Emma Marrone va oltre la musica: il ritorno (travolgente) in esclusiva su RaiPlay
Dall'11 luglio su RaiPlay arriva Il ritorno, il film con Emma Marrone nei panni di una madre che cerca di ricostruire il rapporto con il figlio dopo il carcere
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