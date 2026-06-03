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Emma Marrone al centro del mirino sui social, gli haters la attaccano e lei risponde a tono: "Basta giudizi"

Emma Marrone è stata oggetto di critiche sui social per via del suo aspetto fisico. La reazione di lei è virale

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

emma marrone critiche
Mediaset Infinity

Emma Marrone è finita, ancora una volta, al centro del mirino dopo aver pubblicato un video sui social riguardante la sua performance al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5. A far scatenare la polemica sono stati alcuni commenti scritti da degli utenti del web, in particolare da uno che ha attaccato il suo aspetto fisico.

In quella occasione, Emma si è infatti mostrata con un miniabito nero e questo suo look ha completamente catturato l’attenzione del pubblico. Complimenti da un lato, critiche dall’altro. In molti si sono invece focalizzati sulla sua performance e sulle sue canzoni, che sono da sempre il vero perno della sua carriera nata anni fa nello studio di Amici.

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Emma Marrone bersagliata sui social: cosa hanno detto sul suo aspetto fisico

Dopo aver pubblicato il video della sua esibizione sul palco del Power Hit Estate 2026, un utente ha scritto: "Mettersi a dieta no?". Una frase che ha fatto infuriare la cantante, la quale ha chiaramente risposto a tono provocando anche una reazione in lui. "Mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo". La sua è stata una replica che ha subito il giro della rete e a cui l’hater ha anche risposto scrivendo: "Oddio, se non accetti nemmeno un’osservazione innocente, non stai messa bene".

E ancora, Emma Marrone: "Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social". Ancora una volta la cantante si fa paladina del bodyshaming, diventando un vero simbolo di questa lotta incessante contro i giudizi e le critiche che circolano gratuitamente sul web. La cantante pugliese ha così replicato affermando che non bisogna normalizzare il giudizio sul corpo, che continua a colpire sia lei sia molte altre donne del mondo dello spettacolo e non.

L’outfit di Emma Marrone al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5

Ad essere chiacchierato è stato appunto l’outfit da lei indossato durante l’esibizione. Emma ha infatti optato per un miniabito nero, che ha sicuramente diviso il web in due scuole di pensiero. C’è stato chi ha apprezzato il vestito, chi l’ha invece criticato. In tutti questi anni, l’artista ha però sempre dimostrato di avere una grande abilità nell’affrontare i commenti della gente e di sentire soprattutto una grande libertà sia nel corpo che nell’anima.

Tra l’altro, in questi ultimi mesi, Marrone ha anche fatto presente che i cambiamenti del suo fisico sono legati anche alle conseguenze della malattia che le è stata diagnosticata anni fa e contro cui ha dovuto lottare per anni.

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