Emma Marrone, la replica al veleno dopo l’attacco social: “Commento da s**onza”. Cosa c’entra il farmaco Ozempic La cantante salentina ha risposto per le rime a un hater, che aveva insinuato (senza prove) l'assunzione di un farmaco per il dimagrimento. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Emma Marrone non le manda a dire, non l’ha mai fatto. E non ha cambiato abitudini nemmeno stavolta. Due giorni fa la cantante salentina ha pubblicato alcune foto in cui appare in forma smagliante, raccogliendo una pioggia di commenti entusiasti (anche da parte degli amici vip). Poi, tra i tanti messaggi di sostegno, ne è arrivato uno che ha fatto scattare la molla. E allora l’ex vincitrice di Amici non ci ha visto più. Ecco che cos’è successo in dettaglio.

Emma Marrone, l’insulto social e la replica al veleno

Sotto il recente post di Emma Marrone – in cui la cantante appare in forma perfetta, in lingerie davanti allo specchio – un’utente ha scritto una sola parola: "Ozempic?". Il riferimento è ovviamente al noto farmaco per il diabete di tipo 2 che negli ultimi anni è stato impropriamente usato — e spesso abusato — come scorciatoia per dimagrire rapidamente. Un utilizzo scorretto e potenzialmente pericoloso, che l’AIFA ha sconsigliato categoricamente al di fuori del controllo medico e di un’indicazione terapeutica specifica.

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Vista l’allusione crudele (e falsa) fatta dall’utente social, Emma non ha esitato un secondo. La sua risposta è arrivata immediata, diretta e senza sconti: "No cucciola allenamento e piano alimentare…lo stavo aspettando un commento da st*onza. Sei arrivata prima, brava. Guarda, non mi segui però vieni a commentare". E per chiudere il cerchio, con la stessa ironia tagliente ha aggiunto: "La risposta sta tutta lì. St*onza è un modo di dire. Come Ozempic giusto?".

Un messaggio che dice due cose insieme: da un lato, smonta l’insinuazione, dall’altro non concede nemmeno un centimetro a chi ha usato il commento social come strumento di delegittimazione mascherato da curiosità innocente. E siccome Emma conosce bene il meccanismo, perché lo ha già visto in pratica parecchie volte, lo ha chiamato giustamente per quello che è.

La risposta epica di Emma (che diventa lezione)

Quello che colpisce della risposta di Emma non è soltanto la schiettezza, che per chi la segue da anni non è una novità. Ma la lucidità con cui ha individuato e smontato l’ipocrisia del commento ricevuto. Dopotutto la cantante, ex vincitrice di Amici e del Festival di Sanremo, ha da sempre un rapporto diretto e senza mediazioni con il suo pubblico. E quando qualcosa non va, lo dice senza giri di parole. In questo caso, poi, il messaggio è ancora più profondo: la sua forma fisica è il risultato di un lavoro quotidiano, serio, non di scorciatoie farmacologiche. Ed è questo l’esempio che l’artista vuole dare a chi la segue.

Il tour estivo 2026 di Emma Marrone: tutte le date

Mentre i social si esaltano per il botta e risposta infuocato, Emma guarda avanti e pensa già al tour estivo 2026. Dopo il rinnovato successo di "L’amore non mi basta", tornato in classifica a dodici anni dalla sua pubblicazione, la cantante ha annunciato un fitto calendario di concerti estivi in tutta Italia. Ecco tutte le date:

4 luglio – Brescia , Brescia Summer Music

, Brescia Summer Music 10 luglio – Cervere , Anima Festival

11 luglio – La Spezia , La Spezia Estate Festival

15 luglio – Riccione , Riccione Music City

16 luglio – Mirano , Mirano Summer Festival

18 luglio – Pisa , Pisa Summer Knights

19 luglio – Genova , Altraonda Festival

24 luglio – Palermo , Dream Pop Fest

25 luglio – Catania , Sotto Il Vulcano Fest

1° agosto – Ancona , Piazza Cavour

2 agosto – Pescara , Zoo Music Fest

4 agosto – Follonica, Follonica Summer Nights.

Un’estate lunga e intensa, che porterà Emma dal nord al sud della penisola. Con la stessa energia con cui risponde sui social. E probabilmente ancora più entusiasmo.

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