Emma Marrone, paura per il concerto di stasera all'Ippodromo di Milano: l'annuncio della cantante scatena i fan
Il concerto di Emma Marrone a Milano si farà? La cantante ha rotto il silenzio sui social e ha chiarito i dubbi dei fan
I fan di Emma Marrone hanno tremato per qualche ora, quando hanno visto le previsioni meteo di questa sera 9 settembre a Milano. Nel capoluogo lombardo potrebbe infatti piovere, con un temporale che sarebbe anche abbastanza forte. In molti hanno ipotizzato che il concerto dell’ex allieva di Amici – originaria di Lecce – potesse essere annullato, ma sarà davvero così? Emma è apparsa sui social e ha rotto il silenzio a modo suo.
Le novità sul concerto di Emma all’Ippodromo di Milano
I suoi fan più affezionati possono sicuramente tirare un sospiro di sollievo, soprattutto perché la cantante leccese ha ben pensato di pubblicare sui social uno scatto di Kate Moss con gli stivali da pioggia ricoperti di fango. "A stasera", ha scritto lei sulla didascalia del post. Una foto misteriosa ma con cui l’artista ha annunciato che il concerto questa sera si farà, nonostante il maltempo in arrivo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Con questa fotografia, Emma Marrone ha quindi ricordato ai suoi fan di partecipare al concerto di questa sera, rinnovando l’invito. Una risposta ironica ma che comunque conferma ancora una volta l’autoironia dell’artista che, nel corso degli anni, è sempre stata un punto di riferimento per il panorama musicale italiano. In queste ore migliaia di persone stanno quindi aspettando già sul posto, mentre altre stanno per raggiungerlo. Ci sono tende allestite per ripararsi dalla pioggia.
Alcuni utenti del web hanno infatti commentato: "Ci siamo attrezzati". E tutti hanno messo in evidenza la voglia di partecipare al concerto di una cantante amatissimo dal grande pubblico e di cantare insieme a lei i suoi brani più iconici.
Cosa era successo durante il concerto di Bad Bunny
In queste ore c’era stata un po’ di più di apprensione, proprio perché per i fan è stato impossibile non ricordare il concerto di Bad Bunny che si è tenuto lo scorso 18 luglio presso l’Ippodromo Snai La Maura. In quella data c’era stato infatti un temporale piuttosto violento con pioggia e grandine. Un maltempo che aveva costretto migliaia di persone a lasciare il posto dello spettacolo, che si era interrotto dopo 10 minuti dall’inizio e che era stato poi completamente annullato.
Gli spettatori della data del 18 luglio hanno avuto diritto al rimborso del biglietto e del 15% della prevendita. Coloro che hanno acquistato online mediante Ticketone hanno infatti ricevuto il rimborso che è arrivato automaticamente sullo stesso metodo di pagamento. Per il momento, l’artista non ha annunciato altri concerti in programma in Italia.
Potrebbe interessarti anche
Bad Bunny cancellato a Milano, rimborsi per il concerto interrotto dal temporale: amara sorpresa per gli spettatori
Bad Bunny non ripete: come avevamo previsto anche noi di Libero Magazine, il concert...
Bad Bunny pronto a ‘invadere’ Milano: la doppia data e il record (storico) per l’artista portoricano. E spunta il ‘trucco’ per accedere alla Casita
La superstar portoricana sarà in concerto il 17 e 18 luglio 2026 all'Ippodromo SNAI ...
Interrotto il concerto di Bad Bunny a Milano, evacuate migliaia di persone: in fuga anche Elodie e Franceska. Le ipotesi di recupero
Si ferma a mezz'ora dall'inizio il concerto di Bad Bunny a Milano, colpita da un vio...
Emma Marrone: “Uniti nei momenti devastanti”, il discorso commosso al matrimonio del fratello Francesco
La cantante ha sorpreso il web apparendo in una clip virale, dove augura il meglio a...
Bad Bunny conquista Milano: l’omaggio a Volare di Modugno, i vip nella casita e il messaggio per i fan: "siamo una sola famiglia"
Un concerto che è andato oltre la musica, trasformando l’Ippodromo La Maura in una g...
Emma alla conquista di Genova, la scaletta del concerto di stasera 19 luglio: tutte le canzoni in programma
Emma si esibisce questa sera 19 luglio all'Arena del Mare di Genova. Ecco tutte le p...
Emma Marrone si mette i voti: “Come cantante sono un 9, esteticamente 10”. E svela perché non ha un fidanzato da 10 anni
La cantante si racconta con ironia tra amore, amicizia e carriera, spiegando perché ...
Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa in vetta: la classifica dei singoli più venduti in Italia dal 24 al 30 agosto 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...