Emmy Awards 2026, Macaulay Culkin non trattiene le lacrime per Catherine O’Hara: omaggio da brividi e la frase dal peso enorme Nel corso della cerimonia, il toccante omaggio a Catherine O'Hara, Rob Reiner e Dolly Parton. Culkin si commuove ricordando l'attrice di Mamma, Ho Perso L'Aereo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Una serata di festa trasformata, per qualche minuto, in un momento di profonda commozione. Gli Emmy Awards 2026 hanno ricordato con un omaggio alcune delle figure più amate dello spettacolo scomparse nell’ultimo anno. Catherine O’Hara è stata celebrata anche da Macaulay Culkin, suo "figlio" nei primi due film di Mamma, Ho Perso L’Aereo, mentre Jamie Lee Curtis ha ricordato con la voce rotta dall’emozione Rob Reiner. Poi il tributo a Dolly Parton, affidato a Sally Field e Reba McEntire, ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Emmy Awards 2026, l’omaggio di Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: "Lei forse si è dimenticata di me due volte ma…"

Durante gli Emmy Awards 2026, il segmento "In Memoriam" si è aperto nel segno di Catherine O’Hara, ricordata con particolare affetto da Macaulay Culkin, Annie Murphy e Dan Levy. Culkin, che aveva interpretato il figlio dell’attrice nei primi due capitoli di Mamma, Ho Perso L’Aereo, ha raccontato con emozione quanto O’Hara fosse una presenza importante nella vita di chiunque l’avesse conosciuta. "Per estensione, lei è la madre di tutti noi", ha detto l’attore, sottolineandone la disponibilità e la costante presenza. Poi, con una nota di ironia, ha aggiunto: "Lei forse si è dimenticata di me – due volte – ma noi la ricorderemo per sempre". Anche Dan Levy ha voluto ricordare l’attrice, sua collega e figura centrale di Schitt’s Creek. Tra gli insegnamenti ricevuti da O’Hara, Levy ha indicato soprattutto uno: "Di’ di sì… Ti stupirà ogni giorno e ti cambierà la vita"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dollu Parton, il saluto a un’icona

Tra le personalità ricordate durante la cerimonia c’è stata anche Dolly Parton. A renderle omaggio sono state Sally Field e Reba McEntire, entrambe legate alla cantante da rapporti professionali e personali. Field, che aveva recitato con Parton in Fiori d’acciaio, ha descritto l’artista non soltanto come una straordinaria figura dello spettacolo, ma anche come una persona capace di lasciare un segno profondo attraverso il suo impegno umanitario:"Se esistono davvero angeli sulla Terra, ne abbiamo appena perso uno". Ha poi sottolineato la sua autenticità, la generosità e l’ironia, oltre all’importanza del suo impegno a favore di numerose comunità.

Dopo il ricordo di Field, Reba McEntire ha interpretato "Appalachian Memories", brano di Parton del 1983. Al termine dell’esibizione, McEntire ha dedicato all’amica un ultimo messaggio: "Ti voglio bene, Dolly. Tantissimo." Il tributo si è concluso con un filmato d’archivio nel quale Parton presentava la stessa canzone con il suo consueto umorismo.

Emmy Awards 2026, il tributo (in lacrime) di Jamie Lee Curtis a Rob Reiner

A chiudere il segmento dedicato alle personalità scomparse è stato il ricordo di Rob Reiner, affidato a Jamie Lee Curtis. L’attrice, legata personalmente alla famiglia Reiner anche attraverso il marito Christopher Guest, ha parlato della carriera e dell’umanità del regista e attore. Curtis, con tono della voce spezzato dalle lacrime, ha ricordato anche il recente Emmy conquistato da Reiner per la sua partecipazione a The Bear, sottolineando il particolare primato raggiunto grazie alla distanza di 48 anni tra due vittorie agli Emmy. Ha inoltre celebrato James Burrows, altra grande figura della commedia televisiva, prima di rivolgere il suo pensiero direttamente a Reiner: "Purtroppo, l’anno scorso abbiamo perso un’altra leggenda a noi cara, il nostro amato Meathead, Rob Reiner. Era generoso, gentile e divertentissimo. Ed era un amico per tutti. Ci mancano tanto Rob e Michelle. E tutti coloro che abbiamo perso quest’anno". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche