzo – Lo scontro
- Sarah Pidgeon – Storia d’amore: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
- Sarah Snook – È tutta colpa sua
Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Jack Lowden – Cavalli lenti
- Tom Pelphrey – Compito
- Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- Allison Janney – La diplomatica
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sepideh Moafi – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradiso
- Karolina Wydra – Pluribus
Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Commedia
- Dale Dickey – Widow’s Bay
- Hannah Einbinder – Trucchi
- Janelle James – Scuola elementare Abbott
- Kate O’Flynn – Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer – Margo ha problemi di soldi
- Megan Stalter – Trucchi
- Jessica Williams – Shrinking
Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Commedia
- Colman Domingo – Le Quattro Stagioni
- Paolo W. Downs – Trucchi
- Harrison Ford – Rimpicciolimento
- Nick Offerman – Margo ha problemi di soldi
- Stephen Root – Widow’s Bay
- Tyler James Williams – Scuola elementare Abbott
Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Jason Bateman – DTF: St. Louis
- Richard Gadd – Half Man
- David Harbour – DTF: St. Louis
- Richard Jenkins – DTF: St. Louis
- Charles Melton – Manzo – Lo scontro
- Nick Offerman – Morte per fulmine
Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV
- Linda Cardellini – DTF: St. Louis
- Dakota Fanning – È tutta colpa sua
- Laurie Metcalf – Mostro: La storia di Ed Gein
- Domenica di Joy – DTF: St. Louis
- Youn Yuh-jung – Manzo – Lo scontro
- Constance Zimmer – Storia d’amore: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Miglior Attore Ospite in una Serie Drammatica
- Colman Domingo – Euphoria
- Ernest Harden Jr. – The Pitt
- Jeff Hiller – Pluribus
- Jeff Kober – The Pitt
- Jonathan Pryce – Cavalli lenti
- Bradley Whitford – Il diplomatico
Miglior Attrice Ospite in una Serie Drammatica
- Brittany Allen – The Pitt
- Tal Anderson – The Pitt
- Tina Ivlev – The Pitt
- Miriam Shor – Pluribus
- Merritt Wever – L’età dell’oro
- Shailene Woodley – Paradiso
Miglior Attore Ospite in una Serie Commedia
- Michael J. Fox – Shrinking
- Brett Goldstein – Rimpicciolimento
- Hamish Linklater – Widow’s Bay
- Christopher McDonald – Trucchi
- Connor Storrie – Saturday Night Live
Miglior Attrice Ospite in una Serie Commedia
- Leslie Bibb – Trucchi
- Jamie Lee Curtis – L’Orso
- Betty Gilpin – Widow’s Bay
- Cherry Jones – Trucchi
- Laurie Metcalf – Trucchi
- Kaitlin Olson – Trucchi
- Lauren Weedman – Trucchi
Miglior Film
- Capi di Stato in fuga
- Creatura aperta
- Mi manchi, ti amo
- People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Miglior Talk Show
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Miglior Programma Reality
- Ballando con le stelle
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- I Traditori
Miglior Programma Musicale/Animazione
- Bob’s Burgers
- I Simpson
- Rick e Morty
- Amici sorridenti
- South Park
- Star Wars: Visioni
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