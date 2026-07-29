Emma Marrone bloccata in ascensore e nel panico: “Tutte a me”. La disavventura conquista i social: perché Il video della cantante rimasta chiusa in ascensore per 45 minuti con la manager Francesca Savini ha rapidamente fatto il giro del web: “Mondo infame”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Un ascensore che si blocca, un po’ di paura e un’amica che decide di filmare tutto. È quanto accaduto a Emma Marrone, rimasta chiusa per circa 45 minuti insieme alla sua manager Francesca Savini nell’ascensore del palazzo in cui si trovavano a Roma. Un inconveniente piuttosto comune, reso però virale dalla spontaneità della cantante, che non ha nascosto il proprio nervosismo davanti alla telecamera. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Emma Marrone bloccata in ascensore: il video della disavventura diventa virale sui social

Nel video condiviso sui social Emma appare visibilmente agitata e alle prese con la claustrofobia. Rimasta bloccata in ascensore, infatti, la cantante cerca subito di contattare i vigili del fuoco e sbotta: «Io chiamo i vigili del fuoco, subito, sto impazzendo, com’è il mondo infame, tutto a me capita. Tutti i ca**o di giorni me ne succede una». Quando si accorge che l’amica e manager Francesca Savini continua a riprenderla, reagisce con un altro commento destinato a fare sorridere: «E tu c’hai ancora la voglia di fare le storie?». A rendere ancora più curiosa la scena ci sono anche alcuni sacchetti della spazzatura appoggiati sul pavimento dell’ascensore, che l’ex compagna di Stefano De Martino stava semplicemente portando fuori prima dell’imprevisto. Nel frattempo, per cercare un po’ di sollievo, si sventola con un ventaglio ripetendo sconsolata: «Ma perché? Tutte, tutte a me devono capitare!».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il lieto fine e il successo del filmato sui social

Dopo l’intervento dei tecnici, che hanno aperto manualmente l’ascensore, Emma e la sua manager sono uscite senza conseguenze. Una volta conclusa la disavventura, la stessa Savini ha pubblicato il filmato su Instagram accompagnandolo con la frase: «Scusa Emma, ma mi hai fatto volare! Ne abbiamo fatte insieme, ma questa mi mancava», mentre la cantante ha rassicurato i suoi follower con un semplice: «Raga tutto bene, sono salva». Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. A colpire gli utenti è stata soprattutto la naturalezza con cui Emma ha mostrato una reazione istintiva a una situazione che può creare disagio a chiunque soffra di claustrofobia. Nessun racconto eroico né particolari costruzioni: soltanto un contrattempo risolto senza conseguenze, trasformato poi in un contenuto capace di strappare qualche sorriso proprio grazie alla spontaneità dei suoi protagonisti.

Potrebbe interessarti anche