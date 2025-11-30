Emma Bonino, ore d’ansia: “Ricoverata in gravi condizioni”. Il malore e la malattia: come sta Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma per una insufficienza respiratoria: la senatrice, 77 anni, sarebbe vigile. Tre anni fa l'annuncio della guarigione dal tumore.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Ore d’ansia per Emma Bonino. La storica leader radicale e senatrice di +Europa, domenica 30 novembre è stata ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a seguito di un malore che ha reso necessario il trasporto in codice rosso. La senatrice, 77 anni, risulta vigile e le fonti del partito rivelano che il suo quadro clinico è sotto controllo, in attesa del bollettino medico ufficiale atteso per la giornata di lunedì 1 dicembre. Il ricovero ha riacceso l’attenzione sulla lunga storia di malattia della leader radicale, che in passato ha affrontato e superato un tumore ai polmoni.

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva, come sta

Emma Bonino è stata colpita da un episodio di insufficienza respiratoria, un aggravamento della sua già delicata condizione fisica, motivo principale del ricovero in terapia intensiva. Secondo le fonti di +Europa, la senatrice è cosciente e stabile, nonostante il trasporto urgente in codice rosso. Finti giornalistiche come Repubblica parlano di un ricovero in "gravi condizioni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questo nuovo episodio si inserisce in un contesto di salute fragile: Bonino aveva già affrontato gravi problemi respiratori nell’ottobre 2024, dopo anni di battaglia contro il tumore diagnosticato nel 2015. La sua condizione attuale conferma quanto la gestione della malattia e della salute respiratoria sia un tema centrale per la sua vita quotidiana e per i medici che la seguono.

Malattia Emma Bonino: il tumore e la guarigione

Emma Bonino ha combattuto per anni contro un tumore ai polmoni, diagnosticato nel 2015 come microcitoma polmonare, una forma aggressiva di cancro. Dopo un percorso terapeutico lungo 8 anni, nel 2023 annunciò nel corso della sua intervista a Belve la conclusione vittoriosa delle terapie, segnando una tappa fondamentale nella sua lotta contro la malattia. "Vi voglio dare una buona notizia, sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma ma dopo 8 anni questo ospite indesiderato se n’è andato", disse seduta davanti a Francesca Fagnani, che festeggiò la notizia con grande trasporto: "Questa è la notizia più bella che abbiamo dato in questo programma". Il ricovero del 2024, sempre per problemi respiratori, la vide nuovamente in terapia intensiva, dimessa dopo una settimana. In quell’occasione ricevette anche la visita a sorpresa di Papa Francesco, suo storico amico. "È stata una visita di cortesia inaspettata e una piacevole sorpresa", disse la Bonino subito dopo l’incontro.

Chi è Emma Bonino

Radicale della prima ora, Emma Bonino è stata una voce autorevole nella politica italiana e internazionale. Iscritta al Partito radicale dal 1975, ha guidato campagne storiche per la liberalizzazione dell’aborto, la distribuzione controllata di droghe leggere, la difesa dei diritti civili e l’abolizione della pena di morte, spesso a braccetto con l’altro leader radicale Marco Pannella. Sul piano istituzionale ha ricoperto ruoli di rilievo: deputato dal 1976 al 1994, deputato europeo, ministro per il Commercio Internazionale e le Politiche Europee, senatrice e vicepresidente del Senato.

Potrebbe interessarti anche