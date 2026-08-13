Emma ed Elisa, festa 'pazza' in Islanda sulle note di Björk. E il ballo (bagnato) con Joan Thiele manda i fan in delirio Le due amiche cantanti, in viaggio nell'isola da qualche giorno, hanno assistito a un concerto della performer islandese. Poi la sorpresa inaspettata da una 'collega'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Continua l’avventura di Emma ed Elisa in Islanda. Le due cantanti stanno documentando da giorni, con foto e storie social in quantità, la loro fuga tra i giacchi e lontano dal caldo asfissiante italiano. Ci avevano già deliziati con motoslitte e una visita al ghiacciaio di Langjökull, e adesso hanno rincarato la dose (di puro divertimento) con una serata speciale al concerto di Björk. E durante il Festival a cui hanno partecipato, si è presentata con loro a sorpresa anche un’altra cantautrice conosciutissima. Coinvolgendo Elisa in una ‘performance’ decisamente fuori dall’ordinario. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Emma ed Elisa, il concerto sulle note di Björk e la vacanza in Islanda

Nel lungo viaggio al nord, mostrato con dovizia di particolari ai followers, Emma ed Elisa si sono fatte accompagnare dal produttore Dardust e dalla manager e amica di Emma, Francesca Savini. E nel loro itinerario tra slitte, ghiacciai e geyser spettacolari, non poteva ovviamente mancare una tappa dal sapore musicale. Così le due cantautrici si sono gettate anima e corpo nelle musicalità nordiche, in un Festival dove è apparsa sul palco anche la celebre artista islandese Björk.

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Tuttavia, per i fan più attenti, la vera sorpresa dell’evento è stato l’arrivo (documentato nelle storie di Elisa) della musicista italiana Joan Thiele. Un’aggiunta inaspettata al gruppo, quella dell’artista che era comparsa a Sanremo 2026 nella sera cover, per duettare con Nayt sulle note de "La canzone dell’amore perduto" di Fabrizio De André. E mentre dal cielo d’Islanda imperversava una pioggerellina leggera, e nei reel di Emma ed Elisa si intuivano sonorità elettroniche di ogni tipo, ecco arrivare l’attimo più spettacolare di tutti.

Il ballo di Elisa con Joan Thiele e il post ‘filosofico’ di Emma

Il momento clou della serata – almeno dal punto di vista dell’allegra ‘comitiva’ italiana – è stato infatti quando Joan ed Elisa si sono esibite in un ballo a due, sotto la pioggia, protette dagli impermeabili ma totalmente trasportate dalla musica del concerto. Gli attimi magici sono stati catturati sul profilo di Thiele, e poi ricondivisi anche da Elisa. Mentre Emma si impegnava a riprendere Björk nella sua apparizione ‘eterea’ sul palco, all’interno di un costume circondato da innumerevoli (e giganteschi) palloncini bianchi.

"You only live once", è il riassunto accurato postato dall’ex di De Martino in uno degli ultimi caroselli social. Le foto del gruppo sorridente, e di paesaggi verdissimi incontaminati, consegnano al pubblico la verità di questo momento irripetibile. Emma ed Elisa se la stanno godendo, rigenerate dall’amicizia che le lega – sono passati ormai più di undici anni – e dal bene che fa, ogni tanto, andare lontano per ricominciare. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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