Emmy 2026, The Pitt guida le nomination ma succede l’impensabile: il colosso dello streaming perde lo scettro

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci siamo, finalmente! L’Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le nomination per la 78ª edizione degli Emmy Awards, i più importanti premi della televisione statunitense, che celebrano serie, programmi e professionisti del settore. La cerimonia si terrà il 14 settembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles, condotta da Mariska Hargitay e trasmessa da Peacock e NBC negli Stati Uniti. Le candidature mostrano una stagione televisiva ricca di sorprese: The Pitt fa il pieno, Hacks stabilisce nuovi record nella categoria comedy e una serie horror di Apple TV+ si afferma come una delle rivelazioni dell’anno. Ma il vero colpo di scena arriva dalla competizione tra le grandi piattaforme streaming. Di seguito, tutti i dettagli.

Emmy 2026, tutte le nomination: duello tra The Pitt e Hacks, Netflix ‘si arrende’ a HBO Max

Le candidature degli Emmy 2026 sono state annunciate durante una diretta YouTube condotta da Liza Colón-Zayas e Jeff Hiller. Tra le sorprese della stagione spicca Widow’s Bay, serie horror-grottesca di Apple TV che ottiene 19 candidature e si afferma come uno dei migliori debutti dell’anno. La serie più nominata è The Pitt con 25 candidature, seguita da Hacks con 24, che stabilisce un record nella categoria Comedy. Buoni risultati anche per Pluribus (18 nomination) e Beef – Lo scontro (16). Tra gli attori candidati spiccano: Zendaya, Colman Domingo, Nick Offerman e Jason Bateman. Per le miniserie emerge Margo ha problemi di soldi. C’è da dire, inoltre, che gli Emmy 2026 introducono alcune modifiche alle categorie, tra cui il cambio di nome del premio per il film televisivo e l’integrazione dei talk show nella categoria varietà.

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Tuttavia, il vero colpo di scena, arriva dalle piattaforme streaming. HBO Max ha dominato le nomination agli Emmy, conquistando il primo posto con 122 candidature grazie soprattutto a Hacks e The Pitt; ha superato così Netflix fermo a 111. Apple ha invece ottenuto il miglior risultato della sua storia con 87 nomination, trainata da Pluribus, Widow’s Bay, The Studio e Severance. Disney ha raccolto complessivamente 111 nomination, con risultati diversi tra le sue piattaforme: ABC è cresciuta, mentre Disney+ e FX hanno registrato un calo rispetto allo scorso anno. Amazon Prime Video ha mostrato una forte ripresa arrivando a 28 candidature, mentre Paramount+ è scesa a una sola nomination. Di seguito, l’elenco completo di tutte le nomination:

Miglior Serie Drammatica

Il diplomatico

L’età dell’oro

Un cavaliere dei Sette Regni

Paradiso

La Fossa

Pluribus

Cavalli lenti

I tuoi amici e vicini

Miglior Serie Commedia

Scuola elementare Abbott

L’Orso

Trucchi

Margo ha problemi di soldi

Nessuno lo vuole

Solo omicidi nell’edificio

Rimpicciolimento

Baia della vedova

Miglior Miniserie

È tutta colpa sua

La bestia che è in me

Manzo – Lo scontro

DTF: St. Louis

Storia d’amore: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica

Sterling K. Brown – Paradiso

Gary Oldman – Cavalli lenti

Mark Ruffalo – Compito

Rufus Sewell – Il diplomatico

Noah Wyle – The Pitt

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica

Carrie Coon – L’età dell’oro

Chase Infiniti – I Testamenti

Keri Russell – La diplomatica

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya – Euphoria

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Commedia

Quinta Brunson – Scuola elementare Abbott

Ayo Edebiri – L’Orso

Elle Fanning – Margo ha problemi di soldi

Lisa Kudrow – Il ritorno

Jean Smart – Trucchi

Miglior Attore Protagonista in una Serie Commedia

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Gallo

Matthew Rhys – Widow’s Bay

Jason Segel – Rimpicciolimento

Martin Short – Solo omicidi nell’edificio

Miglior Attore Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

Riz Ahmed – Esca

Jason Bateman – Coniglio Nero

Charlie Hunnam – Mostro: La storia di Ed Gein

Oscar Isaac – Manzo – Lo scontro

Matthew Rhys – La bestia che è in me

Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

Claire Danes – La bestia che è in me

Sally Field – Creature libertà

Carey Mulligan – Manzo – Lo scontro

Sarah Pidgeon – Storia d’amore: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Sarah Snook – È tutta colpa sua

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Cavalli lenti

Tom Pelphrey – Compito

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Allison Janney – La diplomatica

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradiso

Karolina Wydra – Pluribus

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Commedia

Dale Dickey – Widow’s Bay

Hannah Einbinder – Trucchi

Janelle James – Scuola elementare Abbott

Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer – Margo ha problemi di soldi

Megan Stalter – Trucchi

Jessica Williams – Shrinking

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Commedia

Colman Domingo – Le Quattro Stagioni

Paolo W. Downs – Trucchi

Harrison Ford – Rimpicciolimento

Nick Offerman – Margo ha problemi di soldi

Stephen Root – Widow’s Bay

Tyler James Williams – Scuola elementare Abbott

Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

Jason Bateman – DTF: St. Louis

Richard Gadd – Half Man

David Harbour – DTF: St. Louis

Richard Jenkins – DTF: St. Louis

Charles Melton – Manzo – Lo scontro

Nick Offerman – Morte per fulmine

Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie, Serie Antologica o Film TV

Linda Cardellini – DTF: St. Louis

Dakota Fanning – È tutta colpa sua

Laurie Metcalf – Mostro: La storia di Ed Gein

Domenica di Joy – DTF: St. Louis

Youn Yuh-jung – Manzo – Lo scontro

Constance Zimmer – Storia d’amore: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Miglior Attore Ospite in una Serie Drammatica

Colman Domingo – Euphoria

Ernest Harden Jr. – The Pitt

Jeff Hiller – Pluribus

Jeff Kober – The Pitt

Jonathan Pryce – Cavalli lenti

Bradley Whitford – Il diplomatico

Miglior Attrice Ospite in una Serie Drammatica

Brittany Allen – The Pitt

Tal Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Miriam Shor – Pluribus

Merritt Wever – L’età dell’oro

Shailene Woodley – Paradiso

Miglior Attore Ospite in una Serie Commedia

Michael J. Fox – Shrinking

Brett Goldstein – Rimpicciolimento

Hamish Linklater – Widow’s Bay

Christopher McDonald – Trucchi

Connor Storrie – Saturday Night Live

Miglior Attrice Ospite in una Serie Commedia

Leslie Bibb – Trucchi

Jamie Lee Curtis – L’Orso

Betty Gilpin – Widow’s Bay

Cherry Jones – Trucchi

Laurie Metcalf – Trucchi

Kaitlin Olson – Trucchi

Lauren Weedman – Trucchi

Miglior Film

Capi di Stato in fuga

Creatura aperta

Mi manchi, ti amo

People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Miglior Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Miglior Programma Reality

Ballando con le stelle

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

I Traditori

Miglior Programma Musicale/Animazione

Bob’s Burgers

I Simpson

Rick e Morty

Amici sorridenti

South Park

Star Wars: Visioni

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