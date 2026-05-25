Emma spiazza i fan con un messaggio (speciale) di compleanno. Ma la polemica su Ultimo non si placa Oggi la cantante salentina ha sorpreso i followers su Instagram in occasione dei sui 42 anni. E intanto continuano le insinuazioni sul collega romano. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Nel giorno del suo 42esimo compleanno, Emma Marrone ha scelto un modo insolito (ma tenerissimo) per dire grazie a chi la segue da quasi vent’anni. Un messaggio ‘segreto’ inviato su Instagram, in direct, a migliaia di fan sfegatati. Un gesto intimo, che ha sorpreso i suoi supporter proprio mentre sui social prosegue la polemica con i sostenitori di Ultimo. Divisi dalla presunta somiglianza tra la canzone "Romantica" e la hit di Emma "L’amore non mi basta". Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Emma Marrone, il compleanno e il messaggio tenerissimo ai fan

Nata il 25 maggio 1984, Emma Marrone spegne oggi 42 candeline. E ancora una volta sceglie di mettere al centro del suo mondo il rapporto con il pubblico che l’ha sempre sostenuta. Questa mattina, la cantante ex Amici ha infatti inviato un messaggio in direct speciale per ringraziare chi l’ha sommersa di auguri e di affetto. "Mi sono svegliata e mi sono ritrovata sommersa dal vostro amore", ha scritto, "e mi commuovo, continuo a commuovermi perché dopo tanti anni insieme continuo a non dare nulla per scontato".

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Nella dedica, Emma parla di un legame profondo, che va oltre le classifiche: "Essere nel vostro cuore, nei vostri pensieri belli, nei vostri gesti affettuosi, è un regalo immenso. Siete le mie persone, la mia squadra, il motivo per il quale cerco di fare sempre meglio". E coglie anche l’occasione per guardare avanti e rilanciare gli appuntamenti live dei prossimi mesi. Nel messaggio su Instagram ricorda infatti le date negli ippodromi di Milano e Roma, promettendo show ad alto tasso emotivo: "A presto raga, vi prometto che sarà bellissimo. Vi amo infinitamente".

Le accuse dei fan di Emma e il ‘caso’ Ultimo

Mentre Emma si rivolge ai fan con gratitudine, online prosegue la polemica sollevata dal ‘fanclub’ dell’artista salentina. Dopo l’uscita del singolo di Ultimo "Romantica", pubblicato il 22 maggio e tratto dall’album "Il giorno che aspettavo" (in arrivo il 19 giugno), alcuni utenti hanno sottolineato una presunta somiglianza tra la melodia del brano e quella de "L’amore non mi basta".

"Pensavo fosse una cover", ha scritto qualcuno, mentre altri hanno parlato apertamente di "mix tra Altrove e L’amore non mi basta", puntando il dito soprattutto contro il passaggio di Romantica che recita: "spero che hai trovato la tua strada. Che la vita ora ti guarda. Come io guardo te. Sai che c’è? Spero che hai trovato la tua quadra. Che quel tipo che t’abbraccia sappia che cosa c’è nei tuoi silenzi".

Al momento si tratta di semplici illazioni social, a cui il cantante romano non ha risposto direttamente. Anche se al suo posto sono intervenuti i fan, in uno scontro tra ‘tifoserie’ musicali del tutto inatteso. La stessa Emma è rimasta in silenzio, a riprova del fatto che dietro queste voci non parrebbe esserci alcun fondamento. La speranza, quindi, è che il botta e risposta si plachi prima di sfociare in forme di astio decisamente peggiori.

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