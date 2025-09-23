Emma Watson, l'ultimo film prima dell'addio al cinema è un capolavoro: "Ma recitare mi stava distruggendo"
L'ultimo film di Emma Watson prima dell'addio al cinema si è rivelato un piccolo capolavoro, apprezzato da pubblico e critica: l'attrice non tornerà sul set
Il suo personaggio di Hermione Granger nella saga di Harry Potter l’ha resa famosa in tutto il mondo, e ha dato uno slancio incredibile alla sua carriera da attrice. Da allora, Emma Watson ha recitato in molte pellicole che hanno ottenuto grande successo al cinema, fino a quando ha deciso di lasciare la recitazione. "Mi sentivo imprigionata", ha dichiarato in un’intervista al Financial Times nel 2023, ammettendo che questa sensazione persistente l’ha poi portata a decidere di prendere una pausa dalla recitazione, nel culmine della sua popolarità.
Emma Watson, l’addio al cinema con un film apprezzatissimo da critica e pubblico
Quella che però doveva essere una pausa, sembra oggi una decisione definitiva, visto che Emma Watson non recita in una pellicola cinematografica dal 2018. L’ultimo film che la vede protagonista, arrivato sul grande schermo, è stato un piccolo capolavoro, apprezzato dai fan del genere e non solo. Watson ha infatti recitato nell’ultimo remake di Piccole Donne, tratto dal celebre romanzo della scrittrice statunitense Louisa May Alcott. Nel film diretto da Greta Gerwig, Emma interpreta Meg March, la maggiore delle sorelle March, il cui destino è quello di trovare l’amore in John Brooke, precettore del giovane Theodore Laurence, detto Laurie, nipote del ricco vicino di casa dei March.
Piccole Donne, uscito al cinema nel 2019 (e disponibile oggi in streaming, a pagamento, su piattaforme come Prime Video e Apple TV), ha ottenuto un’ottima accoglienza dalla critica, e ha anche riscosso un rilevante successo al botteghino. Un addio alle scene, insomma, memorabile per Emma Watson, che successivamente è soltanto apparsa in speciali televisivi, come la reunion del cast di Harry Potter.
Emma Watson non torna a recitare: "Non mi manca"
"Credo di aver lavorato così duramente per così tanto tempo che la mia vita aveva toccato il fondo", ha dichiarato Emma Watson in una recente intervista a Hollywood Authentic, la stessa durante la quale ha ammesso che tornare a recitare non è affatto nei suoi piani, "Recitare non mi manca per niente, mi stava distruggendo", ha concluso.
