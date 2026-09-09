Emma Marrone, paura per il concerto di stasera all'Ippodromo di Milano: l'annuncio della cantante scatena i fan Il concerto di Emma Marrone a Milano si farà? La cantante ha rotto il silenzio sui social e ha chiarito i dubbi dei fan

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

CONDIVIDI

I fan di Emma Marrone hanno tremato per qualche ora, quando hanno visto le previsioni meteo di questa sera 9 settembre a Milano. Nel capoluogo lombardo potrebbe infatti piovere, con un temporale che sarebbe anche abbastanza forte. In molti hanno ipotizzato che il concerto dell’ex allieva di Amici – originaria di Lecce – potesse essere annullato, ma sarà davvero così? Emma è apparsa sui social e ha rotto il silenzio a modo suo.

Le novità sul concerto di Emma all’Ippodromo di Milano

I suoi fan più affezionati possono sicuramente tirare un sospiro di sollievo, soprattutto perché la cantante leccese ha ben pensato di pubblicare sui social uno scatto di Kate Moss con gli stivali da pioggia ricoperti di fango. "A stasera", ha scritto lei sulla didascalia del post. Una foto misteriosa ma con cui l’artista ha annunciato che il concerto questa sera si farà, nonostante il maltempo in arrivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con questa fotografia, Emma Marrone ha quindi ricordato ai suoi fan di partecipare al concerto di questa sera, rinnovando l’invito. Una risposta ironica ma che comunque conferma ancora una volta l’autoironia dell’artista che, nel corso degli anni, è sempre stata un punto di riferimento per il panorama musicale italiano. In queste ore migliaia di persone stanno quindi aspettando già sul posto, mentre altre stanno per raggiungerlo. Ci sono tende allestite per ripararsi dalla pioggia.

Alcuni utenti del web hanno infatti commentato: "Ci siamo attrezzati". E tutti hanno messo in evidenza la voglia di partecipare al concerto di una cantante amatissimo dal grande pubblico e di cantare insieme a lei i suoi brani più iconici.

Cosa era successo durante il concerto di Bad Bunny

In queste ore c’era stata un po’ di più di apprensione, proprio perché per i fan è stato impossibile non ricordare il concerto di Bad Bunny che si è tenuto lo scorso 18 luglio presso l’Ippodromo Snai La Maura. In quella data c’era stato infatti un temporale piuttosto violento con pioggia e grandine. Un maltempo che aveva costretto migliaia di persone a lasciare il posto dello spettacolo, che si era interrotto dopo 10 minuti dall’inizio e che era stato poi completamente annullato.

Gli spettatori della data del 18 luglio hanno avuto diritto al rimborso del biglietto e del 15% della prevendita. Coloro che hanno acquistato online mediante Ticketone hanno infatti ricevuto il rimborso che è arrivato automaticamente sullo stesso metodo di pagamento. Per il momento, l’artista non ha annunciato altri concerti in programma in Italia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche