Emmy 2026, che gaffe: l'Accademy si dimentica Chuck Norris e altri grandi nomi: cosa è successo Il tradizionale segmento della premiazione ha escluso diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra cui la star di Walker Texas Ranger e molti altri

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Gli Emmy 2026 hanno celebrato ancora una volta i grandi protagonisti della televisione, ma il tradizionale momento dedicato alle personalità scomparse nell’ultimo anno ha lasciato dietro di sé più di qualche dubbio. Durante l’In Memoriam, infatti, sono comparsi numerosi volti celebri, ma tra quelli assenti ce n’è uno particolarmente difficile da ignorare: Chuck Norris. L’attore, diventato un’icona del piccolo schermo grazie soprattutto a "Walker Texas Ranger", non è stato incluso nel tributo trasmesso durante la cerimonia, scatenando inevitabilmente le reazioni degli spettatori sui social. Anche Nicholas Brendon, conosciuto soprattutto per il ruolo di Xander in "Buffy l’ammazzavampiri", è rimasto fuori dal segmento, nonostante proprio la serie fosse stata protagonista di un omaggio all’inizio della serata. Le omissioni hanno così riacceso una discussione: con quali criteri certi nomi riescono a trovare spazio nel tributo televisivo e quali, invece, finiscono per essere esclusi?

Non solo Chuck Norris: tutti gli altri nomi esclusi dall’In Memoriam

Non solo Chuck Norris e Nicholas Brendon: tra le personalità che non sono state inserite nel segmento trasmesso durante gli Emmy 2026 ci sono anche diversi altri volti conosciuti dal pubblico televisivo. È il caso di Patrick Muldoon, noto per "Days of Our Lives" e "Starship Troopers", della giurata di "The Gong Show" Jaye P. Morgan, dell’attrice di "The Ring" Daveigh Chase e di Grizz Chapman, interprete di "30 Rock". Il segmento, invece, si è aperto con un tributo a Catherine O’Hara, ricordata dai suoi colleghi di "Schitt’s Creek", Annie Murphy e Dan Levy, insieme a Macaulay Culkin, con cui l’attrice aveva condiviso il set di "Mamma, ho perso l’aereo". Nel corso della sequenza sono stati dedicati momenti anche a Dolly Parton e Rob Reiner. Tra le persone ricordate sono comparsi inoltre Tim Curry, Hayden Panettiere e Bob Mackie, scomparso proprio nel giorno della cerimonia. Ad accompagnare le immagini e i nomi sullo schermo è stata la voce di Noah Kahan, che ha interpretato "Bridge Over Troubled Water" di Simon & Garfunkel. Particolarmente curioso è poi il caso di "Buffy l’ammazzavampiri". La serie è stata protagonista di un omaggio all’inizio della serata, durante il quale si è fatto riferimento anche ai "due anni difficili", ma nonostante questo Nicholas Brendon non è comparso nell’In Memoriam.

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Emmy 2026, Perché non tutti vengono mostrati durante la cerimonia?

La questione è legata anche ai limiti di tempo di una diretta televisiva. Nel corso di un anno vengono a mancare moltissime personalità che hanno avuto un ruolo nel mondo dello spettacolo e non è materialmente possibile inserire ogni singolo nome all’interno del segmento trasmesso dagli Emmy.L’Academy of Television Arts and Sciences deve inoltre scegliere tra figure con percorsi professionali molto diversi. Alcune sono ricordate soprattutto per il cinema o per la musica, mentre altre hanno contribuito direttamente alla nascita e alla produzione di programmi televisivi. Tra queste ultime, quest’anno, sono stati ricordati anche James Burrows, regista di "Taxi" e "Cheers", e Ted Turner, fondatore della CNN. L’assenza dalla diretta, quindi, non equivale necessariamente a una dimenticanza da parte dell’Academy. I nomi completi delle persone commemorabili sono raccolti sul sito ufficiale dell’In Memoriam dell’Academy of Television, anche quando non trovano spazio nella sequenza mostrata durante la cerimonia.

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