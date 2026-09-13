Emmy Awards 2026, dove e quando vedere in diretta gli "Oscar della televisione"
Sarah Snook, Zendaya, Carrie Coon e Mark Ruffalo tra le star più attese per la premiazione, protagoniste di grandi serie di successo
La 78ma edizione degli Emmy Awards, quella per il 2026, è finalmente arrivata e sarà trasmessa in diretta e in streaming da Sky e NOW TV, in esclusiva per l’Italia. Condotta da Mariska Hargitay (star di Law & Order – Unità Vittime Speciali) dal Peacock Theater di Los Angeles, la cerimonia di consegna delle prestigiose statuette sarà visibile su Sky Atlantic nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre. Pre-show al via all’1.00 del mattino con il red carpet, poi dalle 2.00 la consegna delle statuette. Numerose le star attese, tra cui Sarah Snook, Zendaya, Carrie Coon e Mark Ruffalo.
Dove e quando vedere gli Emmy Awards 2026, un grande evento in esclusiva
Sky ed HBO tra le regine della serata, con numerose serie originali dei due colossi a contendersi le statuette. Tra queste All Her Fault, l’avvincente thriller Sky Exclusive sulla misteriosa scomparsa di un bambino, candidato come miglior miniserie tra le sette candidature complessive, incluse quelle per Sarah Snook e Dakota Fanning rispettivamente come migliore attrice protagonista e non protagonista in una miniserie. Attenzione anche a The Gilded Age, period drama HBO ambientato nell’alta società newyorkese di fine Ottocento e ideato da Julian Fellowes, nominato come miglior serie drammatica e candidato anche con Carrie Coon come migliore attrice protagonista, nonché la miglior regia in una serie drammatica.
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Nella medesima categoria c’è anche Task, il crime drama creato da Brad Ingelsby che segue una task force dell’FBI sulle tracce di una pericolosa rete criminale, candidato quest’anno anche con Mark Ruffalo come miglior attore protagonista e Tom Pelphrey come non protagonista. Appuntamento in diretta e in streaming su Sky e NOW TV nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre 2026.
Zendaya candidata per Euphoria: perchè non c’è House of th Dragon?
Non poteva mancare anche la "signora Tom Holland", in nomination come miglior attrice protagonista per il drama adolescenziale Euphoria. Per la stessa serie occhi puntati su Colman Domingo come miglior attore guest in una serie drama. Spazio anche all’horror con IT: Welcome to Derry, serie prequel del film tratto dal romanzo di Stephen King e nominata per i migliori effetti speciali visivi. Nella stessa categoria trova spazio anche The Walking Dead: Daryl Dixon, disponibile in esclusiva su Sky e NOW, nuovo capitolo dell’iconica saga post-apocalittica.
Una serata che si preannuncia davvero clamorosa e che, per la sorpresa di qualcuno, non vede tra le nomination House of the Dragon. La spiegazione è piuttosto semplice: la serie non è eleggibile per l’edizione 2026, essendo andata in onda oltre il termine del 31 maggio 2026, data ultima per potersi candidare per quest’anno. Senza dubbio, la terza stagione dello show con protagonisti Emma Darcy, Matt Smith e Olivia Cook sarà protagonista di quella del 2027.
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