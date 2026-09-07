A Rob Reiner un Emmy postumo per The Bear: come il compianto regista ha superato il padre
L'attore e regista è stato premiato come miglior Guest star in una serie comedy, vittoria che gli permette di superare il record di Carl Reiner
A nove mesi dalla tragica scomparsa, avvenuta assieme alla moglie Michelle Singer per mano del figlio Nick, Rob Reiner è idealmente tornato sul palco degli Emmy per "ricevere" il premio come Miglior Guest Star in una serie Comedy per la sua partecipazione a The Bear, show a tema culinario con protagonisti Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach. L’attore e regista si è imposto su altri grandi nomi come: Michael J. Fox e Brett Goldstein per Shrinking, Hamish Linklater per Widow’s Bay, Christopher McDonald per Hacks e Connor Storrie per Saturday Night Live.
Rob Reiner premiato con un Emmy Postumo: superato il record del padre Carl
A nove mesi dalla scomparsa, avvenuta a dicembre 2025 all’età di 78 anni, Rob Reiner è stato premiato con un Emmy postumo. A ritirare la statuetta in sua vece è stata Wendi McLendon-Covey. Il momento è stato accolto dal pubblico con una standing ovation durata circa un minuto, trasformando la premiazione in uno degli omaggi più emozionanti della serata. Si tratta del primo Emmy conferito postumo dai tempi di Raul Julia, indimenticato volto, tra gli altri, di Gomez ne La Famiglia Addams, premiato nel 1995 per The Burning Season.
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Ma non si tratta solo di un premio alla carriera di Reiner, poiché va a cambiare la storia degli Emmy. L’attore e regista, infatti, viene premiato a distanza di 48 anni dall’ultima volta, quando aveva conquistato nel 1978, per il secondo anno consecutivo, la statuetta come miglior attore non protagonista per All in the Family. Si tratta di un intervallo di tempo senza precedenti. E non solo, perchè questo particolare record apparteneva proprio al padre di Rob, Carl. Reiner Sr aveva vinto il suo primo Emmy nel 1958 per Caesar’s Hour, per poi tornare a conquistare un premio nel 1995 grazie alla sua partecipazione a Mad About You, 37 anni più tardi. Rob ha quindi battuto il record detenuto fino a quel momento dal padre, peraltro nella stessa categoria degli Emmy dedicata alle guest star comedy.
Tutte le vittorie agli Emmy 2026
Al Peacock Theater di Los Angeles, nell’arco di due serate, si sono svolte le premiazioni per la 78ª edizione dei Creative Arts Emmy Awards. Ben 102 statuette assegnate, e a dominare sono state la miniserie HBO Max DTF St. Louis, la comedy Apple TV Widow’s Bay e la serie Marvel/Prime Video Spider-Noir. I premi più importanti:
- Miglior Guest Actor in una Serie Drama: Ernest Harden Jr. (The Pitt)
- Miglior Guest Actress in una Serie Drama: Shailene Woodley (Paradise)
- Miglior Guest Actor in una Serie Comedy: Rob Reiner (The Bear)
- Miglior Voce / Doppiaggio: Julie Andrews (Bridgerton)
- Miglior Film TV: Remarkably Bright Creatures (Netflix)
- Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie o Film TV: Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie o Film TV: David Harbour (DTF St. Louis)
- Miglior Regia per una Miniserie, Serie Antologica o Film TV: Steven Conrad (DTF St. Louis)
- Miglior Sceneggiatura per una Miniserie, Serie Antologica o Film TV: Steven Conrad (DTF St. Louis)
- Miglior Attrice Guest Star in una Serie Comedy: Betty Gilpin (Widow’s Bay)
- Miglior Actor Guest Star in una Serie Comedy: Rob Reiner (The Bear)
- Miglior Attrice Guest Star in una Serie Drama: Shailene Woodley (Paradise)
- Miglior Actor Guest Star in una Serie Drama: Ernest Harden Jr. (The Pitt)
- Miglior Casting per una Serie Drama: The Pitt
- Miglior Casting per una Serie Comedy: Widow’s Bay
- Miglior Casting per una Miniserie o Serie Antologica: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Le serie più premiate e/o nominate
- Widow’s Bay (Apple TV) – 8 premi vincenti
- DTF St. Louis (HBO Max) – 6 premi vincenti
- Spider-Noir (Prime Video / Marvel) – 5 premi vincenti
- The Pitt (HBO Max) – 25 nomination totali
- Hacks (HBO Max / Max) – 24 nomination totali
- Pluribus (Apple TV) – 18 nomination totali
- Beef (Netflix) – 16 nomination totali
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