Emma alla conquista di Genova, la scaletta del concerto di stasera 19 luglio: tutte le canzoni in programma
Emma si esibisce questa sera 19 luglio all'Arena del Mare di Genova. Ecco tutte le possibili canzoni in programma
Lo scorso 2 luglio 2026 è iniziato il tour estivo di Emma, con la prima tappa tenutasi all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Sono in programma altri live nei più importanti festival d’Italia, fino ad arrivare al 9 settembre, quando si terrà il suo ultimo concerto di questa estate all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Oggi 19 luglio la cantante pugliese va invece in scena, con una nuova tappa del suo tour, a Genova.
Emma e le parole sul tour estivo: "Una grande sfida per me"
L’artista – diventata famosa anni fa dopo aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi – ha commentato il tour estivo 2026 che la sta portando ad esibirsi sui palchi più importanti di tutta Italia. "Quella degli Ippodromi è una grande sfida per me" – ha infatti detto lei – "Questi palchi rappresentano lo spazio perfetto per realizzare ciò che ho in mente".
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Poi ha spiegato di aver lavorato a uno spettacolo che rappresenta appieno la sua persona, dato che è uno show intenso, libero, pieno di energia e di emozioni. "Immagino una grande festa da vivere anche insieme ad alcuni amici e colleghi" – ha continuato – "che hanno condiviso con me un pezzo della mia vita artistica. Non vedo l’ora di condividere tutto questo con il pubblico". Emma Marrone si esibirà anche sui palchi di alcuni dei festival musicali italiani più importanti. Qui tutte le prossime date del Tour:
- 19 luglio – GENOVA – Altraonda Festival
- 24 luglio – PALERMO – Dream Pop Fest (sold out)
- 25 luglio – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest
- 29 luglio – NAPOLI – Arena Flegrea
- 01 agosto – ANCONA – Piazza Cavour
- 02 agosto – PESCARA – Zoo Music Fest
- 04 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights
- 05 settembre – TRENTO – Trento Live Fest
- 09 settembre – MILANO – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)
La scaletta del concerto di Genova
Ancora non c’è una conferma, ma si presume che questa possa essere la scaletta del concerto di Emma all’Arena del Mare (Area Porto Antico) a Genova, che si terrà stasera 19 luglio alle ore 21. I biglietti possono ancora essere acquistati su Ticketone. Ecco le canzoni presumibilmente in programma:
- La mia città
- Vita lenta
- Pretaporter
- Iniziamo dalla fine
- Pezzo di cuore
- Schiena
- Trattengo il fiato
- Mi parli piano
- Mezzo mondo
- In ogni angolo di me
- Occhi profondi
- Ogni volta è così
- Amami
- Brutta storia
- Taxi sulla luna
- Vacci piano
- Latina
- Stupida allegria
- Con le nuvole
- Femme fatale
- Dimentico tutto
- Non è l’inferno
- Delusa (cover di Vasco Rossi)
- Io sono bella
- Antidroga
- Cercavo amore
- Apnea
- L’amore non mi basta
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