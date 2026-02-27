Emma Stone e suo marito insieme sul set: l'amore diventa una commedia per la Universal
Emma Stone e il marito, il regista Dave McCary, tornano a condividere il set, questa volta per una commedia romantica targata Universal: The Catch
Emma Stone e suo marito Dave McCary – autore, regista e comico statunitense – torneranno a lavorare insieme. L’attrice premio Oscar sarà infatti diretta dal marito sul set di The Catch, la nuova commedia romantica della Universal che vedrà Stone protagonista insieme a Chris Pine.
Emma Stone e il marito Dave McCary, dalla vita privata al set: com’è iniziata la loro storia d’amore
Forse non tutti sanno che Emma Stone e suo marito si sono conosciuti nel dicembre 2016, quando l’attrice ha presentato una puntata del Saturday Night Live. McCary ha diretto lo sketch Wells for Boys in cui l’attrice recitava e, circa un anno dopo quell’incontro, i due hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente, annunciando poi il fidanzamento nel dicembre 2019 con un post su Instagram. Si sono sposati in gran segreto nel 2020 e nel 2021 hanno avuto la loro prima figlia, Louise Jean. The Catch non è il primo progetto al quale lavorano insieme. Attraverso la loro società Fruit Tree (fondata nel 2020), hanno prodotto film di successo come Kinds of Kindness (2024), A Real Pain (2024), I Saw the TV Glow (2024) e la serie TV The Curse (2023), in cui Emma recita.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
The Catch è il nuovo progetto di Emma Stone
Ritornando alla notizia del un nuovo progetto, The Catch, pare che l’attrice di Bugonia e musa ispiratrice di Yorgos Lanthimos, Emma Stone, reciterà al fianco di Chris Pine, entrambi diretti, dunque, da Dave McCary, il cui lavoro partirà da una sceneggiatura di Patrick Kang e Michael Levin. The Catch sarà il primo film della Stone dopo la sua interpretazione candidata all’Oscar nel film di Lanthimos del 2025, un ruolo che potrebbe garantirle la terza vittoria come miglior attrice.
Per quanto riguarda i dettagli della trama di The Catch, al momento non c’è nulla da rivelare. Tra i produttori del film figurano Shawn Levy e Dan Levine tramite 21 Laps , oltre a Michael H. Weber e Stone, McCary e Ali Herting tramite Fruit Tree. Il film fa parte di un accordo di prelazione firmato da Fruit Tree con Universal nel 2024. Erik Baiers e Jacqueline Garell supervisioneranno la produzione per Universal.
Potrebbe interessarti anche
Oscar 2026, Sinners sbaraglia tutti con 16 nomination: Leonardo DiCaprio e Sean Penn tra i candidati
La Notte degli Oscar 2026 si sta avvicinando: scopriamo assieme tutte le candidature...
Emma Stone, capelli rasati a zero e duri allenamenti: "È stata la parte più difficile"
Bugonia è il nuovo film di Emma Stone, per il quale l'attrice ha dovuto rasare compl...
Euphoria 3, Sharon Stone crea il caos nella serie HBO: cosa sappiamo sulla terza stagione
L'ammaliante Sharon Stone debutta nella terza stagione della serie HBO Euphoria con ...
The Muppet Show torna in grande stile su Disney Plus: segnatevi subito la data di uscita (vicinissima)
Kermit, Miss Piggy e tutti i Muppet sono pronti a tornare in uno speciale Disney+ pe...
Pearl Jam, svolta musicale ma è giallo sul nuovo batterista: Eddie Vedder fa chiarezza dopo Matt Cameron
Il cantante della band grunge di Seattle ha parlato della ‘nuova era’ del gruppo e d...
Da Hollywood arriva l'ufficialità: il remake di questo cult (stasera in TV) si farà e sarà incredibile
Il progetto sembra ormai avviato e persino lo sceneggiatore originale è coinvolto: m...
Robert Redford, stasera in tv il suo capolavoro dimenticato: un film imperdibile che scandalizzò tutti
Dalla commedia italiana Era ora su Rai 2 all’epica de Il gladiatore 2 su Sky Cinema ...
Paramount shock: Emma Stone e Javier Bardem nella 'lista nera', Hollywood divisa su Gaza e MAGA
Dopo le polemiche su Gaza, Paramount ha deciso di cambiare rotta: stop a progetti co...