Emma Stone e suo marito insieme sul set: l'amore diventa una commedia per la Universal Emma Stone e il marito, il regista Dave McCary, tornano a condividere il set, questa volta per una commedia romantica targata Universal: The Catch

Emma Stone e suo marito Dave McCary – autore, regista e comico statunitense – torneranno a lavorare insieme. L’attrice premio Oscar sarà infatti diretta dal marito sul set di The Catch, la nuova commedia romantica della Universal che vedrà Stone protagonista insieme a Chris Pine.

Emma Stone e il marito Dave McCary, dalla vita privata al set: com’è iniziata la loro storia d’amore

Forse non tutti sanno che Emma Stone e suo marito si sono conosciuti nel dicembre 2016, quando l’attrice ha presentato una puntata del Saturday Night Live. McCary ha diretto lo sketch Wells for Boys in cui l’attrice recitava e, circa un anno dopo quell’incontro, i due hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente, annunciando poi il fidanzamento nel dicembre 2019 con un post su Instagram. Si sono sposati in gran segreto nel 2020 e nel 2021 hanno avuto la loro prima figlia, Louise Jean. The Catch non è il primo progetto al quale lavorano insieme. Attraverso la loro società Fruit Tree (fondata nel 2020), hanno prodotto film di successo come Kinds of Kindness (2024), A Real Pain (2024), I Saw the TV Glow (2024) e la serie TV The Curse (2023), in cui Emma recita.

The Catch è il nuovo progetto di Emma Stone

Ritornando alla notizia del un nuovo progetto, The Catch, pare che l’attrice di Bugonia e musa ispiratrice di Yorgos Lanthimos, Emma Stone, reciterà al fianco di Chris Pine, entrambi diretti, dunque, da Dave McCary, il cui lavoro partirà da una sceneggiatura di Patrick Kang e Michael Levin. The Catch sarà il primo film della Stone dopo la sua interpretazione candidata all’Oscar nel film di Lanthimos del 2025, un ruolo che potrebbe garantirle la terza vittoria come miglior attrice.

Per quanto riguarda i dettagli della trama di The Catch, al momento non c’è nulla da rivelare. Tra i produttori del film figurano Shawn Levy e Dan Levine tramite 21 Laps , oltre a Michael H. Weber e Stone, McCary e Ali Herting tramite Fruit Tree. Il film fa parte di un accordo di prelazione firmato da Fruit Tree con Universal nel 2024. Erik Baiers e Jacqueline Garell supervisioneranno la produzione per Universal.

