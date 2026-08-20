Emma Marrone si mette i voti: “Come cantante sono un 9, esteticamente 10”. E svela perché non ha un fidanzato da 10 anni
La cantante si racconta con ironia tra amore, amicizia e carriera, spiegando perché oggi non sente il bisogno di avere una relazione e lasciando aperta la porta per Sanremo.
Emma Marrone torna a parlare di sé senza filtri, mettendo insieme ironia, consapevolezza e quella schiettezza che da sempre accompagna il suo modo di raccontarsi. Ospite di Cecilia Cantarano nel format "Cena Crudele", la cantante si è cimentata ai fornelli preparando una pasta con i pomodorini, ma soprattutto ha accettato di rispondere alle domande della creator assegnandosi dei voti nei diversi aspetti della sua vita. Tra carriera, aspetto fisico, amicizia e amore, Emma non ha risparmiato confessioni personali, arrivando a spiegare con grande naturalezza perché ormai da dieci anni non ha un fidanzato.
I voti di Emma Marrone a se stessa: tra carriera, bellezza e amicizia
Quando arriva il momento di giudicare la propria carriera, Emma non si nasconde e si assegna un bel 9, considerando il percorso costruito in quasi vent’anni di musica. Il giudizio diventa ancora più generoso quando si parla di amicizia, e il voto sale addirittura a 12, perché, come spiega lei stessa, "Se mi chiami alle 4 di notte, io alle 4:05 già sto in macchina". Anche davanti allo specchio Emma dimostra di avere una buona dose di sicurezza. "Esteticamente? Mi do 10", racconta con ironia, aggiungendo: "Sono una figa. Se mi guardo allo specchio, so tutto quello che ho passato e che vedo il mio corpo, dico ‘ammazza che bella ragazza'". Più severa, invece, la valutazione sul fascino, al quale assegna un 6.5: "Mi manca quell’aspetto".
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Perché Emma Marrone è single da dieci anni
La domanda più interessante arriva inevitabilmente quando si parla di relazioni sentimentali. Alla richiesta di dare un voto a se stessa come partner, Emma inizialmente risponde scherzando: "Che ca**o ne so, non ho un fidanzato dal 97". Subito dopo, però, chiarisce che si tratta naturalmente di una battuta e che la sua ultima relazione importante risale ormai a circa dieci anni fa.
La spiegazione di Emma è molto più semplice di quanto si potrebbe immaginare: "Da 10 anni, perciò sto così bene. O è una persona che mi fa stare bene o sto bene da sola". Una posizione che non sembra nascere da una rinuncia all’amore, ma piuttosto dalla consapevolezza di non voler vivere una relazione in cui si accontenta. La cantante ammette anche di essere perfettamente capace di flirtare, ma riconosce un suo punto debole quando arriva un coinvolgimento autentico: "A me piace flirtare, so essere brava. Dipende da chi c’è dall’altra parte. Se uno mi piace tanto tanto divento una cretina. Non sono brava nelle relazioni sentimentali". E aggiunge: "Sono una persona generosa, faccio tanti regali".
Il possibile ritorno a Sanremo nel 2027 con De Martino
Sul futuro professionale, invece, uno degli interrogativi riguarda il Festival di Sanremo 2027. Emma recentemente a TV Sorrisi e Canzoni non ha confermato una partecipazione e, parlando della possibilità di tornare all’Ariston, ha precisato: "Oddio, è davvero troppo presto per parlarne". Una cosa, però, sembra averla già abbastanza chiara: "Una cosa però è certa: se dovessi tornare, ci tornerei come cantante perché sinceramente si lavora molto meno". Nessuna conferma, quindi, ma nemmeno una chiusura definitiva, soprattutto considerando il rapporto speciale che Emma ha con il Festival, dopo la partecipazione con i Modà nel 2011, la vittoria nel 2012 con Non è l’inferno, la co conduzione del 2015 e i ritorni in gara del 2022 con Ogni volta è così e del 2024 con Apnea. E sul possibile coinvolgimento di Stefano De Martino, che potrebbe convincerla a tornare.
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