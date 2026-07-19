Emma alla conquista di Genova, la scaletta del concerto di stasera 19 luglio: tutte le canzoni in programma Emma si esibisce questa sera 19 luglio all'Arena del Mare di Genova. Ecco tutte le possibili canzoni in programma

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Lo scorso 2 luglio 2026 è iniziato il tour estivo di Emma, con la prima tappa tenutasi all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Sono in programma altri live nei più importanti festival d’Italia, fino ad arrivare al 9 settembre, quando si terrà il suo ultimo concerto di questa estate all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Oggi 19 luglio la cantante pugliese va invece in scena, con una nuova tappa del suo tour, a Genova.

Emma e le parole sul tour estivo: "Una grande sfida per me"

L’artista – diventata famosa anni fa dopo aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi – ha commentato il tour estivo 2026 che la sta portando ad esibirsi sui palchi più importanti di tutta Italia. "Quella degli Ippodromi è una grande sfida per me" – ha infatti detto lei – "Questi palchi rappresentano lo spazio perfetto per realizzare ciò che ho in mente".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi ha spiegato di aver lavorato a uno spettacolo che rappresenta appieno la sua persona, dato che è uno show intenso, libero, pieno di energia e di emozioni. "Immagino una grande festa da vivere anche insieme ad alcuni amici e colleghi" – ha continuato – "che hanno condiviso con me un pezzo della mia vita artistica. Non vedo l’ora di condividere tutto questo con il pubblico". Emma Marrone si esibirà anche sui palchi di alcuni dei festival musicali italiani più importanti. Qui tutte le prossime date del Tour:

19 luglio – GENOVA – Altraonda Festival

24 luglio – PALERMO – Dream Pop Fest (sold out)

25 luglio – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest

29 luglio – NAPOLI – Arena Flegrea

01 agosto – ANCONA – Piazza Cavour

02 agosto – PESCARA – Zoo Music Fest

04 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights

05 settembre – TRENTO – Trento Live Fest

09 settembre – MILANO – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival) La scaletta del concerto di Genova Ancora non c’è una conferma, ma si presume che questa possa essere la scaletta del concerto di Emma all’Arena del Mare (Area Porto Antico) a Genova, che si terrà stasera 19 luglio alle ore 21. I biglietti possono ancora essere acquistati su Ticketone. Ecco le canzoni presumibilmente in programma: La mia città

Vita lenta

Pretaporter

Iniziamo dalla fine

Pezzo di cuore

Schiena

Trattengo il fiato

Mi parli piano

Mezzo mondo

In ogni angolo di me

Occhi profondi

Ogni volta è così

Amami

Brutta storia

Taxi sulla luna

Vacci piano

Latina

Stupida allegria

Con le nuvole

Femme fatale

Dimentico tutto

Non è l’inferno

Delusa (cover di Vasco Rossi)

Io sono bella

Antidroga

Cercavo amore

Apnea

L’amore non mi basta

Potrebbe interessarti anche