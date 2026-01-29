Emma, De Martino e le corna con Belén: “La mia carriera rallentò”. E svela perché non torneranno mai insieme La cantante ha ammesso di avere sofferto il tradimento soprattutto a causa dei riflettori e di “personaggi molto vicini al gossip”: il racconto

Emma Marrone torna a parlare di Stefano De Martino. Ospite di Victoria Cabello nella quarta puntata del suo nuovo podcast Fuori Cabello uscita ieri, la cantante ha svelato un retroscena della sua carriera legato anche e soprattutto alla rottura con il conduttore di Affari Tuoi ed ex compagno ad Amici di Maria De Filippi, arrivata dopo un (chiacchieratissimo) tradimento con Belén Rodríguez. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Emma Marrone sul tradimento di Stefano De Martino e l’uragano Belén Rodríguez

Dal 2009 al 2012 Emma Marrone ha avuto una relazione con Stefano De Martino. Una storia d’amore nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove la cantante trionfò e si aggiudicò la nona edizione e l’attuale conduttore di Affari Tuoi si classificò primo tra i ballerini. Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5 i due sono stati seguiti dal mondo della cronaca rosa, ma la vera e propria ‘esplosione’ arrivò con la chiacchieratissima rottura. Il tradimento di De Martino con Belén Rodríguez, infatti, portò il nome di Emma su tutte le prime pagine delle riviste di gossip. "Siamo stati insieme in un periodo dove entrambe le nostre vite stavano scoppiando, con personaggi molto vicini a questa roba del gossip" ha raccontato la cantante a Fuori Cabello, il nuovo podcast di Victoria Cabello, chiarendo: "Però io con lui ho avuto una bellissima relazione. Devo dire che Stefano è stato il fidanzato che mi ha fatto ridere più di tutti".

Il retroscena sulla carriera e il mondo del gossip: cosa ha detto la cantante

"È finita in maniera turbolenta, perché c’erano i riflettori e altri personaggi di mezzo, ma non è la prima storia che finisce per delle corna" ha proseguito Emma Marrone, rivelando un retroscena particolare legato alle ‘corna’ di De Martino e alla sua carriera artistica. "Avevamo vent’anni, a me quella roba non ha aiutato. All’inizio passavo come quella del gossip e non come un’artista che voleva fare la sua carriera. Io lo dico seriamente, credo che quella cosa mi abbia rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni". A onore del vero, il 2012 fu un anno magico dal punto di vista professionale per Emma, che si aggiudicò il Festival di Sanremo per poi pubblicare i suoi album più di successo negli anni immediatamente successivi, rappresentando anche l’Italia all’Eurovision nel 2014. Il chiacchiericcio del mondo del gossip con la nascita della coppia De Martino-Belén, tuttavia, sicuramente non ha aiutato la cantante dal punto di vista personale e privato: "Per mesi io sono stata su tutte le copertine del mondo, non entravo nemmeno dai parrucchieri, perché ero ovunque. Questa cosa spostava l’attenzione dal fatto che ero una giovane artista… e già avevo vinto un talent, all’epoca non eravamo visti bene, poi questa cosa del gossip. Io per uscire da questa spirale c’ho messo degli anni".

