De Martino chiama, Emma detta le regole per Sanremo: "Una cosa è certa". Qual è la sua richiesta
Festival di Sanremo 2027, Emma Marrone chiarisce la sua posizione: il possibile ritorno all’Ariston e le parole su Stefano De Martino.
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