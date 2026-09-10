Emma Marrone, il complimento di Belen Rodriguez divide i fan: "Sei proprio tanto più bella del solito" Dimenticate le vecchie tensioni legate a Stefano De Martino: tra le due ora c'è un clima sereno, come dimostrato dal messaggio lasciato dalla showgirl sotto le foto della cantante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Emma Marrone ha conquistato ancora una volta l’attenzione dei suoi follower con alcuni scatti pubblicati dopo la sua presenza a Venezia, dove ha sfoggiato un look elegante e molto lontano dagli eccessi, ricevendo una lunga serie di complimenti. Tra i commenti, però, ce n’è stato uno che ha inevitabilmente attirato più attenzione degli altri: quello di Belén Rodriguez, che ha voluto rivolgersi direttamente alla cantante con parole di apprezzamento.

Il complimento di Belen Rodriguez a Emma Marrone

La showgirl argentina ha scritto sotto il post di Emma: "Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e che non modifichi le foto in modo esasperato, devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito". Un messaggio che, nelle intenzioni, appare come un complimento alla bellezza naturale della cantante, ma che ha finito per generare qualche perplessità tra gli utenti. In particolare, a essere discussa è stata proprio la parte relativa alle fotografie e al fatto che Emma non le modifichi "In modo esasperato". Alcuni follower hanno interpretato la frase come una sorta di frecciatina involontaria, chiedendosi quale fosse esattamente il significato di un complimento formulato in quel modo. Non sono mancati quindi commenti ironici e reazioni piuttosto pungenti, mentre Emma non sembra aver dato alcun peso alle interpretazioni più maliziose. La cantante ha infatti risposto al messaggio di Belén con delle emoji, mostrando di aver accolto il commento nel suo significato più semplice e positivo. Del resto, non è la prima volta che le due si scambiano pubblicamente parole gentili.

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Dalla storia con Stefano De Martino alla pace tra le due

Il rapporto tra Belén ed Emma porta inevitabilmente alla mente una vicenda sentimentale che molti anni fa le aveva fatte apparire come rivali. Al centro c’era Stefano De Martino, che dopo la relazione con Emma iniziò una storia con Belén, trasformando la situazione in uno dei triangoli sentimentali più raccontati dal gossip italiano.

Con il passare del tempo, però, quella fase sembra essere stata definitivamente superata. Nel 2022, durante Le Iene, Belén aveva già parlato di Emma in termini molto positivi, spiegando: "Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io.Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… Una persona con gli attributi". Anche lo scorso maggio Belén aveva scritto a Emma: "Bellissima, posso dire? Sei sempre più bella", ricevendo in risposta un "Bellissima tu" accompagnato da un cuore.

Il concerto di Emma annullato per il maltempo

La notizia del complimento arriva nello stesso momento in cui Emma ha dovuto affrontare una grande delusione professionale. Il concerto previsto il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano è stato infatti annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della decisione della Commissione Provinciale di Vigilanza, che ha espresso parere negativo sullo svolgimento dell’evento per ragioni legate alla sicurezza.

La cantante, visibilmente dispiaciuta, ha spiegato ai fan: "La Commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteo avverse il concerto verrà annullato. Io sono abbastanza scioccata però davanti a questa comunicazione devo alzare le mani perché purtroppo la subisco quanto voi". Emma ha poi raggiunto personalmente i fan presenti all’esterno della struttura, promettendo che sarebbe stata trovata una soluzione. La nuova data è stata fissata per martedì 15 settembre 2026, sempre nella stessa location. I biglietti già acquistati resteranno validi per il recupero, mentre chi non potrà partecipare potrà richiedere il rimborso entro le 18:00 del 14 settembre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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