Emma Thompson lancia l'allarme, l’assurda verità sul cinema smonta un mito: perché la scoperta imbarazzante su Hollywood fa infuriare l’attrice I dati di tre anni di botteghino britannico fotografano un'industria cinematografica in cui le donne anziane sembrano destinate all'invisibilità. La statistica.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono cose che al cinema si vedono raramente. Un finale aperto, per esempio. Oppure un film d’azione senza esplosioni. Ma c’è qualcosa di ancora più difficile da trovare sul grande schermo, e una ricerca britannica pubblicata da poco lo certifica con dati precisi e piuttosto impietosi: una protagonista con più di 60 anni. Lo studio, condotto nell’ambito della prima campagna nazionale britannica contro l’ageismo, ha scatenato la reazione di Emma Thompson e, la sua voce si è fatta sentire. Di seguito, i dettagli.

Emma Thompson indignata: una ricerca rivela dati sconcertanti per il cinema

Uno studio britannico del Center for Aging Better, condotto nell’ambito della campagna nazionale Age Without Limits contro l’ageismo, rivela una realtà paradossale: analizzando i cento film con i maggiori incassi del botteghino britannico tra il 2023 e il 2025, sei pellicole avevano come protagonista un personaggio di nome Chris, contro sole cinque incentrate su donne over 60. Ancora più emblematico il dato sugli animali parlanti: un film ha quattro volte più probabilità di avere un animale come principale protagonista che un’attrice sopra i sessant’anni. Tra le sostenitrici della campagna c’è Emma Thompson, che ha commentato: "Le donne rappresentano metà della popolazione e invecchiamo. Quindi, dove sono le storie che ci riguardano? Più invecchiamo, più diventiamo interessanti. Voglio vedere più film incentrati sulle donne anziane; siamo affascinanti, credibili e meritiamo da tempo di essere al centro della scena. Le donne anziane non hanno bisogno del permesso di nessuno per esistere sullo schermo. Esistono già nel mondo; il cinema deve solo adeguarsi."

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I cinque film con protagonista over 60 nella top 100 sono Allelujah con Jennifer Saunders, Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 con Nia Vardalos, Book Club: The Next Chapter con Diane Keaton, The Substance con Demi Moore e Freakier Friday con Jamie Lee Curtis. Tra i "film da Chris", Chris Pratt ne ha firmati tre da solo: Super Mario Bros., Guardiani della Galassia Vol. 3 e Garfield, seguito da Chris Pine, Chris Hemsworth e Christian Friedel.

Emma Thompson protagonista del film Pecore Sotto Copertura, attualmente nelle sale italiane

Proprio Emma Thompson attualmente è nelle sale cinematografiche italiane con il film Pecore Sotto Copertura, accanto a Hugh Jackman. La pellicola, diretta da Kyle Balda e scritta da Craig Mazin, è tratta dal romanzo Glennkill di Leonie Swann del 2005. Balda è noto per aver diretto film d’animazione come Minions 2 e Cattivissimo Me 3. La storia segue George Hardy, un pastore che legge ogni sera romanzi gialli alle sue pecore, ignaro del fatto che gli animali comprendano tutto e discutano tra loro dei casi. Quando George viene trovato morto in circostanze misteriose, le pecore capiscono che si tratta di un omicidio e decidono di indagare per trovare il colpevole. Nel cast, vi sono anche i seguenti attori:

Nicholas Galitzin

Molly Gordon

Nicholas Braun

Regina Hall

Bryan Cranston

Julia Louis-Dreyfus

Patrick Stewart

Hong Chau

Chris O’Dowd

George Harris

Raj Ghatak

Joshua Hill

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