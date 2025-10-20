Emma Marrone strapazza Materazzi nello spot di Super Mario Party Jamboree TV La cantante ha sfidato l'ex campione dell'Inter, il comico Frank Matano e il content creator Mattia Stanga nei nuovissimi titoli targati Nintendo

Sono passati poco più di due mesi dall’arrivo nei negozi di Nintendo Switch 2, la nuova console della casa della Grande N. Per l’occasione, Nintendo Italia ha lanciato due speciali spot per Super Mario Kart e Super Mario Party Jamboree TV con protagonisti personaggi d’eccezione: Emma Marrone, Marco Materazzi, Frank Matano e Mattia Stanga. Il quartetto si è sfidato a colpi di guscio nelle folli corse tra il baffuto idraulico e i suoi amici, per poi darsi battaglia sui tabelloni del Mario Party più grande di sempre, recentemente aggiornato con qualità grafica migliorata e nuovi contenuti che sfruttano le funzionalità esclusive di Nintendo Switch 2. In calce vi lasciamo anche un’indicazione su dove reperire in streaming l’ultimo, divertentissimo film animato dedicato a Super Mario.

Emma Marrone e Mattia Stanga contro Frank Matano e Marco Materazzi su Super Mario Party

Nel primo dei due spot, i quattro si sono affidati alla funzione Gamechat di Nintendo Switch 2 per poter parlare come se si trovassero nella stessa stanza, anche a chilometri di distanza. Qui, dopo un serrato susseguirsi di sorpassi e di colpi di scena, Emma Marrone ha chiuso la partita con un’azione sul traguardo che ha sbaragliato gli avversari all’ultimo secondo.

Nell’altro spot, tutti sotto lo stesso tetto per darsi battaglia sui tabelloni di Super Mario Party Jamboree TV. Per l’occasione si sono divisi a coppie: da un lato Emma Marrone e Mattia Stanga, dall’altro Frank Matano e Marco Materazzi.

Emma: "Quando accendo Switch 2 è come tornare bambina"

"Gioco con Super Mario da quando sono bambina, e poter condividere la mia passione con Frank, Marco e Mattia è stata un’esperienza così divertente che mi torna spesso in mente quando accendo Nintendo Switch 2!", ha commentato Emma Marrone, che ha confidato essere appassionata di videogiochi Nintendo. "Questi giochi sono riusciti a unire competizione e tantissime risate come poche altre esperienze sanno fare. Super Mario Party Jamboree, in particolare, ha trasformato la sfida in un’occasione di spensieratezza, come andare in mongolfiera in mutande", è stato invece il commento del comico Frank Matano.

Marco Materazzi, campione del mondo con la Nazionale nel 2006 e bandiera dell’Inter ha invece affermato: "Ho perso il conto di quanti gusci rossi mi hanno lanciato a tradimento in Mario Kart World! Giocare con Nintendo Switch 2 mi ha ricordato l’adrenalina della competizione". Chiude il content creator Mattia Stanga, che detto: "Adoro giocare con Nintendo Switch 2 e prendere parte a questa esperienza è stato davvero divertente, anche se avrei chiaramente meritato di vincere in Mario Kart World!".

Dove vedere Super Mario Bros in streaming

Non solo videogame di successo, ma anche film campioni d’incassi per l’idraulico baffuto, protagonista di Super Mario Bros, prodotto dallo studio Illumination (quello dei Minions, per intenderci) e disponibile in streaming a noleggio o in acquisto su varie piattaforme, come Chili, Rakuten TV, Prime Video e Google Play Film.

