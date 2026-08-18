Emma Marrone potrebbe tornare a Sanremo 2027, ma a una condizione precisa: se accetterà l’invito di Stefano De Martino, sarà per gareggiare e non per affiancarlo alla conduzione. A chiarirlo è la stessa cantante nell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato anche del rapporto con il conduttore, oggi suo amico.

Emma, le parole su Sanremo e De Martino

Emma non conferma la partecipazione e precisa: "Oddio, è davvero troppo presto per parlarne". Poi chiarisce: "Una cosa però è certa: se dovessi tornare, ci tornerei come cantante perché sinceramente si lavora molto meno". Sulla conduzione aggiunge: "Fare la co-conduttrice è molto più faticoso e stressante di quanto sembri". Su De Martino, che secondo diverse indiscrezioni starebbe provando a convincerla a partecipare al prossimo Festival, racconta: "Io e Stefano ci sentiamo spesso perché siamo amici". E sul suo debutto alla guida di Sanremo del conduttore di Affari Tuoi ha una certezza: "Sono sicura che il suo sarà un grande Festival".

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Emma e il Festival di Sanremo: le sue partecipazioni

Per Emma Marrone, il Festival di Sanremo non è certo una novità. La cantante pugliese ha costruito una parte importante della propria carriera proprio sul palco dell’Ariston, collezionando esperienze diverse. Il debutto arriva nel 2011, quando gareggia insieme ai Modà con "Arriverà", conquistando il secondo posto dietro Roberto Vecchioni. L’anno successivo torna da solista e centra il risultato più prestigioso: nel 2012 vince il Festival con "Non è l’inferno".

Nel 2015 Emma cambia prospettiva e torna all’Ariston non come concorrente, ma come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, esperienza che ha definito particolarmente impegnativa. Dopo alcuni anni lontana dalla gara, rientra nel 2022 con "Ogni volta è così" (sesta) e poi nel 2024 con "Apnea" (quattordicesima). Se nel 2027 dovesse tornare in gara, sarebbe dunque la sua quinta partecipazione come cantante e un nuovo capitolo del suo rapporto con il Festival.

Emma e De Martino: dall’amore all’amicizia (e il ruolo di Belen)

Prima ancora di diventare uno dei volti più noti della televisione italiana, Stefano De Martino è stato il fidanzato di Emma. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici e, tra il 2009 e il 2010, è nata una relazione che ha appassionato il pubblico del talent. Erano giovanissimi, ma la loro storia diventò rapidamente una delle più seguite dal mondo del gossip. La rottura arrivò nel 2012 e fu accompagnata da uno dei gossip più chiacchierati di quegli anni: De Martino iniziò una relazione con Belén Rodríguez. La vicenda segnò la fine della coppia formata da Emma e Stefano, trasformando quella storia d’amore in un capitolo doloroso della vita di Emma, che inizialmente non prese bene il tradimento del ballerino. Quel capitolo, però, con il tempo ha lasciato spazio a un rapporto diverso. Oggi Emma e Stefano sono amici e continuano a sentirsi, tanto che lei ha raccontato anche dei loro confronti in vista del Festival. Ed è proprio questo passato condiviso a rendere ancora più curioso il possibile incontro all’Ariston. A rendere ancora più pepato lo scenario ci sono poi i rumor su una possibile presenza di Belén Rodríguez, indicata dalle indiscrezioni sia come possibile co-conduttrice sia, ipotesi meno probabile, come candidata a esibirsi da cantante: per ora, però, si tratta soltanto di voci.