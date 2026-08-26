Emma Marrone: “Uniti nei momenti devastanti”, il discorso commosso al matrimonio del fratello Francesco La cantante ha sorpreso il web apparendo in una clip virale, dove augura il meglio al fratello durante nel nozze dello scorso giugno. Poi la battuta pungente sul finale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Emma Marrone è apparsa in un video inatteso, su Instagram, protagonista del discorso più importante al matrimonio del fratello Francesco. Una clip pubblicata solo di recente (le nozze con Maria Elisa risalgono al 17 giugno) in cui la cantante ex Amici riversa tutto il suo amore sulla coppia, ripercorrendo i momenti difficili e le gioie condivise. Poi la battuta finale, con cui Emma promette una ‘protezione’ speciale ai neo-sposi. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Emma Marrone, il discorso commovente al matrimonio del fratello

La clip virale con il discorso di Emma Marrone è stata pubblicata dalla pagina @50millimetrifotografia, in collaborazione con i due sposi. Un video lungo, montato ad arte, in cui si alternano il primo piano dell’artista, con il microfono in mano, e altre immagini e video dalle nozze del 17 giugno scorso. In sottofondo, la voce inconfondibile della cantante, che ha ripercorso il suo rapporto con il fratello Francesco, prima, e poi l’ingresso nella sua vita della sposa, Maria Elisa. E tra le parole commosse, emerge inevitabilmente anche il dolore per la scomparsa del padre, Rosario, venuto a mancare nel 2022.

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"Noi non abbiamo scelto di essere fratelli", esordisce Emma, "noi ci siamo ritrovati figli dei nostri genitori. Il rapporto che abbiamo costruito nella nostra vita, lo abbiamo deciso noi fin da piccoli…Siamo sempre stati uniti, ci siamo sempre amati, e soprattutto ci siamo aiutati nei momenti belli e in quelli più devastanti della nostra vita". Ed è qui che il montaggio mostra una foto di Emma con il papà, prima che il video prosegua.

"Per me", dice ancora Emma, "oggi vedere un pezzo della mia carne vivere un giorno così bello…è come se lo stessi vivendo io al posto tuo, e sono veramente felice di vederti così felice".

Le parole toccanti di Emma per la moglie di Francesco

A questo punto, il discorso si rivolge direttamente alla compagna e ora moglie del fratello Checco, Maria Elisa. "Quando ti ho vista per la prima volta ci siamo guardate", ricorda l’artista, "non ci siamo parlate tantissimo. Però quando ho visto il modo in cui guardavi mio fratello, con quegli occhi pieni di cura, pieni di amore, ho rivisto i miei occhi. E ho detto sì, questa ragazza lo ama almeno quanto lo amo io, se non di più".

E ancora: "Mio fratello meritava e merita una persona così bella, così pura. E quindi ci meritiamo tutto questo amore e ci meritiamo tutta questa bellezza e ci meritiamo tutte queste bellissime persone che oggi sono qui per voi, perché ve lo meritate…Perché siete due cuori puri ed è giusto che nella vita, nonostante mille tempeste, alla fine vi siete incontrati, perché due persone così si meritano".

Infine, la battuta pungente di Emma, che strappa un sorriso alla coppia di sposi dopo tanta commozione: "Io vi vorrei dire grazie per questo sogno che ci state facendo vivere, ci saranno degli alti, ci saranno dei bassi, come in tutte le storie d’amore, come in tutte le grandi storie d’amore…non fate entrare il chiacchiericcio, non permettete agli altri di parlare di voi, anche perché, se mai dovesse succedere, ci sono io, il cane da guardia. Vi amo, auguri!". Inevitabile, sotto il video, una cascata di commenti social entusiasti. Che dimostrano come Emma sia in grado di emozionare anche con semplici parole, senza dover neppure cantare. Bastano cuore e anima, dopotutto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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