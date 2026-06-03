Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Emma Marrone è finita, ancora una volta, al centro del mirino dopo aver pubblicato un video sui social riguardante la sua performance al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5. A far scatenare la polemica sono stati alcuni commenti scritti da degli utenti del web, in particolare da uno che ha attaccato il suo aspetto fisico.

In quella occasione, Emma si è infatti mostrata con un miniabito nero e questo suo look ha completamente catturato l’attenzione del pubblico. Complimenti da un lato, critiche dall’altro. In molti si sono invece focalizzati sulla sua performance e sulle sue canzoni, che sono da sempre il vero perno della sua carriera nata anni fa nello studio di Amici.

Dopo aver pubblicato il video della sua esibizione sul palco del Power Hit Estate 2026, un utente ha scritto: "Mettersi a dieta no?". Una frase che ha fatto infuriare la cantante, la quale ha chiaramente risposto a tono provocando anche una reazione in lui. "Mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo". La sua è stata una replica che ha subito il giro della rete e a cui l’hater ha anche risposto scrivendo: "Oddio, se non accetti nemmeno un’osservazione innocente, non stai messa bene".

E ancora, Emma Marrone: "Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social". Ancora una volta la cantante si fa paladina del bodyshaming, diventando un vero simbolo di questa lotta incessante contro i giudizi e le critiche che circolano gratuitamente sul web. La cantante pugliese ha così replicato affermando che non bisogna normalizzare il giudizio sul corpo, che continua a colpire sia lei sia molte altre donne del mondo dello spettacolo e non.