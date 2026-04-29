Emma Stone, nuovo amore sul set? Con Chris Pine scatta la scintilla (ma c'è il marito a dirigere tutto) Emma Stone torna a far sorridere con la rom-com The Catch, in uscita nel 2027. Insieme a lei Chris Pine e alla regia il marito Dave McCary: un insolito "triangolo" che fa già discutere

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

IPA

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Emma Stone ha un modo tutto suo di tornare alla commedia romantica, che non deve sembrare nè un passo indietro nella sua carriera, nè un ripiego verso la comfort zone. Anzi, l’attrice due volte premio Oscar è come se stesse aprendo una porta nuova, curiosa di vedere cosa può tirarne fuori. The Catch, il film che la vedrà accanto a Chris Pine in uscita il 21 maggio 2027, si inserisce proprio in questo percorso. Un progetto costruito su due volti, due energie, due modi di stare in scena che promettono scintille, anche se della trama non è ancora trapelato nulla.

Un cambio di ritmo dopo il cinema d’autore di Lanthimos

Il tempismo è interessante. Negli ultimi anni Emma Stone ha attraversato una fase creativa molto diversa, segnata dalla collaborazione con Yorgos Lanthimos. Prima La favorita, poi Poor Things e infine Kinds of Kindness: tre film che l’hanno spinta verso territori più estremi, surreali, fisici, spesso scomodi. Un laboratorio continuo, quasi una palestra per testare limiti e possibilità. Dopo un periodo così intenso, il ritorno a un progetto più leggero sembra quasi un respiro, un cambio di ritmo che arriva al momento giusto.

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La rom‑com secondo Emma Stone: un genere su misura per lei

La sua storia con la rom‑com, però, non è mai stata semplice routine. In Easy Girl giocava con gli stereotipi del teen movie e li ribaltava con una leggerezza che sembrava improvvisata. In Crazy, Stupid, Love portava una spontaneità che spiazzava, quasi un modo di smontare il glamour dall’interno. E poi c’è La La Land, che usa il romanticismo come motore emotivo: la storia d’amore diventa un punto di partenza per parlare di ambizioni, scelte, strade che si incrociano e si perdono. In tutti questi film, Stone non si limita a interpretare un personaggio: costruisce un tono, un’atmosfera, un modo di raccontare i sentimenti che appartiene solo a lei.

The Catch riparte da qui. Il film nasce come un "two‑hander", un formato che vive sulla chimica tra i protagonisti. Funziona solo quando gli attori sanno trasformare la relazione in qualcosa di vivo, e Stone ha dimostrato più volte di avere questo tipo di sensibilità. Il suo modo di lavorare sui dettagli – un gesto, un’esitazione, un sorriso trattenuto – crea un ritmo che spesso diventa la vera spina dorsale della storia.

Un’intesa dentro e fuori dal set

A rendere il progetto ancora più interessante c’è la regia di Dave McCary, marito di Emma Stone dal 2019 e con cui nel 2021 ha dato alla luce la primogenita Louise Jean McCary. The Catch sarà il suo secondo film da regista dopo Brigsby Bear (2017), un esordio anomalo e tenerissimo che aveva già mostrato un gusto particolare per i rapporti umani raccontati con delicatezza. E’ la prima volta che i due condividono un set cinematografico, ma negli anni Stone e McCary hanno costruito un’intesa evidente che potrebbe diventare il vero ingrediente segreto del film.

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