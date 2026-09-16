Emma Marrone, lo sfogo ‘rock’ in concerto a Milano: “In pochi mi hanno detto grazie, ma non mi frega un ca**o delle vostre offese” La cantante ex Amici ha stupito il pubblico dell'Ippodromo, ieri sera, con un momento di pura rabbia artistica. Poi la novità sulle date del prossimo tour 2027. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Mentre Stefano De Martino si presentava a sorpresa al suo concerto di Milano – scatenando le ipotesi più disparate su Sanremo 2027 – Emma Marrone dava vita a uno sfogo epocale sul palco, pieno di rabbia ‘rock’ e dichiarazioni (come al solito) senza sconti. Il culmine di due ore di puro show all’Ippodromo, per l’ex Amici, tra pezzi indimenticabili e duetti con i nomi più in vista della musica italiana, da Ligabue a Rkomi, passando da Fabri Fibra e Tony Effe. E sul finale non sono mancati gli annunci, attesissimi, sulle date del nuovo tour 2027. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Emma Marrone, lo sfogo ‘da rocker’ in concerto a Milano

Emma Marrone ha riempito l’Ippodromo di Milano di musica e parole, ieri sera, martedì 15 settembre, con un concerto epocale di oltre due ore. A farle compagnia una schiera di amici e colleghi sul palco, da Ligabue, che l’ha definita una "vera rocker", a Tony Effe, che invece si è lasciato andare a un complimento colorito: "Sei una fregna atomica, posso dirlo?". Ma il culmine dello spettacolo è stato decisamente il momento-sfogo accompagnato dal beat di Stardust.

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Concluso il duetto con Rkomi, Emma è scesa sul palco e ha iniziato a dare voce ai suoi pensieri: "Ho visto mia madre e mio padre fare sacrifici dal primo istante. Il mio primo respiro, ma fosse l’ultimo. Non ho mai scordato chi sono. La vita spesso mi ha remato contro, ma nella storia non resta chi vince, ma chi continua la battaglia contro l’odio". E ancora: "Io conosco il rispetto, se cadi ti aspetto, se molli la presa ti afferro: io non ti lascio. La musica non salva le persone però le fa sentire meno sole. Forse sono nata per dare solo amore".

Poi il punto più forte, quello più sentito: "Ho sostenuto tanti, in pochi mi hanno detto ‘grazie’, ma non serbo rancore. Che qui la vita è un attimo, io voglio stare in pace con me stessa. E più ci provano a farmi del male, farmi fallire, ma rinasco migliore. L’araba felice, che non mi frega un ca**o delle vostre offese, siete diavoli che bruciano dentro le chiese".

Le date del tour 2027 di Emma Marrone

Lo sfogo della cantante è poi proseguito, con un appello potente rivolto a sé stessa: "Non fermarti, nella testa questa voce: Emma corri, non voltarti, porta il tuo dolore altrove. Tutto passa: tra il cielo e il mare c’è il male e il bene. Gente che parla, gente che balla. Il giornalaio di turno, il discografico esperto. Va tutto bene sei in hype, musica e plastica e vai". E infine la conclusione, di rabbia e di cuore: "Tutti fenomeni ormai. Pioggia di critiche online, ma preferisco la ferocia alla pietà, in questo circo pieno di chiagni e fotti ho scelto la strada più lunga, la salita più alta e non mi cambio la faccia, non do l’anima all’asta, non m’interessa arrivare per prima che per piacere a tutti poi perdiamo noi stessi, cadiamo in mille pezzi. Però io voglio che resti, cantiamo ancora una canzone insieme, facciamo la storia solo se ci vogliamo bene".

Per concludere una serata quasi perfetta, la performer salentina ha regalato al pubblico dell’Ippodromo l’annuncio più atteso. Quello delle date del tour 2027. Il nuovo show di Emma Marrone prenderà il via dall’Unipol Forum di Milano, il 23 ottobre 2027, e finirà a Napoli, al Palapartenope, il 29 ottobre. E i fan ovviamente non vedono l’ora. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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