Emma ed Elisa, fuga dal caldo tra i ghiacciai islandesi: la vacanza ‘polare’ e l’esperienza (memorabile) in slitta. Cosa hanno fatto Le due cantanti, amiche da diversi anni, si sono concesse un periodo di relax nel nord Europa. Con loro anche il produttore Dardust e la manager Francesca Savini. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Amiche prima ancora che colleghe. Emma Marrone ed Elisa Toffoli si conoscono e frequentano da anni, e stavolta hanno scelto di cementare il loro rapporto con una fuga dal caldo rovente di questi giorni. Una vacanza in Islanda, senza infradito ma con tute e occhiali tecnici, documentata con dovizia di particolari sui social, tra momenti memorabili e alcune sorprese inattese. Con loro, nel viaggio verso uno dei più grandi ghiacciai dell’isola, sono apparsi anche il produttore Dardust e la manager e amica di Emma, Francesca Savini. Ecco tutti i particolari.

Emma ed Elisa, la vacanza in Islanda raccontata sui social

Cariche di giubbotti, guanti e attrezzatura invernale ad hoc, Emma Marrone ed Elisa Toffoli si sono dirette in Islanda. Una vacanza al fresco, mentre l’Italia soffre nella morsa del calore, che in moltissimi fan hanno potuto seguire online grazie agli aggiornamenti social costanti. Sono salite sui Monster Truck e bus panoramici, hanno visitato il ghiacciaio di Langjökull, seconda cappa di ghiaccio più grande dell’isola. E non sono mancati momenti di puro, cristallino entusiasmo.

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"Siamo pronti ad andare sulla slitta?", ha chiesto Emma al gruppo, composto anche dal pianista e produttore Dardust (Dario Faini) e dalla manager Francesca Savini. Poi i panorami incontaminati, le cascate da cartolina e tanto relax. A suggellare un amicizia speciale, quella tra Emma ed Elisa, che va avanti ormai da parecchi anni.

L’amicizia speciale tra Elisa Toffoli ed Emma Marrone

Tutto è iniziato undici anni fa, nell’edizione numero 14 di Amici. Emma Marrone ed Elisa Toffoli erano ‘rivali’, in quel frangente, nelle vesti di direttrici artistiche delle rispettive squadre. Ma in realtà la simpatia reciproca le aveva subito portate ad approfondire un’amicizia sincera. Emma ha spiegato più volte di aver assorbito da Elisa un certo ‘lato zen’, e senza dubbio la grinta della salentina avrà ugualmente contagiato Elisa nelle tante occasioni in cui si sono riviste. A testimonianza della solidità del rapporto, nel settembre del 2019 era emerso un mesaggio pubblico di Elisa, che aveva scritto ad Emma dopo un problema di salute e l’uscita dall’ospedale. In quel frangente, l’aveva definita una donna forte, "di una bontà e di una generosità disarmante", ma anche dolce dietro la sua corazza da dura.

Più di recente, il 10 febbraio del 2026, concluse le registrazioni del programma Taratata, Emma ed Elisa erano uscite per una nottata insieme (accompagnate anche da Giorgia e dai rispettivi team). E il giorno successivo era stata Emma a riassumere in una frase l’essenza del loro rapporto: "Vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto". Amiche per la pelle, insomma, impegni permettendo. E una vacanza memorabile non può far altro che cementare ancora di più tutto questo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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