Emma Stone, capelli rasati a zero e duri allenamenti: "È stata la parte più difficile" Bugonia è il nuovo film di Emma Stone, per il quale l'attrice ha dovuto rasare completamente i capelli: per lei, però, la cosa più difficile è stata un'altra

A Venezia, Emma Stone ha presentato il suo nuovo film, Bugonia, un remake della commedia coreana Save the Green Planet. La pellicola, diretta da Yorgos Lanthimos, con il quale l’attrice collabora per la quarta volta, ha ‘costretto’ l’attrice a rasarsi del tutto i capelli oltre che a sottoporsi a duri allenamenti.

Emma Stone costretta a rasare totalmente i capelli per il film Bugonia: ma non è stata la parte più difficile

Per il ruolo di Michelle, una CEO di successo rapita da due complottisti che la credono un’aliena, Emma Stone ha dovuto rinunciare del tutto alla sua chioma per necessità di copione. L’attrice, tuttavia, ha rivelato che non è stata quella la parte più complicata della pellicola: "Radermi è stata la cosa più semplice che abbia mai fatto. Mi hanno passato il rasoio sulla testa e zac", ha spiegato. La parte più complicata è stata, infatti, la preparazione fisica per le numerose scene d’azione è stata più impegnativa. "Per la preparazione fisica mi sono allenata moltissimo", ha infatti ammesso Stone, spiegando di aver dovuto imparare l’autodifesa.

E non è solo per i capelli rasati e i duri allenamenti che i fan del cinema attendono con ansia l’uscita di Bugonia: il film è stato presentato attraverso un primo trailer che mostra Emma Stone – potente CEO di un’industria farmaceutica – rapita da due complottisti che la ritengono un’aliena e vogliono disintegrare la sua minaccia. Nel filmato, Stone descrive la caccia all’uomo che avrà inizio a causa del rapimento e spiega che non esiste "nessuno scenario possibile" in cui "potrebbero trarre beneficio da questo incidente".

Bugonia, di Yorgos Lanthimos, uscirà nei cinema italiani il 23 ottobre 2025. Oltre a Stone, nel film appariranno anche Jesse Plemons (altra vecchia conoscenza di Lanthimos), Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Dove vedere i film di Emma Stone e Lanthimos in streaming

Ricordiamo che Yorgos Lanthimos ed Emma Stone hanno collaborato già in tre film. Parliamo esattamente di Povere creature! (2023), disponibile in streaming su Disney+ e a noleggio o acquisto su Apple TV e Prime Video. La favorita (2018): disponibile su Netflix e Disney+. Infine, il loro film più recente, Kinds of Kindness (2024), è invece disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 30 agosto 2025.

