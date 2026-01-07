Emma Marrone, imbarazzo dalla Cabello: “Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”. La risposta della cantante
Victoria Cabello è tornata con un nuovo progetto su YouTube e tra i primi intervistati ha scelto proprio Emma, spiazzandola con una domanda inaspettata.
Proprio oggi, 7 gennaio 2026, l’iconica Victoria Cabello debutta con "Fuori di Cabello", un nuovo podcast dedicato alle sue interviste, disponibile anche su YouTube. Per la gioia dei fan, che da tempo desideravano di poterla rivedere, Victoria è tornata più in forma che mai, pronta a intervistare volti noti con domande a dir poco spiazzanti. Tra i suoi primi ospiti troviamo Alessandro Borghese, Federica Pellegrini, Diletta Leotta ed Emma Marrone. Ed è proprio l’intervista a quest’ultima che, prima ancora di andare in onda, ha già fatto parlare in lungo e in largo. Il motivo? Scopriamolo.
Emma Marrone spiazzata da Victoria Cabello: "Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?"
Nelle ultime ore, Victoria Cabello ha pubblicizzato il suo nuovo progetto pubblicando sui suoi canali social una breve clip che mostra anche una parte dell’intervista ad Emma Marrone e, in particolare, una domanda della conduttrice che ha letteralmente spiazzato la cantante. "Vediamo quanto sei preparata sull’argomento. Quanto sei brava a letto da uno a Stefano De Martino che è dieci?", chiede Victoria Cabello ad Emma. Nonostante l’evidente imbarazzo creato da una domanda del tutto inattesa, la cantante risponde senza pensarci due volte: "Ma io che c***o ne so, mi scusi".
Un momento ironico nel quale Victoria fa ovviamente riferimento alla relazione che Emma ha avuto in passato con Stefano De Martino, nata durante la loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi e terminata nel momento in cui De Martino si è legato a Belen Rodriguez. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia ed Emma e Stefano, ad oggi grandi amici, spesso sono i primi a scherzare proprio sulla loro passata relazione.
Emma, grande ritorno in classifica con un brano di 12 anni fa
Un’intervista con Vittoria Cabello che arriva in un momento molto positivo e florido per la carriera di Emma Marrone, il cui brano L’amore non mi basta, pubblicato nel 2013, è tornato in classifica nelle ultime settimane arrivando addirittura in cima ai brani più ascoltati in streaming su Spotify e classificandosi al primo posto nella Top 50. Un grandissimo ritorno merito della Generazione Z che ha fatto riesplodere il brano con un trend nato spontaneamente su TikTok. Le migliaia di clip condivise con la canzone di Emma come colonna sonora hanno permesso al brano di iniziare una vera e propria scalata verso la vetta della classifica di Spotify Italia e non solo, perché negli ultimi giorni L’amore non mi basta è riuscito a finire al primo posto anche nella Top 100 FIMI/NIQ. Che dire, un risultato veramente da record.
