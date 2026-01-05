Emma Marrone ‘snobba’ De Martino e Affari Tuoi: il rifiuto (inatteso) che fa infuriare il web La cantante ex Amici avrebbe declinato l'invito del conduttore per la puntata del 6 gennaio. Non si conoscono al momento le motivazione della scelta. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nel 2010 erano la coppia simbolo di Amici. Poi Emma Marrone e Stefano De Martino si sono separati – lui ha sposato Belen, da cui ha avuto un figlio – ma i rapporti sono rimasti ottimi nel corso degli anni. Per questo suscita perplessità l’indiscrezione lanciata di recente da Chi Magazine, secondo cui la cantante avrebbe rifiutato (ignoti i motivi) un invito da parte del conduttore a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi in onda il 6 gennaio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Emma Marrone, il rifiuto (inatteso) a De Martino e Affari Tuoi

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Chi, Stefano De Martino avrebbe invitato Emma Marrone a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi legata alla Lotteria Italia, in onda il 6 gennaio. Si tratta di uno degli appuntamenti più prestigiosi del game show, con ospiti celebri chiamati ad affiancare i concorrenti in studio, in una serata a metà tra spettacolo e tradizione televisiva. L’indiscrezione però parla chiaro: nonostante il ‘corteggiamento’ del conduttore, Emma avrebbe declinato l’invito, senza che siano trapelate motivazioni ufficiali.

"Il conduttore", ha rivelato appunto Candela, "aveva invitato la cantante alla puntata di ‘Affari Tuoi’. Emma ha però declinato l’invito. Entrambi saranno tra gli ospiti della nuova edizione di ‘C’è posta per te’". Il dettaglio sul programma di Maria De Filippi lascia quindi intendere che nessuno dei due avrebbe intenzione di ‘evitare’ l’altro per principio. E che il rifiuto di Emma non sarebbe legato a problemi di alcuni tipo a livello interpersonale.

Le ragioni della scelta di Emma Marrone

Le ragioni della scelta di Emma, come detto, non sono state chiarite. L’ipotesi più semplice è quella di un conflitto di impegni o di una strategia promozionale legata ai suoi progetti musicali, che potrebbe aver reso poco opportuno aggiungere un’ulteriore presenza in tv in quel periodo. Non si può escludere, però, che la cantante abbia preferito evitare un contesto ‘popolare’ e di forte carica emotiva, sul piano personale, dato che la sua storia passata con De Martino sarebbe stata inevitabilmente evocata anche solo per qualche battuta.

In questo quadro, il rifiuto all’invito per la serata della Lotteria Italia potrebbe essere letto come il tentativo di tenere a bada gossip inutili. Preservando dunque un equilibrio che oggi sembra funzionare perfettamente. Amicizia sì, insomma, ma senza ‘forzare’ un incontro in una cornice dove le allusioni alla vecchia storia d’amore sarebbero inevitabili. In ogni caso, almeno fino a quando i diretti interessati non decideranno di raccontare la propria versione, dovremo accontentarci di queste ipotesi e supposizioni.

